El concierto de Jay-Z en Nueva York se retrasó varias horas y comenzó pasada la medianoche

El tercer concierto de Jay-Z en el Yankee Stadium se demoró más de cuatro horas después de que cientos de personas sin entrada irrumpieran en los accesos del estadio (X/@Kurrco)

Una multitud esperó durante horas en los ingresos del Yankee Stadium en Nueva York para ver a Jay-Z, en el cierre de su serie de tres conciertos en la ciudad. La velada, originalmente prevista para comenzar a las 20, se vio empañada por una larga demora y tensiones fuera del recinto, según detallaron medios locales como ABC 7 y The New York Times.

La situación generó incertidumbre y frustración entre los fanáticos, hasta que pasada la medianoche el artista subió al escenario para ofrecer un espectáculo cargado de sorpresas y, finalmente, un mensaje de disculpa.

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El concierto de Jay-Z estaba previsto para las 20 horas, comenzó cerca de las 00:20 y terminó poco antes de las 3 de la madrugada (EFE)

Motivos del retraso y situación fuera del estadio

El concierto, que debía iniciar a las 20, se retrasó por más de cuatro horas debido a un incidente de seguridad masivo. Según relataron tanto el propio Jay-Z como los comunicados oficiales, la demora se debió a que un gran número de personas sin entrada intentó forzar su acceso a las instalaciones, provocando un cierre temporal de todas las puertas del estadio.

Videos y testimonios recogidos en redes sociales mostraron a miles de personas aglomeradas en los accesos, mientras la organización intentaba impedir que la situación escalara.

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El artista, al tomar finalmente el micrófono después de la medianoche, explicó que la decisión de demorar el inicio se tomó “por seguridad”, ya que “había 10.000 personas afuera” intentando ingresar.

En su mensaje al público, Jay-Z expresó: “No quería empezar a tocar y que la gente acabara pisoteada”. Fue así que, su intervención buscó calmar los ánimos y justificar la espera ante el riesgo de incidentes graves.

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Durante las horas previas al ingreso, los accesos permanecieron cerrados por orden de seguridad, y tanto asistentes con entrada como figuras reconocidas debieron esperar fuera del estadio. La escena fue descrita por los presentes en el lugar como tensa y caótica, con largas filas y una creciente impaciencia entre los presentes.

Jay-Z explicó que retrasó el show en el Yankee Stadium para evitar que la multitud atropellara a personas que seguían afuera (X/Kurrco)

Reacciones y experiencias de los asistentes afectados

La espera prolongada y la falta de información generaron malestar entre quienes aguardaban fuera del recinto. Muchos fans manifestaron su decepción y frustración ante la ausencia de comunicación clara por parte de los organizadores y el personal de seguridad.

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Algunos asistentes, incluyendo aquellos que habían viajado desde otras ciudades y pagado sumas elevadas por sus boletos, relataron haber esperado en la intemperie durante más de cuatro horas.

A pesar del descontento inicial, varios asistentes coincidieron en que el espectáculo, cuando finalmente comenzó, logró compensar en parte la experiencia previa. El retraso no impidió que muchos describieran el concierto como “inolvidable”.

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Miles de asistentes quedaron retenidos durante horas en el exterior del Yankee Stadium mientras la organización suspendía el ingreso y la salida del recinto (X/@CheyenneCorin)

Medidas de seguridad y actuación policial

La situación fuera del Yankee Stadium motivó un despliegue extraordinario de medidas de seguridad. La policía de Nueva York y el personal del estadio decidieron cerrar todos los accesos y bloquear tanto la entrada como la salida de personas, con el objetivo de evitar avalanchas y proteger la integridad de los presentes.

Algunas imágenes difundidas en redes sociales y reportes mostraron a agentes formando barreras humanas y pidiendo calma a la multitud para evitar incidentes.

La entrada al estadio se reanudó de manera gradual cerca de las 22, bajo una revisión exhaustiva y controlada en cada acceso. El operativo se extendió durante varias horas, con policías y personal de seguridad apostados permanentemente en los ingresos.

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El Departamento de Bomberos informó que atendió a seis personas por lesiones leves afuera del estadio y señaló que la gran concentración de público dificultó el acceso a la zona.

A pesar del caos, no se reportaron arrestos ni incidentes graves, un resultado que fue destacado posteriormente por los organizadores y autoridades.

El cierre de puertas dejó a cientos de personas con entrada esperando durante horas tras la presión de la multitud en los controles de acceso (X/TheRocSupremacy)

Desarrollo y características del concierto tras el inicio

Cuando el espectáculo finalmente comenzó alrededor de las 00:20, Jay-Z ofreció un show extenso que se prolongó hasta casi las 3:00 de la madrugada. El concierto, que marcó el cierre de una serie de tres noches especiales en Nueva York, contó con la participación de varios invitados sorpresas incluidos Beyoncé, Rihanna, Usher, Fat Joe, Jeezy, Pusha T, Pharrell y Jadakiss.

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El artista, nacido en Brooklyn, agradeció la paciencia del público y prometió una noche memorable, cumpliendo con una presentación cargada de energía y colaboraciones.

Según relataron asistentes, el repertorio recorrió momentos emblemáticos de su carrera y el clima dentro del estadio, una vez superada la tensión inicial, fue de entusiasmo generalizado.

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Previo a esta última función, las dos primeras noches del ciclo se habían desarrollado sin incidentes, incluyendo participaciones de figuras como Eminem, Nas y Alicia Keys.

El último show de Jay-Z en el Yankee Stadium contó con la presencia de Beyoncé, Rihanna, Usher, Fat Joe, Jeezy, Pusha T, Pharrell y Jadakiss (X/FearedBuck)

Comunicados oficiales y balance final del evento

Al término del concierto, Roc Nation, Yankee Stadium y Live Nation emitieron un comunicado conjunto en el que agradecieron la labor de la policía y del personal de seguridad, subrayando que la prioridad fue siempre la protección de los asistentes.

“Expresamos nuestra profunda gratitud al NYPD y a la seguridad del estadio por su liderazgo y dirección durante la noche, priorizando el bienestar de los asistentes por encima de todo”, señalaron las organizaciones.

El balance final del evento indica que, pese a las horas de incertidumbre, la noche concluyó sin incidentes de gravedad ni arrestos, y con la satisfacción de quienes lograron ingresar al espectáculo.

Los New York Yankees, Roc Nation y Live Nation atribuyeron el caos a grupos sin boletos que superaron controles de seguridad en el concierto (X/CheyenneCorin)

La experiencia dejó en evidencia los desafíos logísticos y de seguridad que pueden surgir en eventos de gran convocatoria, especialmente cuando la demanda supera la capacidad y el control de acceso al recinto.