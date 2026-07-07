Dos atentados con bombas en Damasco dejaron 18 heridos cerca del hotel donde se alojaba Emmanuel Macron

Momento de la explosión en Damasco durante la visita de Macron 1

Las autoridades sirias informaron que 18 personas resultaron heridas por dos explosiones ocurridas el martes en el centro de Damasco, cerca del hotel donde el presidente francés pernoctó. El Palacio del Elíseo confirmó que su visita continúa.

Las explosiones se produjeron momentos antes de que la televisión estatal siria anunciara la llegada de Emmanuel Macron al palacio presidencial para reunirse con su homólogo, Ahmed al-Sharaa.

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El presidente francés, el primer líder occidental en visitar Siria desde la caída del dictador Bashar al-Asad en 2024, continuará su visita, según informó el Palacio del Elíseo.

El Ministerio del Interior sirio declaró que “18 personas, entre ellas cuatro policías, resultaron heridas” a consecuencia de las dos explosiones causadas por “dos artefactos explosivos improvisados: el primero, colocado dentro de un coche aparcado al borde de la carretera, y el segundo, dentro de un contenedor de basura”.

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El ministerio añadió que los artefactos explotaron “mientras se realizaban los preparativos” para su desactivación. Una fuente de seguridad informó a la AFP que las bombas fueron colocadas cerca del hotel Four Seasons, donde Macron había pasado la noche.

Momento de la explosión en Damasco durante la visita de Macron 2

Se observa humo y fuego en el lugar donde estallaron artefactos explosivos cerca de un hotel donde se suponía que se alojaría el presidente francés Emmanuel Macron, en Damasco (REUTERS/Yamam Al Shaar)

Periodistas de la AFP escucharon al menos una explosión que resonó en Damasco antes de ver una columna de humo elevándose cerca del hotel. Las fuerzas de seguridad cerraron las carreteras cercanas y las ambulancias se dirigieron al lugar.

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Macron había abandonado el hotel antes de las explosiones, y estas no fueron escuchadas por la comitiva presidencial francesa, según dos periodistas de la AFP que viajaban con ella.

Un fotógrafo de la AFP cerca del Ministerio de Turismo, frente al hotel, vio ventanas dañadas por una de las explosiones, en medio de una fuerte presencia de seguridad.

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La segunda explosión ocurrió cerca del Puente Victoria, en el centro de Damasco, a unos doscientos metros del hotel.

“Vi a tres policías de tránsito heridos en el suelo, antes de que evacuaran la zona y cerraran las carreteras de acceso”, declaró a la AFP Hamam Hammoud, un empleado de 37 años de una casa de cambio.

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Antes de llegar al palacio presidencial, Macron se reunió el martes por la mañana con representantes de la sociedad civil en el Hotel Four Seasons.

Inmediatamente después de las dos explosiones, la seguridad del hotel tomó medidas de precaución y pidió a quienes se habían reunido con Macron que se dirigieran al estacionamiento del hotel y permanecieran allí por su seguridad, según un asistente que habló con la AFP.

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Heridas 18 personas por la explosión de dos bombas cerca del hotel en el que se aloja Macron en Damasco

Estas explosiones son las segundas desde el jueves, cuando diez personas murieron en un atentado con bomba en un café de Damasco.

El presidente francés había pospuesto el anuncio de la fecha de su visita a Damasco hasta que su avión aterrizara el lunes, por motivos de seguridad.

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(Con información de AFP)