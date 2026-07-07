Estados Unidos

Alerta por calor extremo en Miami-Dade y Broward, prevén sensación térmica de 41 °C

Se activó una advertencia ante el aumento de la temperatura y humedad en el sur de Florida, donde se espera que el índice de calor alcance valores peligrosos durante las horas centrales de la jornada, con potencial impacto en la salud pública y las actividades al aire libre

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El sur de Florida permanece bajo alerta por calor, con condiciones extremas que afectan la vida cotidiana y obligan a extremar precauciones (AP Foto/Lynne Sladky, archivo)
El sur de Florida permanece bajo alerta por calor, con condiciones extremas que afectan la vida cotidiana y obligan a extremar precauciones (AP Foto/Lynne Sladky, archivo)

La región sur de Florida enfrenta una alerta por calor extremo que afecta a Miami-Dade y Broward, con una sensación térmica prevista que podría alcanzar los 41 °C (106 °F) durante al menos dos horas.

Esta condición, advertida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), responde a la combinación de altas temperaturas y humedad, y obliga a reforzar las precauciones debido al aumento de riesgos para la salud.

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La alerta estará vigente este martes entre las 11.00 y las 18.00, una franja horaria en la que se prevé una elevada concurrencia de personas en espacios públicos para actividades al aire libre y celebraciones vinculadas al Mundial 2026.

El organismo federal emite advertencias cuando la sensación térmica prevista representa un peligro para la salud de la población (REUTERS/Liliana Salgado/File Photo)
El organismo federal emite advertencias cuando la sensación térmica prevista representa un peligro para la salud de la población (REUTERS/Liliana Salgado/File Photo)

Un fenómeno que eleva el riesgo sanitario

El pronóstico indica que la temperatura del aire superará los 32 °C (90 °F) y que la probabilidad de lluvias rondará el 50% durante el día, mientras que por la noche la temperatura mínima descenderá a 28 °C (82 °F) con una baja posibilidad de precipitaciones.

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La sensación térmica, también conocida como heat index, mide cómo percibe el cuerpo la combinación de calor y humedad. Cuando este índice supera los 40,6 °C (105 °F) durante al menos un par de horas, el NWS emite una advertencia por calor, buscando prevenir incidentes relacionados con las altas temperaturas.

Hasta 2023, el umbral para activar este tipo de alertas era de 42,2 °C (108 °F), pero se redujo para ampliar la prevención, ya que las autoridades estiman que el calor extremo provoca más de 30 muertes y cientos de hospitalizaciones anuales en el condado, según cifras oficiales recogidas por el Miami Herald.

El meteorólogo Shane Hinton, de CBS News Miami, afirmó que “la temperatura de sensación será el gran titular”, y anticipó la posibilidad de nuevas advertencias para el resto de la semana y el fin de semana.

galeria ola de calor en europa
El calor intenso y la humedad generan un escenario de mayor exposición a problemas de salud vinculados a las altas temperaturas (Frederic J. BROWN / AFP)

Mundial de fútbol y actividades al aire libre bajo alerta

La advertencia por calor coincide con la celebración de eventos al aire libre en el marco del Mundial, un factor que incrementa la preocupación de las autoridades. Este martes se esperan reuniones masivas para seguir los partidos entre Argentina y Egipto a las 12.00, y entre Colombia y Suiza a las 16.00.

Aunque el FanFest en el centro de Miami ya finalizó, la ciudad de Miami Beach mantiene programados encuentros públicos en espacios como Lummus Park y la intersección de Ocean Drive con la calle 14.

El próximo partido del Mundial en el sur de Florida se disputará el sábado a las 17.00, lo que podría reiterar el escenario de calor extremo combinado con alta concentración de personas. Las autoridades insisten en la importancia de respetar las recomendaciones y prestar atención a los avisos oficiales, especialmente para quienes planean participar en eventos multitudinarios.

Lummus Park es uno de los espacios que continúan abiertos al público, aun durante la vigencia de la advertencia meteorológica (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)
Lummus Park es uno de los espacios que continúan abiertos al público, aun durante la vigencia de la advertencia meteorológica (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Grupos vulnerables y recomendaciones oficiales para evitar golpes de calor

Diversos sectores de la población presentan mayor vulnerabilidad ante episodios de calor extremo. El condado de Miami-Dade, en base a lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), identificó a los siguientes grupos de riesgo:

  • Adultos mayores de 65 años
  • Niños pequeños
  • Personas con enfermedades crónicas o trastornos mentales
  • Atletas y trabajadores que realizan actividades físicas al aire libre
  • Personas sin refugio o con acceso limitado a aire acondicionado
  • Embarazadas
  • Mascotas

Las recomendaciones oficiales incluyen:

  • Buscar refugio en lugares con aire acondicionado durante las horas críticas.
  • Evitar la exposición directa y prolongada al sol.
  • Limitar la actividad física, priorizando las primeras horas de la mañana o el final de la tarde para cualquier ejercicio o tarea al aire libre.
  • Humedecer la ropa o colocar un paño mojado en cuello y frente puede ayudar a reducir la sensación térmica.
  • Mantenerse hidratado, bebiendo agua o líquidos con electrolitos incluso antes de sentir sed.
  • Usar protector solar para prevenir daños en la piel.
  • Restringir el consumo de bebidas con cafeína y alcohol, que favorecen la deshidratación.
  • No dejar nunca a bebés, niños o mascotas dentro de vehículos estacionados, aunque las ventanillas estén abiertas.
  • Observar señales de agotamiento por calor, como temperatura corporal elevada, dolor de cabeza, mareos, náuseas o confusión, y solicitar atención médica inmediata ante la presencia de estos síntomas.
Las autoridades sugieren a quienes practican deportes al aire libre que adapten sus actividades y mantengan una hidratación constante para reducir el riesgo de complicaciones (REUTERS/Shelby Tauber)
Las autoridades sugieren a quienes practican deportes al aire libre que adapten sus actividades y mantengan una hidratación constante para reducir el riesgo de complicaciones (REUTERS/Shelby Tauber)

Qué hacer ante un episodio de calor extremo

Las autoridades remarcan que, ante síntomas de golpe de calor, como confusión, mareos, náuseas o temperatura corporal muy alta, el tiempo es un factor decisivo para evitar consecuencias graves. La intervención médica debe ser rápida y no se recomienda esperar a que los síntomas remitan por sí solos.

En resumen, el avance del verano y la coincidencia con eventos deportivos de gran convocatoria intensifican la preocupación sanitaria en el sur de Florida.

El llamado a la prevención y la atención a los sectores más vulnerables encabeza la agenda pública y sanitaria de los próximos días, tal y como enfatizan medios como el Miami Herald y CBS News Miami.

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