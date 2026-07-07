Estados Unidos

Retiran dos lotes de alimento enlatado para perros por presencia de metal y plástico

La FDA emitió una alerta urgente en Estados Unidos tras descubrir que el producto afectado fue desviado de forma fraudulenta hacia el mercado antes de su destrucción

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Un perro golden retriever tumbado en el suelo, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras. Junto a él, una lata abierta con comida húmeda para perros.
La FDA alertó que dos lotes de alimento enlatado para perros Pedigree circulan en el mercado estadounidense con fragmentos de metal y plástico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos lotes de alimento enlatado para perros de la marca Pedigree circulan en el mercado estadounidense con fragmentos de metal y plástico en su interior, según una alerta emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Los productos ya habían sido retirados por la empresa por no cumplir sus estándares, enviados a destrucción y, según la compañía, desviados de forma fraudulenta antes de llegar a las tiendas.

Mars Petcare US —la división de mascotas de Mars, Incorporated, el gigante alimentario detrás de marcas como M&M’s y Snickers— emitió el retiro voluntario el 2 de julio de 2026 desde su sede en Franklin, Tennessee, e informó que trabaja con las autoridades federales para determinar cómo los productos llegaron al mercado, de acuerdo con información del diario estadounidense USA Today.

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Qué producto está afectado y cómo identificarlo

El retiro cubre exclusivamente las latas de 374 gramos (13,2 onzas) de Pedigree High Protein Chopped Chicken & Duck Flavor. No afecta ningún otro producto de la línea Pedigree ni de otras marcas de Mars Petcare, según confirmó la empresa al diario Miami Herald.

Una lata de alimento para perros Pedigree High Protein sabor pollo y pato de color amarillo y púrpura, con la imagen de un perro husky
El retiro alcanza solo a las latas de 374 gramos de Pedigree High Protein Chopped Chicken & Duck Flavor y excluye otros productos de Pedigree y Mars Petcare (FDA)

Para saber si una lata está dentro del retiro, hay que revisar el número de lote impreso en la parte inferior del envase. Los dos lotes afectados son:

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  • 613C3KKCFC
  • 613C1KKCFC

Si el número coincide con alguno de los anteriores, el producto no debe dársele al animal bajo ninguna circunstancia, según advirtió WSLS.

Primer plano de la tapa de un envase metálico con texto impreso en negro que incluye números y letras. Un recuadro rojo subraya parte del texto
Los lotes afectados del alimento para perros Pedigree se identifican por los códigos 613C3KKCFC y 613C1KKCFC impresos en la base de la lata (FDA)

Qué riesgos representa para las mascotas

La FDA advirtió que los fragmentos de metal y plástico presentes en el alimento pueden causar daños graves en los animales, según reportó el canal local NBC Chicago:

  • Asfixia por obstrucción de las vías respiratorias.
  • Laceraciones internas en el tracto digestivo.
  • Bloqueos en el tracto gastrointestinal.

Los bloqueos gastrointestinales son especialmente peligrosos porque no siempre se manifiestan de inmediato. Según USA Today, que citó información de PetMD, los síntomas que pueden indicar una obstrucción interna incluyen:

  • Vómitos.
  • Pérdida de apetito.
  • Pérdida de peso.
  • Debilidad o letargo.
  • Dolor abdominal.
  • Dificultad para ir al baño.

Si un perro presenta alguno de estos signos tras haber consumido el producto, la recomendación es acudir al veterinario de inmediato.

Por qué el plástico es especialmente difícil de detectar

Este retiro pone sobre la mesa un problema técnico que va más allá del caso puntual.

Según un estudio publicado en septiembre de 2023 en la revista científica Heliyon, el plástico es el material extraño “más problemático” de detectar en los alimentos. A diferencia del metal, que los imanes y detectores pueden identificar con relativa facilidad, el plástico es más difícil de rastrear porque tiene baja densidad.

El mismo estudio señala que los fragmentos plásticos pueden ingresar a los alimentos desde cintas transportadoras, herramientas manuales, equipos dañados y materiales de empaque. Los rayos X permiten detectar algunos tipos de plástico, pero su costo es alto y su efectividad tiene límites.

Un perro golden retriever de pelaje dorado inclinado, come de un cuenco metálico en un suelo de madera, con una cocina blanca y una ventana al fondo.
La FDA advirtió que los fragmentos de metal y plástico en el alimento para perros pueden causar asfixia, laceraciones internas y bloqueos gastrointestinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al metal, los fragmentos suelen entrar en el proceso productivo por fallas en tamices, desperfectos en los equipos o prácticas incorrectas del personal. “Algunos materiales extraños inevitablemente evaden los distintos métodos de remoción y llegan al producto terminado”, advirtió el estudio.

Cómo llegó el producto al mercado

La particularidad de este retiro es que no responde a una falla no detectada en la producción, sino a lo que la propia empresa calificó como un desvío fraudulento.

Mars Petcare detectó que los dos lotes no superaron sus controles internos de calidad y los envió a un proveedor externo para su destrucción. Sin embargo, según el comunicado oficial de la compañía, Mars descubrió después que el producto “fue desviado de manera fraudulenta y vendido en el mercado de Estados Unidos”.

Alguien en la cadena de destrucción desvió las latas, que debían eliminarse, hacia canales de venta minorista. La empresa informó que trabaja con las autoridades federales para esclarecer cómo ocurrió, de acuerdo con USA Today.

Qué deben hacer los dueños de mascotas

Según las indicaciones de la empresa recogidas por Miami Herald y WSLS, los pasos a seguir son:

  • No alimentar al perro con el producto bajo ninguna circunstancia.
  • Devolver las latas en el punto de venta para obtener un reembolso.
  • Solicitar un reemplazo a Pedigree por teléfono al 1-800-525-5273, de lunes a viernes de 8 a 20 (hora central), y los sábados y domingos de 8 a 16. También se puede gestionar en línea en pedigree.com/update.
  • Consultar al veterinario si el animal ya consumió el alimento y el dueño tiene alguna preocupación, según recomendó NBC Chicago.

Hasta la fecha de este retiro, Mars Petcare informó que no recibió ningún reporte de enfermedad o lesión relacionado con los lotes retirados.

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