California tuvo una reducción en delitos de odio, pero un aumento de la discriminación contra personas hispanas

California registró en 2025 una baja del 3,4% en los crímenes de odio, con 1.955 casos reportados frente a 2.023 en 2024 (REUTERS/David Ryder)

California vivió en 2025 un panorama dual en materia de seguridad: mientras las cifras generales de criminalidad y crímenes de odio experimentaron una caída, se observaron repuntes preocupantes en incidentes motivados por prejuicios raciales y de estatus migratorio.

Las autoridades estatales destacaron avances en la cooperación policial y la prevención, pero advierten que la intolerancia dirigida a comunidades específicas persiste y, en algunos casos, se agrava.

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El informe anual presentado por la fiscalía estatal, y difundido por NBC Los Angeles, ofrece datos clave para comprender tanto los logros como los desafíos actuales en la protección de grupos vulnerables.

Los crímenes de odio por prejuicios raciales y étnicos aumentaron un 6,2% en California durante 2025, según el informe de la fiscalía estatal (REUTERS/Daniel Cole)

Reducción general de crímenes de odio y criminalidad en California

En 2025, California registró una disminución en la mayoría de los indicadores delictivos. El número total de eventos catalogados como crímenes de odio alcanzó los 1.955, lo que representa una baja del 3,4% respecto a los 2.023 reportados en 2024.

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Esta tendencia a la baja se replicó en otras categorías de criminalidad: la tasa de homicidios descendió un 18%, situándose en 1.374 homicidios, el nivel más bajo registrado desde que el estado comenzó a recopilar estos datos en 1966.

También se reportaron caídas del 10% en delitos violentos, 14% en delitos contra la propiedad, 26% en robos de vehículos y 20% en asaltos.

El fiscal general Rob Bonta subrayó que este descenso general en la criminalidad coincide con un aumento del 4% en las detenciones, señalando que la mayor efectividad en las labores policiales contribuye a disuadir delitos. Bonta valoró especialmente la reducción de homicidios en condados como Alameda, San Mateo y Santa Cruz, donde se registraron descensos de hasta el 67% en comparación con el año anterior.

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En términos generales, la tasa de crímenes de odio también descendió un 3% en el periodo analizado. Sin embargo, las autoridades hicieron hincapié en que estos datos deben interpretarse con cautela, ya que existe un subregistro histórico y no todas las agencias lograron remitir información completa durante el año.

En resumen, la criminalidad en California descendió a niveles históricos en 2025, marcando una reducción significativa en homicidios, delitos violentos y crímenes de odio reportados. La tendencia fue atribuida, en parte, a una mayor coordinación policial y a la aplicación efectiva de la ley en todo el estado.

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Rob Bonta afirmó que la reducción de la criminalidad en California coincidió con un aumento del 4% en las detenciones y con una mayor coordinación policial (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Aumento de incidentes motivados por prejuicios

A pesar de la mejora en los indicadores globales, el informe estatal reveló un incremento en crímenes motivados por factores raciales y de origen étnico. Los incidentes relacionados con prejuicios de este tipo crecieron un 6,2%, pasando de 1.011 en 2024 a 1.074 en 2025. Destaca especialmente el aumento del 30% en eventos de odio contra hispanos o latinos, una cifra que supera el promedio de crecimiento de otras categorías.

Los incidentes motivados por el estatus migratorio o de ciudadanía también experimentaron un alza significativa, con un incremento del 150% en comparación con el año anterior: de 16 eventos reportados en 2024 se pasó a 40 en 2025.

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Además, los crímenes de odio por motivos de género aumentaron un 23,8%, y se registró un crecimiento del 23% en delitos contra personas transgénero.

El informe señala que estos incidentes suelen manifestarse como acoso verbal, insultos o intimidación, aunque también pueden derivar en delitos más graves como vandalismo, agresiones o amenazas.

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En concreto, los crímenes de odio dirigidos a hispanos y personas por su estatus migratorio mostraron un repunte notable en 2025, reflejando una realidad donde la intolerancia y la discriminación siguen afectando a comunidades vulnerables pese al descenso general delictivo.

Los crímenes de odio contra hispanos o latinos crecieron un 30% en California y marcaron uno de los principales repuntes de 2025 (REUTERS/Joel Angel Juarez)

Distribución geográfica y cifras específicas de crímenes de odio en Los Ángeles

El condado de Los Ángeles concentró la mayor cantidad de crímenes de odio registrados en California durante 2025, con 795 incidentes, la mayoría localizados en la ciudad homónima. Esta cifra representa una parte sustancial del total estatal y confirma la persistencia de focos críticos en grandes núcleos urbanos.

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A nivel estatal, el reporte de la fiscalía destaca que la distribución de los crímenes de odio no es uniforme: aunque la tendencia general es a la baja, existen zonas donde los delitos motivados por prejuicios raciales y de estatus migratorio están en aumento.

Las ciudades más pobladas, como San Francisco, Oakland, San Diego y Sacramento, fueron objeto de especial atención mediante la realización de mesas de trabajo y estrategias de colaboración entre autoridades y organizaciones comunitarias.

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Ciudades densamente pobladas como San Francisco, fueron objeto de mayor atención para atender los episodios violentos (USA TODAY Sports)

Factores de la disminución y el aumento de ciertos crímenes de odio

El fiscal general Bonta atribuyó la reducción en la criminalidad a la mayor coordinación y modernización policial en todo el estado, lo que permitió una mejor respuesta y seguimiento de los delitos. También valoró la colaboración con autoridades locales y el fortalecimiento de recursos para la prevención y persecución de crímenes de odio.

No obstante, Bonta y otros funcionarios estatales identificaron factores externos vinculados al aumento de incidentes de odio, especialmente aquellos dirigidos contra hispanos y personas transgénero.

Según Bonta, los discursos políticos actuales y las medidas restrictivas en materia migratoria y de derechos de género, habrían incentivado el crecimiento de ataques y hostigamientos en California.

El informe también advirtió que “la persistencia de discursos de odio y la difusión de información falsa desde altos niveles de gobierno pueden tener un impacto directo en el incremento de estos delitos”.

La Fiscalía General de California pidió denunciar los crímenes de odio, difundió recursos para víctimas y promovió acciones de prevención contra la intolerancia (Reuters)

Recursos, recomendaciones y llamados a la acción

La Fiscalía General de California publicó una serie de recursos y guías para víctimas, autoridades y la ciudadanía en general, que incluyen protocolos de respuesta rápida, orientaciones legales, y un boletín actualizado sobre leyes contra delitos de odio.

Recomendaron a las víctimas denunciar inmediatamente cualquier incidente ante las autoridades locales y utilizar servicios como la línea 211 para recibir asistencia.

Además, se convocó a organizaciones, líderes y a toda la sociedad a renovar su compromiso en la lucha contra la intolerancia y a participar en actividades informativas y de prevención, como los encuentros virtuales organizados por la Oficina de Concienciación Comunitaria.