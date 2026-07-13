Nueva ofensiva contra Irán: Estados Unidos bombardeó una instalación naval del régimen con drones marítimos no tripulados

Las imágenes incluyen una vista aérea de los drones acercándose a un muelle con estructuras en tierra, seguida de una perspectiva desde una de las embarcaciones. Posteriormente, se registra una gran explosión y una columna de humo sobre la instalación ubicada en la orilla, indicando un impacto directo.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos emplearon por primera vez drones marítimos en una operación de combate para atacar una instalación naval iraní dedicada al mantenimiento de submarinos y embarcaciones militares, en un nuevo episodio de la escalada del conflicto con Teherán. El ataque fue confirmado este lunes por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que aseguró que la ofensiva tuvo como objetivo afectar la capacidad operativa de Irán sobre una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Según informó el mando militar estadounidense, la operación se llevó a cabo el domingo contra un complejo ubicado en la Base Naval de Bandar Abbas, en la costa sur iraní. Para el ataque fueron utilizadas tres embarcaciones de superficie no tripuladas del modelo Corsair, diseñadas para misiones de impacto directo.

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En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, el CENTCOM precisó que la acción marcó un precedente para las Fuerzas Armadas estadounidenses.

“Ayer, utilizando múltiples drones de superficie de ataque de un solo sentido, las fuerzas del CENTCOM atacaron con éxito una instalación de mantenimiento de submarinos y buques en Irán”, señaló el organismo.

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El Comando Central estadounidense aseguró que la operación afectó la capacidad de Teherán para sostener ataques contra el transporte comercial en el estrecho de Ormuz y confirmó que es la primera vez que emplea esa tecnología en una misión de combate

La institución agregó que “tres embarcaciones de superficie no tripuladas Corsair impactaron el puerto en la Base Naval de Bandar Abbas”, una operación que, según destacó, representa “la primera vez que las fuerzas estadounidenses emplean drones marítimos en operaciones de combate”.

El comunicado estuvo acompañado por un video del bombardeo, difundido en la red social X, donde se observa el avance de las embarcaciones no tripuladas hacia el objetivo antes de las explosiones registradas en el puerto militar.

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De acuerdo con la evaluación inicial del Ejército estadounidense, el ataque buscó limitar la capacidad iraní para continuar desarrollando operaciones contra la navegación internacional.

“Los ataques degradaron la capacidad de Irán para continuar atacando el transporte marítimo comercial”, afirmó el CENTCOM.

La utilización de drones de superficie introduce un nuevo componente tecnológico en la campaña militar estadounidense. A diferencia de los vehículos aéreos no tripulados, estas plataformas navegan sobre el agua de forma autónoma hasta alcanzar el objetivo asignado, donde detonan la carga explosiva que transportan.

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Nueva ofensiva contra Irán: Estados Unidos bombardeó una instalación naval del régimen con drones marítimos no tripulados

El bombardeo se produjo en medio del aumento de las operaciones militares entre Washington y Teherán. Durante el fin de semana, las fuerzas estadounidenses informaron haber ejecutado ataques contra aproximadamente 140 objetivos militares iraníes utilizando aviones de combate, drones y unidades navales equipadas con municiones de precisión.

La ofensiva ocurre además en un contexto de creciente tensión en torno al estrecho de Ormuz, un corredor estratégico para el comercio energético mundial que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y por donde, antes del conflicto, transitaba cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel global.

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Horas después de que el CENTCOM confirmara el uso de los drones marítimos, el presidente Donald Trump anunció el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán. El mandatario también comunicó que Estados Unidos cobrará una tasa del 20 % por brindar protección a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, una medida presentada por la Casa Blanca como parte del nuevo esquema de seguridad para la navegación comercial en la zona.

La actual escalada militar se intensificó tras el colapso del acuerdo de alto el fuego firmado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán. Según la administración estadounidense, la decisión respondió a la continuidad de los ataques iraníes contra embarcaciones que navegaban por el estrecho de Ormuz.

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Un helicóptero arroja agua sobre el incendio en el puerto Shahid Rajaei, en Bandar Abbas (EP)

Estados Unidos sostiene que las recientes operaciones militares buscan responder a las acciones de la República Islámica contra el tráfico marítimo internacional y reducir la capacidad de las fuerzas iraníes para amenazar esa ruta comercial.

En los últimos días, el conflicto también se ha extendido a otros países de la región. Irán lanzó ataques contra Kuwait, Baréin, Qatar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, todos aliados de Washington que albergan instalaciones militares estadounidenses, ampliando el alcance geográfico de una confrontación que continúa elevando la tensión en Medio Oriente.

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