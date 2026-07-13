Doce estados buscan bloquear la compra de Warner Bros. por parte de Paramount y afirman que la fusión “extinguiría la competencia”

Los estados piden que las compañías congelen la fusión y evalúan solicitar una restricción temporal (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

La demanda antimonopolio de 12 estados abrió el frente regulatorio más serio contra la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, una operación valorada en USD 111.000 millones, incluida la deuda, según AP y The New York Times.

Los 12 estados pretenden bloquear la operación porque sostienen que la compra daría a la empresa combinada un poder excesivo en mercados clave del cine y la televisión.

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La demanda se presentó este lunes 13 de julio de 2026. Participan California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington.

El fiscal general de California ofrece una conferencia de prensa para anunciar que California, junto a otros 11 estados, emprenderá acciones legales para bloquear la adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount (REUTERS/Daniel Cole)

Rob Bonta, fiscal general de California, sostuvo en declaraciones recogidas por The New York Times y AP que “la fusión ilegal de estos dos gigantes del entretenimiento conllevaría precios más altos, menor calidad y menos contenido para el cine y la televisión, perjudicando a las salas de cine, a los distribuidores de cable básicos y, en última instancia, al público en cada sofá y butaca de cine en los Estados Unidos”.

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Según The New York Times, los estados alegan que la operación dañaría el mercado competitivo de distribución de películas, en especial el de los grandes estrenos que aportan una parte sustancial de los ingresos de los estudios.

La icónica torre de agua de Warner Bros. en los estudios de Burbank, California, símbolo histórico de la industria del cine, permanece en el centro de atención mientras la compañía enfrenta una demanda antimonopolio por su fusión con Paramount (REUTERS/Daniel Cole)

También afirman que la nueva empresa tendría poder anticompetitivo en la distribución de canales básicos de cable, entre ellos CNN.

La demanda invoca la Ley Clayton de 1914, que prohíbe fusiones que reduzcan la competencia o desemboquen en monopolios, según el diario.

The New York Times añadió que, una vez cerrado el acuerdo, cuatro compañías controlarían más del 90% de las películas más taquilleras y el 86% del mercado de estrenos de amplia distribución, de acuerdo con el texto de la demanda.

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La respuesta de las empresas y el respaldo del Departamento de Justicia

Paramount afirmó este lunes, según consigna AP, que la demanda “distorsiona la legislación antimonopolio vigente” y defendió que la fusión crearía un “competidor más fuerte contra las plataformas de streaming y tecnología dominantes”.

La empresa también prometió defender la transacción con firmeza, mientras Warner remitió las consultas a Paramount, según la agencia.

Paramount sostiene que la demanda distorsiona la legislación vigente y promete defender la transacción (AP/Jae C. Hong/ Archivo)

Una portavoz de Paramount dijo el domingo a The New York Times que la compañía estaba preparada para responder a “cuestiones legítimas de competencia” y que su fusión con Warner Bros.

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Discovery “no planteaba tales preocupaciones”. Añadió: “Confiamos en que los hechos y la ley respaldan esta transacción, y seguiremos defendiéndola con firmeza”.

Entonces el Departamento de Justicia consideró que la fusión “aumentaría la competencia en todo el ecosistema de los medios de comunicación y el entretenimiento”.

Los plazos del acuerdo y el costo de una demora

La ofensiva judicial llega cuando las empresas apuntaban a cerrar la operación en el tercer trimestre del año. AP indicó que Paramount y Warner habían comunicado, poco tiempo atrás, su intención de completar el proceso en las próximas semanas.

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Frente a la posibilidad de una pronta adquisición, la oficina del fiscal general de California dijo, según AP, que los estados pidieron a ambas compañías que no cierren la fusión hasta que termine el proceso judicial.

The New York Times añadió que California solicitaría una orden de restricción temporal si las empresas no aceptan congelar la operación mientras se resuelve la demanda.

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El calendario importa por su costo. Según The New York Times, Paramount se comprometió a pagar a los accionistas de Warner USD 650 millones por cada trimestre en que la compra no se concrete a partir de octubre.

AP ofreció otra formulación de esas penalizaciones. Según la agencia, Paramount acordó compensar a los accionistas con 25 centavos por acción por cada trimestre posterior al 30 de septiembre si la adquisición no se cierra, y además aceptó una penalización regulatoria por rescisión de contrato de USD 7.000 millones.

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El acuerdo prevé costos por demora desde octubre y una penalización regulatoria por rescisión de USD 7.000 millones

Las revisiones fuera de Estados Unidos siguen abiertas. Paramount ya obtuvo autorización en 20 países y regiones, entre ellos China y Australia, mientras la Unión Europea recibió concesiones de la empresa y el regulador británico anticipó en junio un examen más profundo.

Este tipo de litigios por fusiones suele tardar de varios meses a un año en llegar a una sentencia definitiva, con la posibilidad de una extensión si hay apelaciones.

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Las objeciones por concentración y el trasfondo político

La escala del grupo resultante alimentó las críticas dentro y fuera del sector. The New York Times señaló que, si el acuerdo se concreta, el ejecutivo de medios David Ellison pasaría a controlar CNN y CBS News, los estudios Paramount Pictures y Warner Bros. y dos servicios de streaming por suscripción: Paramount+ y HBO Max.

AP informó que miles de actores, directores, guionistas y otros trabajadores expresaron su “oposición inequívoca” al acuerdo por temor a recortes de empleo y menos opciones para creadores y público.

La propia Paramount respondió, según la agencia, que retrasar la fusión “solo perjudicará a los trabajadores del entretenimiento”.