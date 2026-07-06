Estados Unidos

Lo dieron por muerto, lo llevaron a la morgue y horas después descubrieron que estaba vivo: el caso del bebé que conmociona a Arizona

Un episodio durante una reunión familiar expuso graves fallas de supervisión y protocolos médicos, luego de que un pequeño fuera encontrado con signos vitales tras haber sido certificado como fallecido. La investigación sigue abierta

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Entrada principal del Mercy Gilbert Medical Center con edificio blanco, cúpula de cristal, torre con cruz, arco de piedra, árboles y flores bajo cielo azul
El episodio puso en el centro del debate nacional la actuación médica y el entorno familiar en situaciones de emergencia con menores (Mercy Gilbert Medical Center)

El caso de Vincent Fiordilino, un niño de apenas 18 meses, provocó impacto en la opinión pública estadounidense tras ser declarado muerto en un hospital y hallado con vida horas después en la morgue.

Todo comenzó durante una fiesta por el Super Bowl en una vivienda de Gilbert, Arizona. Mientras los adultos conversaban y festejaban, Vincent desapareció de la vista de sus padres. Minutos después, fue encontrado flotando boca abajo en la piscina del patio trasero.

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La situación se agravó al conocerse que ambos padres admitieron haber consumido marihuana durante la fiesta. Tal y como consta en el informe policial, el consumo de esa sustancia por parte de los adultos pudo influir en la falta de supervisión. Esta circunstancia fue uno de los elementos centrales en la investigación posterior.

Aunque el incidente ocurrió en febrero de 2026, el caso volvió a ser noticia nacional en julio porque la fiscalía del condado de Maricopa está analizando en estos días si presenta cargos penales contra los padres, en base a la recomendación policial y a nuevos detalles difundidos sobre la investigación interna del hospital.

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Además, la familia de Vincent actualizó públicamente el estado de salud y recuperación del niño a través de la campaña en GoFundMe, lo que reactivó el interés público y mediático.

Un niño pequeño con cara pixelada, gorra oscura y camiseta a rayas azules, blancas y naranjas, y pantalones claros
El niño, de apenas año y medio, atravesó una situación límite y hoy enfrenta un proceso de recuperación con apoyo médico constante (GoFundMe)

Declaración de muerte y giro inesperado

Tras el rescate, equipos de emergencia trasladaron al niño al Mercy Gilbert Medical Center. Allí, un médico lo declaró muerto esa tarde. Sin embargo, la cadena de acontecimientos posteriores resultó insólita: cerca de las 19:23, personal del hospital detectó que el niño todavía estaba con vida, pese a haber sido llevado ya a la morgue.

El informe policial, citado por medios como Fox News y AZFamily, indica que tanto los padres como varios agentes presentes manifestaron dudas sobre la muerte del niño.

Afirmaron que Vincent presentaba “respiración agónica”, un reflejo involuntario que puede aparecer cerca de la muerte, pero que en este caso evidenciaba cierta actividad vital. Una enfermera informó luego haber detectado pulso, lo que llevó a los médicos a reconsiderar el diagnóstico inicial.

El médico que realizó la primera evaluación sostuvo la validez de su análisis y ordenó detener las maniobras de reanimación, pese a las dudas de familiares y autoridades. Finalmente, al confirmarse que Vincent seguía respirando, fue trasladado de urgencia en helicóptero al Phoenix Children’s Hospital para recibir atención pediátrica avanzada.

Un niño pequeño con cabello rizado castaño y camisa a cuadros, con la cara pixelada
Personal de salud detectó actividad vital horas después de que el pequeño había sido ingresado a la morgue del hospital (GoFundMe)

Investigación policial, revisión médica y recuperación

La Policía de Gilbert recomendó presentar cargos por abuso infantil grave contra los padres, argumentando que su conducta, bajo los efectos de sustancias, resultó en una supervisión deficiente. La fiscalía del condado de Maricopa, según Fox News y NBC News, evalúa esta recomendación, aunque hasta el momento no se presentaron cargos formales.

Por su parte, el hospital donde se produjo la confusión abrió una investigación interna. Un portavoz de Dignity Health aseguró que la institución llevó a cabo una revisión exhaustiva de los procedimientos aplicados en el caso, con el objetivo de identificar errores y mejorar los protocolos. La vocera afirmó que la seguridad del paciente y la atención de calidad son la máxima prioridad, aunque no se entregaron detalles por respeto a la privacidad de la familia.

La familia de Vincent, a través de una campaña en GoFundMe, relató la angustia tras el suceso. Según detallaron, tras ser declarado muerto, regresaron a casa devastados. Poco después de las 23:30 recibieron una llamada inesperada: el médico forense había detectado un latido débil.

El niño fue trasladado en estado crítico y, al llegar al hospital pediátrico, experimentó fallos en riñones, pulmones e hígado. Una resonancia magnética identificó inicialmente dos pequeñas áreas de posible daño cerebral, aunque estudios posteriores descartaron lesiones permanentes.

En las actualizaciones recientes publicadas por la familia en GoFundMe, se detalló que Vincent continúa con tratamiento intensivo, monitoreo constante y rehabilitación.

Mujer oficial de policía con uniforme y chaleco táctico, de pie frente a un coche patrulla de Gilbert Police, con una escultura y un cactus en segundo plano
Las autoridades locales recomiendan imputar a los responsables por una posible omisión en el cuidado del menor durante la fiesta familiar (Gilbert Police/AZ Family)

Un caso que plantea preguntas

El caso de Vincent Fiordilino generó debate sobre la necesidad de reforzar los protocolos para la declaración de muerte clínica, en especial en menores.

También reavivó la discusión sobre la responsabilidad de los adultos en el cuidado infantil y los riesgos del consumo de sustancias en entornos familiares.

La historia de Vincent, considerado por sus familiares como un “bebé milagro”, se convirtió en un caso paradigmático en la medicina de emergencia y en la gestión hospitalaria estadounidense. La investigación judicial y médica sigue su curso, y el caso permanece abierto, a la espera de posibles responsabilidades y cambios en los protocolos sanitarios.

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