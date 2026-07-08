Estados Unidos

Viajó por trabajo y apareció muerto en un hotel: 40 años después, la ciencia reactivó el caso

La muerte de John Warren, ocurrida en octubre de 1985, dio un nuevo giro en los últimos días con la detención de un hombre en Ohio. A través de análisis forenses dieron con pistas sobre el acusado

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Edificio de ladrillo con ventanas, automóviles estacionados, nieve en el suelo. Círculo con el rostro de un hombre de cabello blanco y gafas
La investigación inicial por el crimen de John Christopher Warren detectó la desaparición de su vehículo Oldsmobile 1985 y su equipaje personal (WLWT 5)

Parecía ser un simple viaje rutinario de trabajo, con una parada estratégica cerca de la autopista Interestatal 75 para programar reuniones y descansar. Sin embargo, terminó por convertirse en un impactante crimen lleno de incógnitas, que dejó el caso sin resolver durante décadas.

La puerta de la habitación en el hotel Holiday Inn de Middletown, Ohio, no mostraba signo de violencia alguno. Pero allí, el cuerpo de John Christopher Warren yacía sin vida sobre la alfombra, luego de un brutal ataque. Aquel 17 de octubre de 1985, se confirmó la muerte del hombre de 44 años; un vendedor ambulante y empleado en una empresa de autopartes.

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En el repaso sobre la escena del crimen, su automóvil Oldsmobile modelo 85 color gris plata no aparecía en el estacionamiento ni en zonas aledañas. Faltaba también parte de sus pertenencias personales y las primeras pesquisas no hallaron testigos directos ni señales evidentes sobre el móvil del homicidio. Todo se centraba en el desorden de la habitación y la ausencia de objetos de valor.

Cuatro décadas después, la investigación volvió a moverse. A comienzos de julio de 2026, las autoridades detuvieron en Ohio a un hombre acusado del crimen, luego de que nuevos análisis forenses permitieran identificar pistas que la tecnología disponible en 1985 no había podido revelar.

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Cartel verde con texto blanco que dice 'Holiday Inn Middletown entrance'. Se observa un cielo azul, postes de servicios y vegetación invernal al fondo
El homicidio de John Christopher Warren ocurrió el 17 de octubre de 1985 en un hotel "Holiday Inn" de Middletown, Ohio (WLWT 5)

La pista de Dalton: objetos detrás del Cracker Barrel

En los días que siguieron al crimen, la investigación encontró una primera pista a más de 600 kilómetros hacia el sur. En Dalton, Georgia la policía local recuperó pertenencias del vendedor tiradas detrás de un restaurante Cracker Barrel. Entre los objetos hallados figuraban efectos personales de Warren y otros elementos aún no detallados públicamente por la actual investigación de la fiscalía.

El automóvil apareció más lejos todavía: 917 kilómetros al sur de Dalton, en Redington Beach, Florida. Así se consolidaron tres escenas dispersas, ninguna con huellas que permitieran una acusación formal. La investigación inicial conjunta entre la oficina del sheriff y la fiscalía de Warren County agotó todas las vías convencionales, según recordaron medios como Fox y NBC News.

Coche sedán de color gris claro, vista trasera y lateral, estacionado en un interior junto a una columna. Un objeto rectangular blanco se ubica en el suelo
El automóvil de John Christopher Warren apareció en Redington Beach, Florida, 917 kilómetros al sur de Dalton, en una ruta clave para reconstruir el caso (WLWT 5)

Expediente archivado y reapertura forense

Durante años, el expediente Warren permaneció congelado. El nombre del vendedor solo regresaba a los archivos cuando una nueva pista resultaba en nada.

Fue hasta 2019 que, detectives del condado reabrieron el caso e hicieron lo que la tecnología de 1985 no permitía: enviaron a laboratorio pruebas recolectadas en la habitación del hotel, el automóvil y el basurero del Cracker Barrel.

La evidencia sometida a análisis incluyó objetos con posible material biológico y rastros no especificados. El resultado conectó en julio de 2026 el ADN recuperado con Randy Lane McAllister, residente de Columbus, Ohio, y 62 años al momento de la detención.

