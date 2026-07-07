La Ciudad de Miami abre un centro de acopio en el loanDepot Park para ayudar a los damnificados en Venezuela

La comisionada de Miami-Dade, Vicki L. López, posa junto a trabajadores de los Marlins y los transportistas de ayuda a Venezuela este lunes en el estacionamiento del estadio loanDepot Park en Miami, Florida (EFE)

El pasado 24 de junio, dos fuertes terremotos sacudieron el norte de Venezuela, dejando a su paso una estela de destrucción y miles de víctimas. Ante la magnitud de la emergencia, la Ciudad de Miami puso en marcha una de las mayores respuestas solidarias de la región, abriendo un centro de acopio en el loanDepot Park para reunir suministros esenciales destinados a los damnificados. La iniciativa, encabezada por líderes locales y respaldada por diversas organizaciones, busca canalizar la ayuda de residentes y empresas hacia las zonas más afectadas del país sudamericano.

La apertura oficial del centro de acopio estuvo a cargo del comisionado Rolando Escalona y la alcaldesa Eileen Higgins, quienes lanzaron la campaña comunitaria ante la prensa y representantes de distintas entidades colaboradoras. El estadio de los Miami Marlins, ubicado en el 501 de Marlins Way, fue designado como punto central de recolección y distribución, con la expectativa de convertirse en un símbolo de solidaridad internacional. La decisión de utilizar este espacio responde a su capacidad logística y a su valor como referente para la comunidad venezolana en el sur de la Florida.

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La campaña de donaciones se construyó sobre un tejido de alianzas entre el sector público y privado. Entre los principales colaboradores se encuentran Liberty Mission Critical Services, los propios Miami Marlins, PepsiCo, la Orden Fraternal de la Policía (FOP) Logia 20, la Asociación de Bomberos de Miami IAFF Local 587, el Kiwanis de la Pequeña Habana y la comisionada del condado Miami-Dade, Vicki Lopez. Cada organización aportó recursos y voluntarios para asegurar la eficiencia en la recepción, clasificación y posterior envío de los suministros.

Miami abrió un centro de acopio en el loanDepot Park para reunir ayuda para los damnificados del terremoto en Venezuela (NBC Miami)

El centro de acopio opera en el Lote Oeste 2 del loanDepot Park, recibiendo donaciones de lunes a viernes, entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. Las autoridades han indicado que el sitio funcionará al menos durante una semana, con posibilidad de extenderse según la evolución de la emergencia. Los productos recogidos serán trasladados directamente a las comunidades venezolanas más golpeadas, conforme avancen las labores de recuperación en el país. El proceso logístico contempla la clasificación de artículos por tipo y urgencia, priorizando alimentos no perecederos, agua potable, medicinas y productos de higiene.

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El llamado a la solidaridad fue dirigido especialmente a la diáspora venezolana que reside en el área metropolitana de Miami, considerada una de las más numerosas de Estados Unidos. “Cada donación, sin importar su tamaño, ayudará a brindar esperanza y apoyo a quienes más lo necesitan en estos momentos difíciles”, expresó el comisionado Escalona durante la inauguración del centro. La convocatoria también se extendió a empresas, organizaciones y ciudadanos estadounidenses, resaltando el carácter inclusivo y abierto de la campaña.

Las autoridades municipales subrayaron que la colaboración ciudadana resulta indispensable ante la escala de la catástrofe. Escalona agradeció a quienes ya han contribuido y recalcó la importancia de mantener la recepción de donaciones activa durante toda la semana inicial. El objetivo, según los organizadores, es garantizar que la ayuda reúna tanto volumen como diversidad de insumos, en respuesta a las múltiples necesidades detectadas en terreno.

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Un punto clave de la logística es la coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos. La alcaldesa Eileen Higgins reconoció los retos que impone la crisis política en Venezuela para la distribución segura de ayuda internacional. Higgins explicó que la ciudad trabaja en conjunto con el gobierno federal para supervisar el traslado de suministros, evitando potenciales desvíos o bloqueos por parte del régimen venezolano. “Todos sabemos que hay un régimen en Venezuela en el que no podemos confiar, pero trabajamos con nuestro Departamento de Estado para asegurarnos de que los suministros lleguen a donde deben llegar”, declaró la funcionaria.

El centro de acopio del loanDepot Park recibe donaciones de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., durante al menos una semana (NBC Miami)

El equipo de béisbol Miami Marlins amplió el alcance de la colecta al abrir puntos de recepción de donaciones durante los días de partido, incluso fuera del horario habitual del centro de acopio. Caroline O’Connor, presidenta de negocios de la franquicia, invitó a la comunidad a sumarse a la campaña en el estadio, reforzando el compromiso del club con la causa venezolana.

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El sismo que motivó esta movilización se encuentra entre los más letales del siglo en América Latina. Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, golpearon el norte de Venezuela con solo 39 segundos de diferencia, provocando el colapso de edificaciones en La Guaira, Caracas y Caraballeda. Testimonios y reportes oficiales coinciden en que la devastación ha dejado a decenas de miles de familias sin hogar ni recursos básicos.

Las autoridades venezolanas reportaron al menos 2.900 muertos y más de 11.000 heridos, aunque organismos internacionales advierten que la cifra real podría ser aún mayor debido a personas desaparecidas y zonas incomunicadas. El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, junto a la gobernante interina Delcy Rodríguez, ofrecieron balances parciales mientras continúan las tareas de rescate y recuperación.

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El gobierno de Miami y sus aliados reiteraron el llamado a la solidaridad, considerando “críticamente importante que todos se sumen por el pueblo venezolano”, según palabras de la comisionada Vicki Lopez. El centro de acopio del loanDepot Park permanecerá abierto mientras persista la emergencia, consolidándose como un puente humanitario entre la comunidad de Florida y las víctimas del terremoto en Venezuela.