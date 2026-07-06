Noche de caos en Los Ángeles tras la eliminación de México: disparos, heridos y conmoción en la ciudad

Una jornada de celebraciones en East Los Angeles terminó marcada por hechos de violencia tras el partido de México en el Mundial (IRT Media)

La noche del domingo quedó marcada en East Los Angeles por un tiroteo que dejó cuatro personas heridas poco después del partido de octavos de final del Mundial 2026 en el que México fue eliminado por Inglaterra.

La secuencia de hechos, que se desarrolló cerca de Whittier Boulevard, una tradicional zona de reunión de la comunidad mexicano-estadounidense, dio lugar a una investigación policial de alto despliegue y a diversas versiones sobre lo ocurrido hasta que las autoridades lograron reconstruir la dinámica del episodio.

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La noticia de cuatro personas heridas en el tiroteo generó preocupación en la comunidad y una rápida respuesta de los servicios de emergencia (IRT Media)

Una noche tensa tras la derrota de México

El desenlace futbolístico en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde México cayó por 3-2 ante Inglaterra y quedó fuera de los cuartos de final, provocó grandes concentraciones de aficionados en diferentes puntos de Los Ángeles.

Tal y como reportó ABC7, la principal concentración se produjo en Whittier Boulevard, donde miles de seguidores se reunieron durante y después del partido.

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Associated Press contextualizó que el encuentro congregó a más de 80.000 espectadores en el Azteca y que la eliminación de la selección nacional volvió a generar frustración entre los simpatizantes.

La eliminación de México ante Inglaterra en la Copa del Mundo tuvo un fuerte impacto entre los aficionados y modificó el clima en la ciudad (REUTERS/Daniel Becerril)

En ese contexto, la Policía de Los Ángeles había activado una alerta táctica horas antes del incidente. La medida, conocida como city-wide tactical alert, impide a los agentes de turno retirarse hasta que se desactive la orden, permitiendo así mantener un contingente reforzado ante eventuales disturbios.

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El dispositivo, según detalló NBC Los Angeles, buscaba anticipar cualquier situación de desborde tras la derrota mexicana.

La Policía de Los Ángeles reforzó su presencia en zonas de alta afluencia ante el riesgo de disturbios luego del encuentro deportivo (IRT Media)

Secuencia de los disparos y primeras versiones

La noche avanzaba cuando, alrededor de las 21:40, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) recibió una serie de avisos por disparos en la zona de Whittier Boulevard.

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En un primer momento, los reportes daban cuenta de hasta tres escenas diferentes, lo que generó confusión sobre si se trataba de incidentes independientes.

KTLA 5 afirmó que los agentes hallaron a dos personas heridas en la intersección de Whittier con Leonard Avenue, mientras que minutos más tarde fueron localizados otros dos heridos en puntos cercanos, como Amalia Avenue con Sixth Street y Amalia con Whittier.

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El LASD asumió la investigación del incidente y mantuvo operativos de control en los alrededores de Whittier Boulevard (IRT Media)

Este despliegue llevó a que varias patrullas y equipos de emergencia se concentraran en el área, con imágenes aéreas mostrando la magnitud de la respuesta policial. Las autoridades, no obstante, aclararon posteriormente que todos los heridos estaban vinculados a un solo tiroteo, aunque la dispersión inicial de las víctimas hizo pensar en múltiples ataques.

La reconstrucción oficial, confirmada tanto por NBC Los Angeles como por ABC7, descartó la existencia de varios atacantes o incidentes aislados.

Según la información recabada por ABC7, el detonante de la violencia fue una discusión que se produjo cerca de Whittier Boulevard y Leonard Avenue. En medio de ese altercado, un individuo extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos.

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Entre los heridos se cuentan dos hombres involucrados en la disputa y dos transeúntes ajenos: una mujer y un menor de edad. Ambos últimos fueron encontrados minutos más tarde en ubicaciones distintas, lo que alimentó la confusión inicial sobre el número de escenas.

El incidente armado en plena vía pública obligó al despliegue de recursos policiales y sanitarios en la zona afectada (IRT Media)

Investigación, contexto y estado de las víctimas

Las cuatro personas heridas fueron trasladadas a hospitales locales y, de acuerdo con el LASD, sus vidas no corrían peligro. La autoridad policial aseguró que hasta el momento no se detuvo a nadie ni se dio una descripción precisa del sospechoso. El motivo detrás del tiroteo permanece sin esclarecer, y los detectives prosiguen con la investigación para determinar el origen de la confrontación.

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The New York Post aportó que Whittier Boulevard es un punto neurálgico para la comunidad de origen mexicano en Los Ángeles, especialmente durante los torneos internacionales de fútbol.

La presencia masiva de aficionados en las calles, sumada a la tensión por la eliminación de México, formó el telón de fondo de la noche. La policía mantuvo el operativo de vigilancia en la zona durante varias horas, en previsión de nuevos incidentes.

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Las autoridades continúan recabando información sobre el tiroteo y monitorean el estado de salud de los heridos mientras avanza la pesquisa (ABC7)

El episodio se produjo en un contexto de alta sensibilidad, con la afición mexicana lamentando una nueva eliminación de su selección antes de los cuartos de final, instancia que México no alcanza desde 1986, tal y como recordó la Associated Press.

El entrenador Javier Aguirre anunció su salida del cargo y el relevo quedó en manos de Rafael Márquez, una figura reconocida en el fútbol nacional.

El técnico mexicano se despidió del banquillo nacional con palabras de agradecimiento y reconocimiento al esfuerzo de sus jugadores en el Mundial (REUTERS/Eloísa Sánchez)

Hasta la madrugada del lunes, la investigación del Departamento del Sheriff continuaba sin avances en la identificación del responsable del tiroteo.

Las autoridades reiteraron la importancia de que eventuales testigos aporten información para esclarecer el caso y garantizar la seguridad en una de las comunidades más emblemáticas de Los Ángeles.