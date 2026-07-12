El Servicio Postal de Estados Unidos sube el precio del sello Forever este domingo: cuánto cuesta desde hoy

El Servicio Postal de Estados Unidos aumentó la estampilla Forever a 82 centavos desde el 12 de julio (REUTERS/Jason Redmond/File Photo)

El Servicio Postal de Estados Unidos aumentó el precio de la estampilla Forever a 82 centavos desde este 12 de julio, después de que el regulador federal aprobara una nueva suba de tarifas que, según la propia agencia, busca sostener su operación en medio de costos crecientes y problemas financieros de larga data.

La Comisión Reguladora Postal autorizó el miércoles los cambios propuestos por el USPS, citó Fox Business. Con esa decisión, el precio de una estampilla First-Class Mail Forever pasó de 78 a 82 centavos y las tarifas de servicios postales subieron en conjunto cerca de 4,8%.

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La agencia también mantuvo sin cambios el cargo por onza adicional para cartas individuales, que siguió en 29 centavos.

El nuevo esquema entró en vigor este 12 de julio. La actualización abarcó, según el reporte citado, un conjunto de precios dentro de los servicios postales y se apoyó en la autorización del organismo regulador, que revisa las propuestas y verifica su encuadre legal.

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Para los usuarios, el cambio más visible fue el valor de la estampilla Forever, utilizada de manera extendida para el envío de cartas estándar.

La Comisión Reguladora Postal aprobó la suba del USPS y las tarifas de servicios postales avanzaron cerca de 4,8% (UNITED STATES - Tags: BUSINESS SOCIETY EMPLOYMENT/File Photo

La aprobación llegó después de que el USPS presentara la propuesta en abril. En esa instancia, el servicio postal argumentó que el ajuste era necesario mientras enfrenta una crisis financiera grave y un alza persistente de sus costos operativos.

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En su texto, el organismo sostuvo: “En medio de la grave crisis financiera que enfrenta el Servicio Postal y del continuo aumento de los costos operativos, el Servicio Postal está utilizando todas las herramientas disponibles... para garantizar que podamos seguir cumpliendo con nuestra obligación de servicio universal y servir al pueblo estadounidense”.

La suba fue aprobada pese a las advertencias del regulador sobre el futuro del sistema

Según Fox Business, el servicio postal federal no suele recibir fondos de los contribuyentes para sus gastos operativos. En cambio, depende de los ingresos que obtiene por franqueo, productos y servicios.

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En ese marco, los ajustes de precios son una herramienta clave para sostener su operación cotidiana, en particular en los segmentos de correspondencia con tarifas reguladas.

La Comisión Reguladora Postal aprobó la suba, pero advirtió que el organismo siguió sometido a desafíos estructurales de largo plazo.

Entre ellos, mencionó la caída del volumen de correo, problemas en el desempeño del servicio y un deterioro de sus perspectivas financieras.

El USPS sostuvo que el aumento de la estampilla Forever busca sostener su operación ante costos crecientes y una crisis financiera (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

El regulador también indicó que, aun con la aprobación del ajuste, mantiene observaciones sobre el cuadro general del sistema postal y su evolución.

En su evaluación, la comisión explicó que no tuvo base legal para rechazar el aumento porque la propuesta cumplió con la legislación vigente.

Añadió que el USPS utilizó prácticamente toda la autoridad tarifaria disponible para el correo de primera clase bajo las normas actuales.

Esa conclusión dejó planteado un límite operativo: el margen para ajustar precios, bajo el esquema vigente, habría quedado cerca de su techo para ese servicio.

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El regulador enmarcó su decisión en un análisis más amplio del sistema de fijación de tarifas. En ese proceso, señaló que observa con preocupación la combinación entre caída de volúmenes, dificultades persistentes en el desempeño y una condición financiera general que, según su lectura, se deterioró.

El informe citado por el medio apuntó a la tensión entre el objetivo de sostener el servicio universal y la necesidad de mantener un esquema que se considere viable en el tiempo.

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La Comisión Reguladora Postal advirtió que el USPS enfrenta desafíos estructurales por la caída del volumen de correo y el deterioro financiero (REUTERS/Shannon Stapleton)

Las estampillas compradas antes del 12 de julio seguirán siendo válidas

Las estampillas Forever adquiridas antes de la entrada en vigor de la suba seguirán sirviendo para enviar una carta estándar de una onza, sin importar cuándo se usen.

Eso significa que quienes ya las compraron no deberán pagar una diferencia después del cambio tarifario. La característica de este tipo de estampillas es que conservan su validez para el franqueo básico, aun cuando el valor nominal del envío se actualice.

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La comisión incluyó esa revisión dentro de un examen más general que busca determinar si el esquema actual de precios cumple con los objetivos fijados por el Congreso de Estados Unidos.

En ese marco, reiteró su preocupación por la fuerte caída del volumen del correo con tarifas reguladas, los problemas persistentes del servicio y la condición financiera del USPS.

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Con el incremento ya vigente este 12 de julio, el valor de la estampilla Forever quedó fijado en 82 centavos, mientras que el cargo por onza adicional para cartas individuales se mantuvo en 29 centavos.