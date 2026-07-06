El S&P 500 cierra al alza y el Nasdaq lidera el repunte en Wall Street

FOTO DE ARCHIVO: Un operador reacciona en la Bolsa de Nueva York bajo una pantalla que muestra el índice Dow Jones Industrial Average (DJI), al final de la jornada bursátil, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 6 de noviembre de 2024. REUTERS/Andrew Kelly

Los mercados financieros globales operaron el lunes con signo mixto: Wall Street cerró al alza impulsado por el sector tecnológico, mientras los precios del petróleo se mantuvieron prácticamente sin cambios tras la decisión de la OPEP+ de ampliar su producción por quinto mes consecutivo.

El S&P 500 avanzó 55,10 puntos —un 0,74%— hasta las 7.538,34 unidades, en tanto el Nasdaq Composite sumó 288,49 puntos, equivalentes a una ganancia del 1,12%, para cerrar en 26.121,16 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones registró un alza más moderada de 159,68 puntos, un 0,29%, al situarse en 53.053,59 unidades.

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Con estos resultados, el S&P 500 acumula una revalorización de aproximadamente el 10% en lo que va de 2026, mientras el Nasdaq ronda el 12%.

El motor de las ganancias bursátiles fue el sector de tecnologías de la información, que avanzó con fuerza tras dos sesiones consecutivas de caídas en el índice Philadelphia SE Semiconductor. Broadcom encabezó el repunte después de que la compañía y Apple anunciaran la extensión de un acuerdo hasta 2031 para desarrollar y suministrar una gama de chips personalizados.

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La demanda inversora por acciones vinculadas a chips de inteligencia artificial también impulsó los planes del fabricante surcoreano SK Hynix de debutar en bolsa en Estados Unidos durante la semana. Los inversores anticipan que este segmento será uno de los pilares de una sólida temporada de resultados del segundo trimestre.

Imagen de archivo de los operadores trabajando en la sala de la Bolsa de Valores de Nueva York, EEUU. 24 junio 2026. REUTERS/Brendan McDermid

En sentido contrario, las acciones de Microsoft retrocedieron tras el anuncio de un recorte de aproximadamente el 2,1% de su plantilla global, lo que equivale a unos 4.800 puestos de trabajo. En el plano macroeconómico, el Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) informó que su índice de gerentes de compras del sector no manufacturero bajó levemente a 54,0 en junio, en línea con las previsiones del mercado.

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Arabia Saudita, Rusia y otros cinco miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) aprobaron el domingo, en una reunión virtual, un nuevo aumento de sus cuotas de producción de 188.000 barriles diarios a partir de agosto. El ajuste proviene de las reducciones voluntarias adicionales anunciadas en abril de 2023, y la decisión generó cierta inquietud entre los inversores ante el riesgo de un exceso de suministro en los próximos meses.

Sin embargo, el impacto sobre los precios fue mínimo. El barril de Brent del mar del Norte, referencia en Europa, cedió un 0,18% hasta USD 71,99 al cierre del mercado de futuros del Intercontinental Exchange (ICE) londinense. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), retrocedió un 0,20% hasta USD 68,55. “Esta decisión ya había sido anticipada por el mercado”, señaló a la agencia AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, lo que explicaría la ausencia de movimientos pronunciados.

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Una bomba de extracción, utilizada para extraer petróleo de un pozo, en la cuenca Pérmica cerca de Midland, Texas, EE. UU., 8 de octubre de 2025. REUTERS/Arathy Somasekhar/

La decisión de ampliar cuotas se produce en un contexto de desescalada en Oriente Medio y de reapertura gradual del estrecho de Ormuz, tras la firma de un protocolo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. La empresa de seguimiento marítimo Kpler registró la semana pasada entre 30 y 60 travesías diarias de buques por esa vía, muchos de ellos comerciales.

“Los volúmenes de petróleo que transitan por el estrecho de Ormuz aumentan prácticamente día tras día”, observó Tamas Varga, analista de PVM Energy. No obstante, Lipow advirtió que, dado el tráfico aún limitado de petroleros, el aumento de cuotas no tendrá “un impacto significativo a corto plazo”.

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El crudo, que llegó a superar los USD 100 durante el conflicto en la región, ha regresado a los niveles previos a la guerra. La analista de mercado de Forex Razan Hilal señaló en un comunicado que, pese a que las perspectivas siguen siendo bajistas por el temor al exceso de oferta, los inversores vigilan de cerca los recientes ataques ucranianos a la infraestructura energética rusa, que podrían desencadenar “un repunte a corto plazo” en las cotizaciones.

Con la vista puesta en los próximos días, los mercados aguardan los resultados trimestrales de Delta Air Lines y PepsiCo, que serán de las primeras grandes empresas estadounidenses en presentar sus cifras del segundo trimestre.

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