Este proceso de revisión además involucró a un presunto cómplice ya fallecido, cuya identidad no fue revelada públicamente.

Primer plano de un hombre caucásico de cabello largo gris recogido, barba, bigote y gafas, mirando directamente al frente con una camiseta oscura
El caso Warren fue reabierto en 2019 y los análisis forenses de ADN vincularon la evidencia con Randy Lane McAllister, residente de Columbus, Ohio (Warren County Prosecutor)

El arresto: cuatro décadas después

Los informes de Fox News y The Guardian detallaron que el 1 de julio de 2026 la policía arrestó a McAllister, quien compareció ante el tribunal bajo cargos de asesinato y asesinato agravado. El fiscal adjunto Brian Goodyear describió detalles del asesinato ante el juez: Warren fue golpeado y estrangulado con un lazo. No hubo resistencia y se trató de “un caso de violencia extrema”.

Durante la audiencia, la defensa solicitó una fianza de USD 50.000, pero el juez Robert Peeler la fijó en USD 500.000, citando antecedentes de robo agravado y asalto con lesiones graves en 1986 y 1992. “El acusado vivió más de 35 años sin incidentes conocidos”, admitió el juez, pero la gravedad del cargo y los antecedentes ameritan una fianza alta.

McAllister escuchó la imputación: asesinato agravado en el contexto de robo, con la posibilidad de cadena perpetua si es declarado culpable conforme a la ley de Ohio.

Dos hombres, uno de traje y corbata y otro con uniforme de prisión verde, sentados en un tribunal con una mujer en el fondo
La policía arrestó a Randy Lane McAllister el 1 de julio de 2026 y la Justicia de Ohio lo imputó por asesinato y asesinato agravado (ABC News 4)

Rompecabezas y reconstrucción de la ruta criminal

Los fiscales expusieron que, tras asesinar a Warren en el Holiday Inn, McAllister y su cómplice huyeron con el Oldsmobile y las pertenencias. El vehículo fue abandonado en Florida, mientras los objetos personales terminaron ocultos detrás del restaurante en Georgia.

Las coberturas de NBC News y ABC News 4 informaron que, a pesar de seguir múltiples pistas en los años 80, los investigadores no pudieron establecer la relación entre los objetos y el autor hasta las nuevas pruebas de laboratorio.

El caso había implicado antes a tres hombres de Carolina del Sur, luego exonerados tras superar el detector de mentiras.

La evidencia no revelada y límites del expediente abierto

La fiscalía de Warren County no especificó qué prueba material permitió el vínculo directo entre McAllister y los objetos recuperados. El expediente judicial solo indica que la conexión surgió de los análisis forenses realizados a partir de 2019. El propio fiscal David Fornshell declaró en NBC News: “Todo lo que tengo para decir está en redes sociales. No haré más comentarios”.

En la acusación formal, se detalla que McAllister “causó intencionalmente la muerte de Warren mientras cometía o intentaba cometer un robo agravado”. Los registros penitenciarios reflejan que el acusado permanece bajo custodia en Warren County, sin derecho a reducción del 10% de la fianza.

Por el momento, no se divulgaron detalles sobre el motivo exacto de la reapertura en 2019 ni acerca del desencadenante que condujo al nuevo análisis.

Un hombre de mediana edad con toga judicial negra mira documentos sobre una mesa en una sala de tribunal con paredes de madera y bandera estadounidense
El juez Robert Peeler fijó una fianza de USD 500.000 para McAllister y el acusado enfrenta la posibilidad de cadena perpetua en Ohio (ABC News 4)

El procedimiento y la perspectiva judicial

El caso fue presentado ante un gran jurado a fines de junio, que resolvió imputar a McAllister tras revisar los nuevos elementos probatorios. La acusación subraya la “tenacidad” de los detectives que, cuarenta años después, lograron llevar a una persona ante la justicia.

Bajo las leyes del estado de Ohio, la condena por asesinato agravado implica automáticamente la posibilidad de cadena perpetua.

El proceso judicial sigue abierto y los fiscales mantienen en reserva los detalles técnicos de la prueba forense que permitió cerrar el círculo. Mientras tanto, no se prevé que McAllister recupere la libertad bajo fianza antes del juicio con fecha a confirmar.

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