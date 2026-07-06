Las tomas de calles con automóviles en Miami-Dade dejaron cuatro heridos, entre ellos un agente policial

Un agente de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade sufrió una quemadura leve en la mano durante una toma ilegal de calles en el noroeste del condado (WSVN)

El pasado fin de semana, el noroeste de Miami-Dade volvió a ser escenario de incidentes vinculados a los llamados “street takeovers” (tomas de calles con vehículos), eventos ilegales que generaron preocupación en la comunidad.

En uno de estos episodios, un agente del Miami-Dade Sheriff’s Office resultó herido tras ser atacado con un fuego artificial mientras intervenía en una concentración no autorizada de vehículos y personas, según informaron la propia oficina y medios como NBC Miami.

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Los hechos ocurrieron de madrugada y reactivaron el debate sobre los desafíos que enfrentan las autoridades ante la proliferación de estas prácticas y la necesidad de colaboración ciudadana para identificar a los responsables.

En la madrugada del domingo, un grupo de personas protagonizó un “street takeover” cerca de la intersección de Northwest 77th Court y 169th Street, en las inmediaciones de Miami Lakes.

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El ataque con un fuego artificial encendido ocurrió poco antes de la 1:30 en Northwest 77th Court y Northwest 169th Street, según las fuentes oficiales (WSVN)

Durante el operativo, un agente se dispuso a detener a uno de los involucrados cuando otro sujeto lanzó un fuego artificial encendido directamente contra él. El artefacto explotó a pocos centímetros de su mano y le provocó quemaduras leves. Residentes de la zona relataron que la secuencia se extendió por varios minutos y describieron el clima como “caótico” y “alarmante”.

El episodio se produjo en un fin de semana festivo, cuando este tipo de concentraciones tienden a multiplicarse en distintos puntos del condado.

Ataque con fuego artificial: intervención policial y lesión del agente

El operativo comenzó tras alertas por la congregación de vehículos y personas en la zona. Aunque se movilizaron varias unidades, los responsables no fueron capturados en el momento. El agente fue atendido en el lugar y luego evaluado médicamente; la lesión fue considerada leve y no requirió hospitalización prolongada.

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Las autoridades advirtieron sobre la peligrosidad del uso de fuegos artificiales en este tipo de incidentes, por el riesgo que representa para agentes, asistentes y residentes cercanos.

La versión oficial indicó que el agente intentaba detener a un sospechoso cuando una segunda persona le arrojó el artefacto pirotécnico (WSVN)

Tras el ataque, los sospechosos huyeron en vehículos que no pudieron ser identificados en el momento. La investigación permanece abierta y el Miami-Dade Sheriff’s Office solicitó colaboración para aportar información que permita identificar y detener a los responsables.

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Los investigadores pidieron especialmente datos sobre el trayecto de los vehículos que escaparon hacia el norte por Northwest 77 Court. La recopilación de evidencia, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de testigos, forma parte de las diligencias en curso.

Segundo “street takeover” en Doral: atropello múltiple y fuga

El mismo fin de semana, un segundo “street takeover” tuvo lugar en las inmediaciones de Northwest 25 Street y Northwest 76 Avenue, cerca de Doral. En este caso, se registró un atropello múltiple, calificado como “hit and run”, que dejó tres personas heridas.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:40, cuando un vehículo identificado por testigos como una camioneta negra con daños en la parte frontal embistió a los presentes y luego se dio a la fuga.

Agentes del Miami-Dade Sheriff’s Office y efectivos de la Policía de Doral acudieron a la escena. Los heridos recibieron primeros auxilios y fueron trasladados a un hospital. Hasta el momento, el conductor no fue localizado y la búsqueda del vehículo continúa.

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Otra toma ilegal de calles registrada alrededor de las 3:40 en Northwest 25th Street y Northwest 76th Avenue dejó tres heridos tras una fuga posterior a un choque (WSVN)

Reacciones vecinales y medidas en estudio

Vecinos relataron que la madrugada se vio interrumpida por el ruido de los motores y la detonación de fuegos artificiales. Algunos residentes afirmaron que los eventos duraron unos 15 minutos y que la potencia de los explosivos llegó a sacudir las viviendas. La percepción general, indicaron, es de preocupación por la inseguridad y por la violencia que rodea a estos encuentros.

El fenómeno no es exclusivo de Miami-Dade, pero en los últimos meses se intensificó la vigilancia ante la multiplicación de estos eventos, especialmente durante celebraciones importantes.

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La Fiscalía General de Florida anunció iniciativas para combatir estas prácticas, con foco en la prevención y la persecución de reuniones organizadas por adolescentes y jóvenes. En paralelo, vecinos reclamaron mayor presencia policial y medidas que disuadan la repetición de estos hechos.

Miami-Dade ratificó que investigará de forma agresiva las tomas ilegales de calles, ante la creciente preocupación de los vecinos (Local 10)

El Miami-Dade Sheriff’s Office reiteró la importancia de la colaboración ciudadana en las investigaciones. Se mantiene habilitada la línea de Miami-Dade Crime Stoppers (305-471-8477) para recibir información anónima sobre los responsables.

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Además, se invitó a quienes hayan presenciado los hechos o dispongan de grabaciones a contactar a las autoridades para contribuir a esclarecer los casos y prevenir nuevos episodios.