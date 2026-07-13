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Comenzó una campaña electoral en Rusia: la primera medida de Putin fue detener a un destacado opositor

El arresto de Boris Nadezhdin ocurre justo al comenzar la ofensiva del jefe del Kremlin por el mantener el férreo control parlamentario. Se temen nuevas restricciones sobre otros rivales en los comicios legislativos

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Boris Nadezhdin, an anti-war candidate who was barred from running in the election, meets students after voting on the final day of the presidential election in Dolgoprudny, Moscow region, Russia March 17, 2024. REUTERS/Stringer
Boris Nadezhdin, an anti-war candidate who was barred from running in the election, meets students after voting on the final day of the presidential election in Dolgoprudny, Moscow region, Russia March 17, 2024. REUTERS/Stringer

La detención del opositor ruso Borís Nadezhdin coincidió este lunes con el arranque de la campaña para las elecciones legislativas de septiembre en Rusia, mientras Vladímir Putin abrió su primer acto electoral con un discurso centrado en la fortaleza nacional y la guerra en Ucrania. El opositor, que intentó competir por la presidencia en 2024, fue acusado de extremismo y quedó expuesto a una posible inhabilitación para aspirar a un escaño en la Duma.

El caso muestra una combinación de presión judicial, obstáculos electorales y uso político de la guerra contra un dirigente con proyección electoral propia. Nadezhdin había sido declarado agente extranjero el viernes y, además, un eventual arresto de 15 días por extremismo podría impedirle competir en las parlamentarias del 20 de septiembre.

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Nadezhdin, de 63 años, fue trasladado a la comisaría de Dolgoprudni en la región de Moscú horas antes de la aparición pública de Putin. En su cuenta de Telegram escribió: “Vino la policía. Me llevan a la comisaría de Dolgoprudni”.

Boris Nadezhdin dialoga con oficiales durante una protesta (REUTERS/Yulia Morozova/Archivo)
Boris Nadezhdin dialoga con oficiales durante una protesta (REUTERS/Yulia Morozova/Archivo)

Horas después, informó que lo acusaban de extremismo por publicar en 2023 un enlace con una imagen de Alexéi Navalni. “No he cometido el acto del que se me acusa. Nunca publiqué y no pienso publicar en ningún lugar una imagen con simbología extremista”, escribió.

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El viernes, el Ministerio de Justicia lo había declarado agente extranjero. Nadezhdin respondió entonces que seguiría con la recogida de firmas para las legislativas del 20 de septiembre, al sostener que la ley no se lo impedía.

Sin embargo, una enmienda introducida en mayo de 2024 impide a las personas con ese estatus concurrir a elecciones, según los medios citados en el texto fuente. A eso se suma que fuentes policiales indicaron que un arresto de 15 días por extremismo lo inhabilitaría de forma definitiva para buscar un escaño en la Duma.

Nadezhdin también acusó al Kremlin de intentar “excluir a los rivales más peligrosos” para garantizar “el resultado deseado”. En marzo de 2024, la Comisión Electoral Central ya había rechazado su candidatura presidencial por defectos de forma durante la recogida de firmas.

Una persona permanece de pie junto a la tumba del líder de la oposición rusa Alexei Navalny durante la conmemoración del primer aniversario de su muerte en un cementerio de Moscú, Rusia (REUTERS/Evgenia Novozhenina/Archivo)
Una persona permanece de pie junto a la tumba del líder de la oposición rusa Alexei Navalny durante la conmemoración del primer aniversario de su muerte en un cementerio de Moscú, Rusia (REUTERS/Evgenia Novozhenina/Archivo)

Antecedentes de exclusión de opositores y críticos de la guerra

El político fue colaborador del asesinado viceprimer ministro Borís Nemtsov. También figuró entre los pocos dirigentes rusos que acudieron hace dos años al entierro de Navalni.

Antes de ese nuevo intento electoral, Nadezhdin había alcanzado una intención de voto del 15% en la víspera de las presidenciales. En aquella campaña defendió, entre otras propuestas, negociaciones de paz entre rusos y ucranianos.

El opositor comparó además la categoría de agente extranjero con la de “enemigo del pueblo” de la era soviética. En abril pasado dijo en una entrevista con EFE que el sistema autoritario de Putin se degradaba y que dos tercios de los rusos deseaban el fin de la guerra.

En esa entrevista añadió: “No pasa un día sin que sea arrestado un vicegobernador o un alcalde. Ni un solo día”. También afirmó que “la situación en el país es objetivamente cada vez peor. Y la gente confía cada vez menos en el Gobierno”.

Al referirse al bloqueo de internet, Nadezhdin cargó contra el presidente ruso con otra frase directa: “Lamentablemente, Putin no sabe muy bien cómo funciona el mundo moderno. Esa es la realidad”. Ese clima también alcanza a candidaturas críticas de la campaña militar en Ucrania.

El presidente ruso, Vladímir Putin, preside una reunión con miembros del Consejo de Seguridad a través de una videollamada en el Kremlin (Sputnik/Pavel Byrkin/Pool vía REUTERS/Archivo)
El presidente ruso, Vladímir Putin, preside una reunión con miembros del Consejo de Seguridad a través de una videollamada en el Kremlin (Sputnik/Pavel Byrkin/Pool vía REUTERS/Archivo)

Putin arranca la campaña con el discurso de la guerra en Ucrania

Mientras el opositor era llevado a comisaría, Putin participó en el foro Todo por la victoria organizado por la plataforma patriótica Frente Popular. El acto sirvió como punto de partida de su campaña para las legislativas de septiembre.

Ante militares y familiares, el mandatario apeló a la resistencia del país. “Nuestra fuerza reside en que siempre superamos todas las dificultades y todos los temores. Y eso nos hace más fuertes. Y es precisamente por eso que, por supuesto, siempre vamos hacia adelante y seguiremos haciéndolo”, proclamó.

La intervención llegó después de que la Comisión Electoral Central aprobara el domingo las listas de 11 partidos. El arranque de la campaña coincide con un escenario de desgaste interno marcado por la guerra y sus efectos económicos y sociales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, observa las maniobras militares (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS/Archivo)
El presidente ruso, Vladímir Putin, observa las maniobras militares (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS/Archivo)

El desgaste de Rusia Unida en vísperas de las legislativas

Según los sondeos, Rusia Unida afronta las legislativas con su apoyo en mínimos históricos. El texto atribuye ese malestar al cansancio por la guerra, la contracción económica, el alza de los precios, el bloqueo de internet y la crisis de suministro de combustible tras ataques ucranianos contra refinerías en el país.

Las estimaciones divergen según la fuente. Medios independientes sitúan al partido gubernamental apenas por encima del 20% de intención de voto, mientras las compañías demoscópicas oficialistas lo colocan por encima del 30%, una cifra insuficiente para revalidar la mayoría constitucional.

En ese escenario, el espacio opositor legal tampoco aparece despejado. Yábloko tiene difícil superar el 5% mínimo para entrar en el Parlamento, en un entorno en el que muchos de sus candidatos han sido encarcelados o excluidos de la contienda por criticar la campaña militar en Ucrania.

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