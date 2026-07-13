Asesinó a dos profesores de Dartmouth cuando tenía 17 años, fue condenado a prisión perpetua y ahora pide reducir la pena

El crimen de 2001 ocurrió cuando Robert Tulloch y James Parker ingresaron a la casa de Half y Susanne Zantop en New Hampshire y los apuñalaron (WMUR 9)

Un condenado a prisión perpetua por un doble homicidio cometido cuando era menor de edad comenzó a pedir en New Hampshire una reducción de su pena de prisión perpetua sin libertad condicional a un mínimo de 30 a 40 años.

Robert Tulloch había sido sentenciado por los asesinatos de los profesores de la Universidad de Dartmouth Half y Susanne Zantop, cuando tenía 17 años. Pero recientemente, elevó una solicitud con revisión posible a partir de los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que declararon inconstitucionales las reclusiones perpetuas obligatorias para menores.

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Más del 75% de los condenados a perpetua por delitos cometidos cuando eran menores y que fueron re-sentenciados en Estados Unidos recibieron penas inferiores a 40 años, según un estudio de 2024 publicado en el Journal of Criminal Justice.

Dicha estadística, forma parte del argumento de la defensa de Tulloch en la audiencia que comenzó este lunes en el Tribunal Superior del condado de Grafton, New Hampshire.

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Robert Tulloch pidió en New Hampshire reducir su cadena perpetua sin libertad condicional por el doble homicidio de Dartmouth a una pena mínima de 30 a 40 años (WMUR 9)

Según Associated Press, Tulloch actualmente tiene 43 años y fue condenado automáticamente a prisión perpetua sin libertad condicional tras declararse culpable de asesinato en primer grado por el crimen de 2001. La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en 2012 que esa pena obligatoria es inconstitucional para menores y después aplicó ese criterio de manera retroactiva.

Eso abrió una vía de revisión para centenares de presos condenados por homicidios cometidos en la adolescencia, incluidos cinco hombres que cumplían perpetua en New Hampshire. La audiencia de Tulloch es la última de esas cinco.

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La defensa de Robert Tulloch basó su pedido en los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos que declararon inconstitucional la cadena perpetua obligatoria para menores (WMUR 9)

La defensa pide que pueda acceder a la libertad condicional

Los abogados Richard Guerriero y Oliver Bloom sostuvieron en una presentación judicial que una pena mínima de entre 30 y 40 años es adecuada a la luz de otros asesinatos cometidos por menores en New Hampshire y de casos del resto del país afectados por los fallos del máximo tribunal. Hasta ahora, el estado no informó qué pena pedirá.

Ese planteo también se apoya en la conducta de Tulloch en prisión. Los abogados afirmaron que sus registros muestran madurez y que, tras problemas disciplinarios en los primeros años, no tuvo infracciones graves desde 2012 ni faltas menores desde 2017.

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La defensa añadió una frase que buscó dimensionar la naturaleza de esos antecedentes: “La gran mayoría de sus sanciones disciplinarias son por poseer demasiados libros”. En citas de sus registros terapéuticos, los letrados señalaron además que expresó un “remordimiento significativo” por lo que considera un crimen atroz e imperdonable, por su “pensamiento juvenil distorsionado” y por su “buena capacidad de empatía”.

La cuestión central de esta audiencia es si Tulloch, que fue condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un delito cometido a los 17 años, debe seguir bajo esa pena o recibir una nueva sentencia que le permita solicitar la libertad condicional después de cumplir un mínimo de entre 30 y 40 años.

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Los abogados de Tulloch sostuvieron que su conducta en prisión mostró madurez y que no registra infracciones graves desde 2012 ni faltas menores desde 2017 (WMUR 9)

El doble homicidio de 2001 y la captura en Indiana

De acuerdo con el relato judicial citado por la agencia, Tulloch y su amigo James Parker estaban aburridos de su vida en Chelsea, Vermont, cuando idearon matar a desconocidos, robarles dinero y mudarse a Australia.

Durante varios meses tocaron puertas en New Hampshire y Vermont con el pretexto de realizar una encuesta ambiental hasta que los profesores Zantop los dejaron entrar en su casa. Susanne Zantop, de 55 años, dirigía el departamento de estudios alemanes de Dartmouth College. Su esposo, Half Zantop, de 62, enseñaba ciencias de la Tierra.

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Por su parte, Parker —que en aquel entonces tenía 16 años— declaró ante los fiscales que Tulloch apuñaló a Half Zantop y luego le indicó que atacara a Susanne Zantop. Tulloch también la apuñaló.

Susanne y Half Zantop, profesores de Dartmouth College, fueron asesinados luego de dejar ingresar a Tulloch y Parker a su vivienda (WMUR 9)

Las huellas dactilares encontradas en la funda de un cuchillo y la marca ensangrentada de una bota vincularon a los dos adolescentes con el crimen. Después de ser interrogados por la policía, huyeron de Vermont y viajaron hacia el oeste haciendo autostop hasta que fueron detenidos semanas más tarde en una parada de camiones de Indiana.

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Parker cooperó con la acusación y se declaró culpable como cómplice de asesinato en segundo grado. Recuperó la libertad condicional en 2024, a los 40 años, después de haber cumplido casi el mínimo de su condena de 25 años a prisión perpetua.

Durante su audiencia de libertad condicional, Parker aseguró: “Creo que es inimaginablemente horrible. Sé que no hay una cantidad de tiempo ni cosas que yo pueda hacer para cambiarlo o aliviar el dolor que causé”.

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James Parker se declaró culpable como cómplice de asesinato en segundo grado y obtuvo la libertad condicional en 2024 tras cumplir casi el mínimo de su condena (AP Photo)

El caso puede influir en futuros intentos por cambiar la ley estatal

Los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos solo abordaron las cadenas perpetuas obligatorias sin libertad condicional para menores. Aun así, el país sigue siendo el único que permite penas discrecionales de ese tipo para personas que cometieron delitos siendo menores.

Según la Campaign for the Fair Sentencing of Youth, 28 estados y el Distrito de Columbia prohibieron esa práctica. Otros cinco estados la permiten, pero no tienen a ninguna persona cumpliendo esa condena.

En New Hampshire, los legisladores rechazaron intentos de eliminar la prisión perpetua para menores, pero el caso de Tulloch podría reforzar futuros proyectos. Después de que él argumentara en 2018 que esa pena violaba la constitución estatal, el juez pidió la opinión de la corte suprema local, que declinó intervenir.

El año pasado, el juez del Tribunal Superior, Lawrence MacLeod coincidió con Tulloch y concluyó que la constitución estatal prohíbe categóricamente esas sentencias por constituir un castigo “cruel o inusual”. Citado por Associated Press, ese antecedente se convirtió en una pieza clave de la nueva audiencia.

El caso de Robert Tulloch puede influir en futuros intentos de cambiar la ley de New Hampshire sobre la cadena perpetua sin libertad condicional para menores (WMUR 9)

Entre los otros cuatro casos de New Hampshire revisados tras los fallos federales, un hombre volvió a ser condenado a prisión perpetua sin libertad condicional después de negarse a asistir a su audiencia o autorizar a sus abogados a pedir una pena menor. Los demás recibieron condenas de 25 años a perpetua, 40 años a cadena perpetua y 45 años a prisión perpetua.