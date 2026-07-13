Por primera vez se conoce la identidad de la pareja de Lorena Bobbitt, la mujer que cortó los genitales a su esposo tras años de abusos

Un jurado de Virginia declaró a Lorena Bobbitt no culpable por insanía en 1994, en un proceso en el que la defensa invocó trauma y estrés postraumático

La pareja actual de Lorena Bobbitt fue identificada por primera vez por Daily Mail: se trata de Dave Bellinger, de 56 años, compañero de Lorena Gallo (su nombre de soltera) desde hace más de dos décadas. El medio británico lo ubicó junto a ella en una zona suburbana de Virginia, donde viven con su hija de 21 años, mientras el nombre de Lorena sigue ligado al caso de 1993 en el que mutiló a su entonces esposo, John Wayne Bobbitt, en un episodio que ella ha atribuido durante años a abusos y una violación.

Dave Bellinger conoció a Lorena Gallo en un community college a fines de los 90 y desde entonces mantienen una relación de más de 20 años. El medio señaló que viven en Prince William County, en Virginia, con su hija de 21 años y un perro, y que nunca se han casado.

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La mujer, hoy de 56 años y otra vez con su apellido de soltera, lleva una vida discreta en Virginia. El medio la describió entre el gimnasio, la iglesia y el trabajo al frente de una organización contra la violencia doméstica.

Bellinger rechazó hacer comentarios cuando Daily Mail lo abordó en la calle, según esa publicación. El medio añadió que ambos entraban y salían por separado de la vivienda que comparten en Prince William County, a alrededor de una hora al sur de Washington.

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La vida actual de Lorena Gallo bajo la sombra del caso mediático

Daily Mail identificó por primera vez a Dave Bellinger como la pareja actual de Lorena Bobbitt, hoy Lorena Gallo, en Virginia

La imagen pública de Lorena, sin embargo, no se ha desprendido del todo del caso que la hizo conocida en todo el país. Daily Mail recogió comentarios de vecinos que dijeron que ella sigue como tema habitual de conversación en la zona.

“Es divertido hablar de eso”, dijo a Daily Mail, Amelia Stern, una vecina que vive en la misma calle. La mujer agregó que basta mencionar quién vive en la cuadra para iniciar una charla y sostuvo que los hombres del vecindario son quienes más bromas hacen sobre el asunto.

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Un vecino que pidió no ser identificado dijo al medio británico: “No tengo nada contra ella, pero no puedo verla sin imaginarla por la ciudad con un pene cortado en la mano”. El mismo medio señaló que algunos residentes incluso especulan sobre por qué la pareja, pese a llevar más de 20 años junta, no se ha casado.

Ese presente convive con otra faceta que se mostró en 2020. En aquella entrevista, Lorena dijo que era madre, que estaba casada y que dedicaba su vida a la Lorena Gallo Foundation, una institución enfocada en ayudar a sobrevivientes de violencia doméstica y abuso sexual.

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La diferencia entre ambas versiones queda sin resolver en las fuentes consultadas. Mientras en 2020 se presentó en una entrevista con Infobae como casada, Daily Mail afirmó en 2026 que ella y Bellinger nunca han contraído matrimonio.

El caso que la convirtió en una figura mundial

El caso de 1993 ocurrió en Manassas, Virginia, cuando Lorena Bobbitt cortó el pene de John Wayne Bobbitt y luego lo arrojó a un campo cercano (Entrevista con Infobae en 2020)

El hecho que marcó su vida ocurrió la noche del 23 de junio de 1993 en Manassas, Virginia. Lorena cortó el pene de su entonces esposo con un cuchillo y luego lo arrojó a un campo o pastizal cerca de la casa.

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Daily Mail señaló que John Wayne Bobbitt llegó al hospital con una fuerte hemorragia y en estado de shock. “Pensé que me iba a morir... Fue la peor noche de mi vida”, dijo al medio, que también informó que los agentes recuperaron el órgano, lo conservaron en hielo y que los médicos lo reimplantaron en una cirugía de cuatro horas.

Lorena, en 2020 habló con Infobae sobre aquella noche. Explicó que padeció cuatro años de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, además de amenazas ligadas a su situación migratoria y episodios de estrangulamiento.

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“Podría haberme matado”, dijo Lorena a Infobae al recordar uno de esos ataques. En la misma entrevista sostuvo que su esposo usó su visa estadounidense “como un arma de control” y describió un entorno de miedo, aislamiento y dependencia.

Lorena también vinculó el ataque a una agresión sexual ocurrida esa misma noche. Daily Mail indicó que ella ha sostenido durante años que mutiló a su exesposo tras años de violaciones y abusos, mientras detalló su denuncia de violación conyugal y el clima de violencia que, según su versión, precedió al episodio.

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Las fuentes también recogen el recorrido judicial posterior. Daily Mail informó que la acusaron de lesiones maliciosas y que un jurado de Virginia la declaró no culpable por insanía en 1994. En 2020 señaló a Infobae que la defensa se apoyó en el trauma y en el estrés postraumático y que ella quedó no culpable.

Del circo mediático al estigma que persiste

Hoy Lorena Gallo, vive en en Virginia con su pareja de más de 20 años

La forma en que el caso se volvió un espectáculo ocupa un lugar central en el relato posterior de Lorena. La cobertura de la época privilegió el morbo y dejó en segundo plano la denuncia de violencia doméstica y abuso sexual.

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“Creo que si desde el principio se hubieran enfocado en la historia de violencia doméstica y abuso sexual que yo denunciaba, todo habría sido diferente”, había Lorena a Infobae. También afirmó que los medios la revictimizaron al concentrarse en el acto y no en el contexto que ella denunciaba.

Antes del ataque, Lorena dijo que había denunciado a su marido seis veces y que, durante el juicio, tuvo que exponer ante cámaras los años de maltrato que, según su testimonio, había sufrido. John Bobbitt fue absuelto en el proceso por abuso sexual.

Décadas después, el peso de aquel episodio sigue visible en su vida cotidiana. Entre el activismo y las burlas vecinales recogidas por Daily Mail, la figura de Lorena Gallo permanece atada a una historia que no ha dejado de condicionarla.

Su respuesta pública ha ido por otro camino. Según contó, convirtió esa experiencia en trabajo de apoyo y prevención para que otras personas encuentren ayuda antes de quedar atrapadas en una situación límite.