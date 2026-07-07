La actividad en el sector de servicios de Estados Unidos consolidó su tendencia alcista en junio, según un nuevo informe

La actividad en el sector servicios de Estados Unidos consolidó su tendencia alcista, según los datos difundidos por el ISM (REUTERS/Siddharth Cavale)

En las últimas semanas, la evolución de la actividad en el sector servicios de Estados Unidos ha captado la atención de los mercados y analistas. Este segmento, considerado uno de los motores principales de la economía estadounidense, ha mostrado señales de persistente dinamismo a pesar de ciertas señales de desaceleración. Los datos más recientes, publicados por la asociación profesional ISM, confirman que el sector mantiene una tendencia alcista, consolidando un periodo prolongado de crecimiento. Este comportamiento se observa en un contexto donde las expectativas de los actores económicos y financieros estaban puestas en la capacidad de los servicios para contrarrestar las fluctuaciones de otros sectores clave, como la manufactura.

El índice PMI de servicios, herramienta central para medir la salud del sector, se situó en el 54% durante junio. Esta cifra representa una ligera disminución respecto al mes de mayo, cuando el índice alcanzó el 54,5%. Aunque el descenso fue de apenas 0,5 puntos porcentuales, el dato resulta relevante para los observadores del mercado, ya que refleja una desaceleración en el ritmo de expansión. No obstante, el registro de junio sigue ubicándose claramente por encima del umbral de 50%, que es el punto de corte entre la contracción y la expansión de la actividad. De este modo, se mantiene el ciclo expansivo, aunque con señales de cierto enfriamiento en comparación con meses anteriores.

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El índice PMI (Purchasing Managers’ Index) es uno de los indicadores más seguidos por los analistas para anticipar la evolución de la economía. Un resultado superior al 50% indica crecimiento, mientras que uno inferior señala una contracción. La cifra de junio, aunque positiva, quedó ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas. Según el consenso publicado por MarketWatch, los expertos anticipaban un índice del 54,3%. Esto significa que el sector servicios experimentó una desaceleración mayor a la prevista, lo que generó ciertas reacciones en los mercados financieros. La diferencia, aunque pequeña, pone de manifiesto la sensibilidad de los inversores ante cualquier variación en los indicadores macroeconómicos clave.

El índice PMI de servicios de Estados Unidos se ubicó en 54% en junio, 0,5 puntos por debajo del 54,5% registrado en mayo

En términos prácticos, la diferencia entre la cifra registrada y la esperada no implica un cambio de tendencia, pero sí invita a un análisis más detallado sobre la solidez de la recuperación en los servicios. El hecho de que el índice haya superado el nivel de 50% durante veinticuatro meses consecutivos, como señala el comunicado del ISM, refuerza la percepción de un crecimiento sostenido. Este periodo prolongado de expansión es visto como un signo de resiliencia del sector, que ha logrado mantener el impulso a pesar de los desafíos económicos globales y de las presiones inflacionarias que han afectado a otras ramas de la economía estadounidense.

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La información difundida por la asociación profesional ISM destaca que la expansión no ha sido homogénea en todos los segmentos que componen el sector servicios. En junio, catorce sectores encuestados reportaron un crecimiento en su actividad, lo que representa una disminución respecto a mayo, cuando diecisiete sectores mostraron expansión. Al mismo tiempo, cuatro sectores declararon estar atravesando una fase de contracción. Esta dispersión en los resultados sectoriales sugiere que, aunque la tendencia general es positiva, existen diferencias significativas en el comportamiento de las distintas ramas de los servicios.

El sector servicios de Estados Unidos acumuló veinticuatro meses consecutivos de expansión, de acuerdo con el comunicado del ISM (REUTERS/Brendan McDermid)

El dato de catorce sectores en crecimiento y cuatro en contracción aporta una visión más matizada sobre la realidad del sector. Si bien el índice general sigue mostrando un panorama favorable, la reducción en el número de sectores en expansión podría anticipar un posible cambio de ciclo si la tendencia se mantiene en los próximos meses. El seguimiento detallado de estos subsectores será crucial para anticipar movimientos futuros en la economía estadounidense y para evaluar la fortaleza real del sector servicios.

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La actividad en los servicios de Estados Unidos sigue consolidando su tendencia alcista, apoyada en un índice PMI que, aunque muestra una leve desaceleración respecto a meses anteriores, permanece en terreno de expansión. Las expectativas de los analistas, algo más optimistas que el resultado final, reflejan la cautela con la que se observa la evolución de este sector clave. La racha de veinticuatro meses de crecimiento consecutivo, confirmada por el ISM, subraya la resiliencia de los servicios, aunque las señales de enfriamiento en algunos segmentos invitan a seguir de cerca la evolución de los próximos informes.