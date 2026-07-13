Un tiroteo en el sur de Illinois dejó cinco familiares muertos y dos heridos

Un tiroteo en East St. Louis, Illinois, dejó cinco muertos y dos heridos dentro de una misma familia (ABC 7 News)

Un episodio de violencia sacudió a la ciudad de East St. Louis, Illinois, el domingo, cuando un tiroteo dirigido contra una familia dejó un saldo de cinco personas muertas y dos heridas.

La magnitud del ataque que involucró múltiples escenas del crimen y a dos adolescentes como presuntos responsables, estremeció a la comunidad local y puso en alerta a las autoridades estatales, según medios como NBC Chicago y ABC 7.

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El caso aún se encuentra bajo investigación y plantea interrogantes sobre el trasfondo del hecho, junto con el impacto en una ciudad marcada por antecedentes de violencia.

El ataque se desarrolló en tres escenas del crimen de East St. Louis y complicó la reconstrucción de los hechos (Fox 2)

Descripción general del tiroteo y número de víctimas

Según los reportes difundidos por medios locales, este episodio fue calificado por las autoridades policiales como un “tiroteo masivo dirigido”. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de East St. Louis, una localidad de aproximadamente 18.000 habitantes ubicada en el sur de Illinois.

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La acción policial se desplegó rápidamente tras los primeros llamados de emergencia relacionados con hallazgos de restos humanos en zonas residenciales y públicas.

Aunque inicialmente no se revelaron detalles sobre el origen o la motivación del ataque, la gravedad del suceso obligó a una respuesta coordinada de varias agencias de seguridad y a la intervención de altos funcionarios estatales.

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En total, siete personas resultaron alcanzadas por los disparos: cinco murieron en el lugar o poco después, mientras que dos permanecen internadas con heridas de gravedad. Las autoridades recalcaron que no existe una amenaza activa para el resto de la población tras la detención de los sospechosos.

Este episodio, por el número de víctimas y las circunstancias, fue rápidamente catalogado como uno de los hechos de violencia más graves en la historia reciente de la ciudad. Las investigaciones se mantienen abiertas para esclarecer las conexiones familiares entre los involucrados.

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Las otras escenas del tiroteo en East St. Louis fueron 39th y Summit Streets y Jones Park, donde hubo un muerto y dos heridos (Fox 2)

Lugares y secuencia de los hechos

Las autoridades confirmaron que el tiroteo se desarrolló en tres locaciones diferentes dentro de East St. Louis, lo que complicó inicialmente la labor de los agentes y el levantamiento de pruebas. Uno de los focos principales fue el complejo de viviendas públicas Samuel Gompers Homes, situado en la cuadra 400 de North 6th Street, donde murieron tres personas.

Otra de las escenas se localizó en la intersección de 39th y Summit Streets, allí una persona fue abatida.

La tercera locación fue Jones Park, donde se produjo la quinta víctima fatal y resultaron heridas dos personas más. Aunque la cronología exacta de los hechos no fue precisada por la policía, se presume que la mayoría de los disparos ocurrieron el mismo domingo, aunque algunos pudieron haber sucedido horas antes.

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La dispersión de los escenarios y la simultaneidad de las intervenciones policiales dificultaron la reconstrucción inmediata del suceso. Los equipos de investigación, compuestos por agentes estatales y locales, permanecieron durante horas recolectando evidencias y realizando peritajes en cada uno de los lugares afectados.

La Policía Estatal de Illinois detuvo a dos adolescentes de 15 y 16 años por el tiroteo familiar en East St. Louis (Fox 2)

Identidad de las víctimas y relación familiar

Las autoridades identificaron a los cinco fallecidos como Cherie May (49 años), Devin May (24), Patricia May (74), Quentin Thompson (21) y Shania Thompson (25). Las dos personas heridas también serían familiares directos de los fallecidos, aunque no se difundieron sus nombres ni su estado de salud exacto.

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La relación exacta entre los sospechosos y las víctimas no fue aclarada en detalle, aunque las fuentes policiales señalaron que al menos uno de los adolescentes detenidos era pariente de los fallecidos.

Este elemento familiar, sumado a la cantidad de víctimas en diferentes puntos de la ciudad, contribuyó a la calificación del hecho como una masacre doméstica, diferenciándolo de otros ataques aleatorios o con móviles externos a la familia.

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Detención y características de los sospechosos

La Policía Estatal de Illinois comunicó que dos adolescentes, de 15 y 16 años, fueron detenidos en relación al tiroteo. Ambos jóvenes, que también serían familiares entre sí, permanecen bajo custodia mientras avanza la investigación. Hasta el cierre de la información disponible, no se habían presentado cargos formales en su contra.

Asimismo, las autoridades optaron por no divulgar detalles sobre cómo obtuvieron las armas utilizadas ni cuántos dispositivos fueron recuperados en las escenas del crimen. Tampoco se precisó la naturaleza exacta de la relación entre los sospechosos y el resto de las víctimas.

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Las detenciones se produjeron en la mañana del domingo, poco después de los primeros reportes de los hechos, y tras la intervención de agentes de distintas jurisdicciones estatales y locales.

La investigación por el tiroteo en East St. Louis sigue abierta y las autoridades afirmaron que no hay una amenaza activa para la población (ABC 7 News)

Investigación, posibles motivos y situación de la ciudad

El caso permanece en etapa activa de investigación. Las autoridades, encabezadas por el director de la Policía Estatal de Illinois, Brendan Kelly, evitaron especular sobre el móvil del ataque y no ofrecieron información sobre posibles conflictos previos entre los implicados.

“La imagen va tomando forma. Tenemos muchos agentes y oficiales de nuestros socios locales involucrados en esta investigación, y creo que con el tiempo se aclarará”, señaló Kelly en conferencia de prensa.

East St. Louis es una comunidad que enfrentó históricamente altos índices de criminalidad. Según reconocieron los propios oficiales, se realizaron esfuerzos durante años para reducir la violencia en la ciudad. No obstante, este episodio constituye un golpe para la percepción de seguridad local y reavivó el debate sobre el acceso a armas y la prevención de delitos violentos.