Estados Unidos

Una mujer de Kentucky dejó a un hombre de 91 años encerrado en su auto durante la ola de calor porque “no quería comprarle cigarrillos”

Nikki Reed Hoskins, de 37 años, fue detenida en su domicilio tras dejar a un anciano en su automóvil bajo una sensación térmica de más de 38°C

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Nikki Reed Hoskins portada
Nikki Reed Hoskins fue acusada de dejar a un hombre de 91 años encerrado en su auto durante una ola de calor extremo en Kentucky (Laurel County Sheriff's Office/Facebook)

Una ola de calor extremo en Kentucky terminó con la detención de Nikki Reed Hoskins, una mujer de 37 años acusada de un acto que ha generado conmoción en la comunidad local. De acuerdo con el informe policial, Hoskins dejó presuntamente a un hombre de 91 años dentro de un auto bajo temperaturas sofocantes, un hecho que ha puesto en alerta a las autoridades por el nivel de riesgo al que fue expuesta la víctima. La intervención de un transeúnte y la rápida actuación policial resultaron determinantes para evitar consecuencias aún más graves en este suceso.

El jueves 2 de julio, aproximadamente a la 1:16 pm, agentes de la policía del Condado de Laurel respondieron a un llamado de emergencia tras recibir la denuncia de que un hombre mayor se encontraba atrapado dentro de un vehículo bajo el sol intenso. Según la declaración oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Laurel, la situación comenzó cuando Nikki Reed Hoskins, residente de East Bernstadt, presuntamente robó las llaves del automóvil de la víctima, impidiéndole salir del vehículo y dejándolo abandonado en la carretera. La temperatura alcanzaba los 38 ℃ (100 ℉), con una sensación térmica de 101 ℉ (38,3 ℃), condiciones que representan una amenaza para la vida, especialmente para personas de edad avanzada.

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La víctima, de 91 años, relató a los agentes que Hoskins lo había dejado en la cuneta porque “no quería comprarle cigarrillos”. Este detalle fue central en la reconstrucción de los hechos por parte de las autoridades, quienes subrayaron la gravedad de exponer a una persona vulnerable a temperaturas extremas sin posibilidad de auxilio. El hombre solo pudo recibir ayuda gracias a que un transeúnte advirtió la situación y alertó al 911, lo que movilizó a los servicios de emergencia y permitió la intervención policial antes de que la situación se agravara.

El desarrollo del incidente incluyó el regreso de Hoskins caminando a su domicilio después de dejar al hombre en el vehículo. Cuando los agentes llegaron a su propiedad para interrogarla, le solicitaron que saliera de la vivienda, pero ella se negó a acatar la orden. Ante la negativa, los policías ingresaron a la residencia y la encontraron escondida en el dormitorio. En el momento de la detención, según la publicación oficial, Hoskins mostró resistencia activa y agredió al agente Mcvey, quien participó en su arresto. Los agentes describieron su comportamiento como errático: estaba inestable, tenía dificultades para hablar y sus ojos presentaban signos de intoxicación.

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La policía afirmó que el estado físico y mental de Hoskins sugería que se encontraba bajo los efectos del alcohol o de drogas, lo que contribuyó a la complejidad del operativo de detención. Esta situación, señalada explícitamente por los agentes en la publicación oficial, refuerza las imputaciones y da contexto a la conducta que mostró durante el enfrentamiento con las fuerzas del orden.

Cargos presentados contra Nikki Reed Hoskins y antecedentes judiciales

La Oficina del Sheriff del Condado de Laurel informó que Hoskins habría robado las llaves del auto e impedido que el hombre pudiera salir
La Oficina del Sheriff del Condado de Laurel informó que Hoskins habría robado las llaves del auto e impedido que el hombre pudiera salir

La lista de cargos que enfrenta Nikki Reed Hoskins es amplia e involucra diversas figuras legales. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Laurel, se le acusa formalmente de imprudencia temeraria en primer grado, robo mediante apropiación indebida, agresión en tercer grado a un agente de policía y amenazas. Estos cargos reflejan tanto la peligrosidad de la acción inicial —dejar a una persona de edad avanzada en condiciones climáticas de riesgo— como la reacción violenta durante el arresto.

Además, la publicación oficial señala que Hoskins tenía órdenes de arresto pendientes emitidas por el Tribunal de Distrito de Laurel. Los motivos de estas órdenes previas incluyen la falta de comparecencia ante el tribunal por asuntos relacionados con la manutención de menores, intoxicación alcohólica en un lugar público y desacato al tribunal. Este historial judicial previo añade un contexto relevante al caso, pues muestra un patrón de conducta conflictiva con la ley y problemas legales no resueltos hasta la fecha del incidente.

La información proporcionada por la policía local también recalca que la gravedad de los cargos y el historial de antecedentes influyeron en el procedimiento seguido por las autoridades tras la detención, pues se consideró que existía un riesgo de reincidencia y de evasión judicial.

Situación actual de Hoskins en el Centro Correccional del Condado de Laurel

Nikki Reed Hoskins permanece en el Centro Correccional del Condado de Laurel y enfrenta cargos por imprudencia temeraria, robo, agresión y amenazas, además de órdenes judiciales pendientes
Nikki Reed Hoskins permanece en el Centro Correccional del Condado de Laurel y enfrenta cargos por imprudencia temeraria, robo, agresión y amenazas, además de órdenes judiciales pendientes

Tras su detención, Nikki Reed Hoskins permanece recluida en el Centro Correccional del Condado de Laurel, donde espera el desarrollo de los procedimientos judiciales correspondientes. De acuerdo con la publicación de la Oficina del Sheriff, las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre la defensa legal de Hoskins, y la revista PEOPLE no obtuvo respuesta inmediata del carcelero Jamie Mosley respecto a los datos de su abogado o al estado de su reclusión.

Hasta el momento, la información oficial disponible confirma que Hoskins continúa bajo custodia y enfrenta un proceso judicial que abarca tanto los cargos derivados del incidente del 2 de julio como las causas previas pendientes en el Tribunal de Distrito de Laurel.

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