Estados Unidos

La nueva regla para estacionar ya se aplica en este estado de EE. UU.: lo que deben saber los conductores

Las autoridades iniciaron la etapa de fiscalización tras concluir el periodo de advertencias, con sanciones económicas para quienes incumplan la distancia mínima junto a los cruces peatonales

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Agente de tránsito uniformado coloca una multa en el parabrisas de un automóvil plateado en una calle urbana con cruce peatonal y vehículos circulando.
California comenzó en julio de 2026 la aplicación estricta de la ley Daylighting to Save Lives para sancionar a quienes estacionan cerca de cruces peatonales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de California han puesto en marcha una etapa rigurosa de aplicación de sanciones por estacionar cerca de cruces peatonales, medida que afecta a la totalidad de conductores en el estado, con especial énfasis en el sur de California. El cambio coincide con el final del periodo de educación pública y el inicio de una vigilancia activa bajo la ley conocida como “Daylighting to Save Lives” (Asamblea Bill 413), que prohíbe estacionar en las inmediaciones de pasos peatonales y prevé sanciones para quienes incumplan. Esta nueva fase comenzó en julio de 2026 y representa el cierre de meses de advertencias y campañas educativas.

Según informó Newsweek y confirmaron gobiernos locales, la ley impide estacionar vehículos a menos de 20 pies (6,1 metros) del lado de aproximación de un cruce peatonal, aunque no existan marcas, señales o pintura roja en el bordillo. En aquellos cruces con extensiones de banqueta, la restricción disminuye a 15 pies (4,6 metros). Esta disposición responde a un esfuerzo integral de seguridad vial estatal, de acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, que ha divulgado información a residentes y conductores desde enero de 2025.

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La legislación se inscribe en una política estatal destinada a reducir la mortalidad peatonal en California. De acuerdo con estimaciones de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras y autoridades estatales, el 36 por ciento de los fallecimientos de peatones se produce en intersecciones donde la visibilidad se ve comprometida por vehículos estacionados. Las autoridades y organizaciones civiles sostienen que mantener despejados los accesos a los cruces peatonales facilita la visibilidad tanto para automovilistas como para peatones.

¿Qué establece la ley “Daylighting to Save Lives” en California?

La Asamblea Bill 413, promulgada en 2025, introdujo una prohibición específica para estacionar, detenerse o permanecer con un vehículo dentro de los 20 pies previos al cruce peatonal en la aproximación, ya sea que el cruce esté marcado o no. Si el cruce presenta una extensión de banqueta, la restricción disminuye a 15 pies. Según la ciudad de East Palo Alto y la información difundida por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, el cumplimiento de la ley es independiente de la existencia de señales, marcas viales o pintura roja en el cordón.

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De acuerdo con la guía oficial, la infracción puede sancionarse aunque no existan marcas visibles ni anuncios específicos, lo que implica un cambio relevante respecto a las prácticas previas en algunas jurisdicciones. Tal como detalló el sitio oficial de la ciudad de East Palo Alto, “es ilegal estacionar, detenerse o permanecer con un vehículo a menos de 20 pies (6,1 metros) de un cruce peatonal, marcado o no, únicamente en el lado de aproximación de la vía”.

Calle residencial, acera, cruce peatonal, señal de alto, dos peatones, cuatro automóviles, casas y árboles verdes.
La Asamblea Bill 413 prohíbe estacionar, detenerse o permanecer con un vehículo a menos de 20 pies de un cruce peatonal en el lado de aproximación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué California aprobó la ley Daylighting y qué problema busca resolver?

La aprobación de la ley Daylighting responde a una preocupación creciente por la seguridad peatonal en las ciudades de California. De acuerdo con Newsweek, y con cifras citadas por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, “casi el 36 por ciento de las muertes de peatones ocurre en intersecciones”, donde la visibilidad se ve reducida por vehículos mal estacionados. Los cruces en esquinas y zonas escolares presentan un riesgo superior, según las autoridades locales.

El objetivo declarado de la norma es mejorar la línea de visión tanto de peatones como de conductores, permitiendo que ambos detecten de manera anticipada la presencia del otro. El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles ha enfatizado que “evitar que los automóviles se estacionen cerca de las esquinas permite que los conductores vean mejor a los peatones y viceversa”, en materiales de divulgación pública.

