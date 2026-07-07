Brote de una bacteria ambiental ya suma 23 casos y 17 hospitalizados en Nueva York

Un brote de la enfermedad del legionario en el Upper East Side de Manhattan sumó 23 casos confirmados y 17 hospitalizaciones hasta el 6 de julio, sin muertes registradas (ABC7)

Un brote de la enfermedad del legionario afecta al Upper East Side de Manhattan con 23 casos confirmados y 17 hospitalizaciones, según informó el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York al 6 de julio. Hasta el momento no se registran muertes.

Los barrios de Carnegie Hill y Yorkville concentran todos los casos. El área comprende una franja de aproximadamente 1,6 kilómetros cuadrados entre las calles 74 y 96 Este, desde Central Park hasta el río, en los códigos postales 10028, 10128 y 10075, según la Oficina del Alcalde de Nueva York.

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Qué es la enfermedad del legionario

La enfermedad del legionario es una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella, que se desarrolla en agua tibia o caliente, de acuerdo con el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. La transmisión ocurre cuando una persona inhala vapor de agua contaminado.

Carnegie Hill y Yorkville concentran todos los casos de la enfermedad del legionario en una franja del Upper East Side entre las calles 74 y 96 Este (ABC7)

La enfermedad no se contagia de persona a persona. Tampoco se contrae por beber agua, cocinar ni usar el aire acondicionado doméstico. El riesgo proviene exclusivamente de inhalar pequeñas gotitas de agua con la bacteria suspendidas en el aire.

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La mayoría de quienes se exponen a la bacteria no se enferman, según precisó el Departamento de Salud. El riesgo aumenta con una exposición alta o repetida, sobre todo en personas con factores de vulnerabilidad.

Quiénes corren mayor riesgo

Las personas más expuestas a complicaciones graves son las mayores de 50 años, quienes fuman o vapean, quienes padecen enfermedades pulmonares crónicas y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado, ya sea por una condición médica o por medicamentos, de acuerdo con la Oficina del Alcalde de Nueva York.

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La enfermedad del legionario es una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella, que se transmite al inhalar vapor de agua contaminado (ABC7)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que 1 de cada 10 personas que desarrolla la enfermedad muere por complicaciones. Entre quienes la contraen durante una internación en un centro de salud, la tasa sube a 1 de cada 4, según informó ABC News.

La enfermedad tiene tratamiento con antibióticos y la mayoría de los pacientes se recupera si recibe atención temprana. No existe vacuna ni medicamento preventivo, según el Departamento de Salud municipal.

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Síntomas que deben alertar

Los síntomas de la enfermedad del legionario incluyen, según el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York:

Fiebre y escalofríos.

Tos.

Dolores musculares.

Dolor de cabeza.

Fatiga y pérdida del apetito.

Confusión.

Diarrea.

Cualquier persona que viva, trabaje o haya visitado la zona afectada desde fines de junio y presente esos síntomas debe consultar a un médico de inmediato. El número de casos pasó de 2 el jueves, a 10 el viernes y a 18 el lunes por la mañana, antes de llegar a 23 ese mismo día por la noche, según reportó CBS New York.

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Lo que hay que saber sobre el contagio

El Departamento de Salud de Nueva York precisó una serie de puntos para despejar dudas entre los residentes del área afectada:

Se transmite por el aire, a través de gotitas de agua contaminada.

No se contagia de persona a persona.

No se contrae por comer ni beber.

El uso del aire acondicionado doméstico no representa un riesgo.

Bañarse o ducharse con agua corriente tampoco implica peligro.

Con diagnóstico temprano, tiene tratamiento efectivo.

Esa aclaración cobra relevancia ante la preocupación de muchos vecinos. Según reportó CBS New York, algunos residentes optaron por mudarse temporalmente a hoteles o trasladarse a otras zonas de la ciudad por temor a ducharse en sus hogares.

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La fuente probable: torres de enfriamiento

Las autoridades señalan como origen más probable una o varias torres de enfriamiento en la zona, según indicó el Departamento de Salud en un comunicado a los vecinos de Carnegie Hill y Yorkville. Esas estructuras utilizan agua para regular la temperatura y pueden dispersar vapor contaminado al exterior.

Las autoridades investigan una o varias torres de enfriamiento como fuente probable del brote de Legionella en el Upper East Side y aclararon que el agua potable no está comprometida (ABC7)

El Departamento de Salud aclaró que el sistema de agua potable no está comprometido. Los residentes de los tres códigos postales pueden continuar bebiendo agua del grifo, ducharse, cocinar y usar el aire acondicionado con normalidad.

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De los 160 edificios bajo investigación en el Upper East Side, solo un tercio había sido analizado al cierre del 6 de julio, según informó CBS New York. Los cultivos de laboratorio para confirmar la presencia de Legionella en las torres demoran varias semanas en arrojar resultados.

Las medidas que toman las autoridades

El Departamento de Salud inspeccionó torres de enfriamiento en el área y tomó muestras para análisis en el laboratorio de salud pública de la ciudad. Entre las acciones en curso, según las fuentes oficiales consultadas por ABC7 Nueva York y CBS New York:

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Toma de muestras en todas las torres de enfriamiento del área para análisis en el laboratorio de salud pública.

Inspección de los 160 edificios bajo investigación en el Upper East Side.

Aplicación de la normativa municipal que obliga a los propietarios a registrar sus torres, realizar controles periódicos y analizar el agua en busca de la bacteria.

Evaluación formal de edificios cuando dos o más casos se asocian al mismo inmueble con sistema de agua caliente compartido en un período de 12 meses.

Realización de reuniones informativas para vecinos: la segunda estaba programada para el martes 7 de julio a las 18h en la iglesia de San Ignacio de Loyola, en el 980 de Park Avenue.

Antecedentes recientes en la ciudad

El brote del Upper East Side no es el primero de este tipo en Nueva York. El verano pasado, un brote en Harlem dejó 7 muertos y más de 100 personas enfermas, según consignaron ABC7 Nueva York y CBS New York.

La enfermedad del legionario registró un aumento sostenido en Estados Unidos durante la última década, con un pico de 2,71 casos por cada 100.000 habitantes en 2018, de acuerdo con los CDC.

Los casos disminuyeron durante el primer año de la pandemia de COVID-19 y volvieron a crecer a partir de 2021, según precisó ABC News.