Organizaciones como Vision Zero y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico han respaldado la ley, señalando la relación directa entre la visibilidad en las esquinas y la reducción de atropellos fatales. La iniciativa cuenta con el apoyo de gobiernos municipales, que buscan alinearse con los objetivos de reducción de accidentes en el marco de programas como Vision Zero.

¿Cuándo entró en vigor la ley y cómo cambió la fiscalización en 2026?

La ley Daylighting entró en vigor el 1 de enero de 2025 en todo el estado de California. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos municipales y agencias de seguridad optaron por una estrategia de educación y advertencias, evitando sanciones económicas inmediatas para dar tiempo a los conductores de adaptarse a la nueva normativa. Según Newsweek, este periodo de instrucción concluyó en marzo de 2025 para la mayoría del estado, aunque en el condado de Los Ángeles se prolongó hasta noviembre de ese año.

A partir de julio de 2026, las autoridades iniciaron una etapa de vigilancia activa y aplicación de sanciones. “El periodo de educación terminó y la ley se hará cumplir en toda su extensión”, afirmó un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles en declaraciones recogidas por Newsweek. Las agencias locales han informado a la población mediante campañas en redes sociales, folletos y anuncios en zonas de alto tránsito.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ley de California se aplica aunque no existan señales, marcas viales ni pintura roja en el cordón del cruce peatonal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las sanciones y cómo se aplican las multas por estacionar cerca de un cruce peatonal?

El principal efecto para los conductores es la posibilidad de recibir multas de 63 dólares por estacionar dentro de la zona prohibida, según las autoridades y medios como el World Journal. Los funcionarios han advertido que la ausencia de señalización, marcas o pintura roja no es un argumento válido para apelar la sanción. “La ley no requiere marcas ni señales adicionales para su cumplimiento”, señaló el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles en los comunicados oficiales.

Las sanciones aplican tanto a vehículos privados como a servicios de reparto y empresas de transporte, lo que ha llevado a empresas y gestores de flotas a modificar sus protocolos de estacionamiento en áreas urbanas. Las multas pueden imponerse incluso en cruces donde no existía restricción previa, lo que ha generado la recomendación de verificar siempre la distancia antes de estacionar.

¿Qué deben hacer los conductores para evitar multas bajo la nueva ley?

Con la aplicación estricta de la ley, los conductores deben modificar sus hábitos y verificar la distancia al estacionar cerca de pasos peatonales, incluso si no hay marcas visibles ni señales específicas. Las autoridades recomiendan dejar al menos 20 pies (6,1 metros) desde la línea de aproximación a cada cruce, o 15 pies (4,6 metros) en el caso de extensiones de banqueta, de acuerdo con la información oficial de la ciudad de East Palo Alto.

Los espacios antes disponibles en esquinas o zonas próximas a cruces pueden ahora estar sujetos a sanción, por lo que se insta a los automovilistas a informarse a través de fuentes oficiales y revisar los canales de comunicación de los municipios. “Quienes incumplan la distancia mínima establecida se exponen a sanciones económicas, sin importar la falta de señalización”, reiteró un vocero del Departamento del Sheriff en declaraciones recogidas por Newsweek.

Un parabrisas de automóvil con una boleta de infracción amarilla bajo un limpiaparabrisas. Se ven un cruce peatonal y una calle urbana en segundo plano.
Las multas por estacionar dentro de la zona prohibida cerca de un cruce peatonal llegan a 63 dólares y alcanzan a vehículos privados, repartos y transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la ley Daylighting para la seguridad vial y qué se puede esperar en el futuro?

La implementación estricta de la ley Daylighting supone un ajuste para los conductores y autoridades locales en la gestión cotidiana del tránsito. Se espera un aumento en la expedición de multas y en la conciencia pública sobre la seguridad peatonal en cruces, según lo reportado por Newsweek y fuentes institucionales. Las municipalidades han comunicado que continuarán con acciones de información y actualización de la infraestructura, tales como pintura de cordones y señalización en zonas de riesgo prioritario, aunque la ley ya es aplicable en todo el estado.

El Departamento del Sheriff y las autoridades municipales han señalado que la medida se mantendrá como una herramienta permanente para reducir accidentes y proteger a los peatones en zonas urbanas. Se prevé que la normativa pudiera servir de referencia para otros estados en el futuro.

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