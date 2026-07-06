Estados Unidos

Por qué el goleador Folarin Balogun eligió jugar para Estados Unidos, a pesar de haber crecido en Inglaterra

A través del derecho de ciudadanía por nacimiento que garantiza la Constitución, el futbolista pudo elegir representar al país norteamericano en el Mundial, luego de consolidar una carrera en Europa

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Folarin Balogun se convirtió en una de las revelaciones del Mundial 2026 con la selección estadounidense (AP Foto)
Folarin Balogun se convirtió en una de las revelaciones del Mundial 2026 con la selección estadounidense (AP Foto)

El ascenso como goleador de Folarin Balogun y la reciente habilitación de FIFA para que pueda jugar contra Bélgica por los octavos de final del Mundial, luego de haber sido expulsado contra Bosnia en la fase previa, ubicaron al jugador en el centro de atención del público estadounidense y del ambiente futbolístico internacional.

Considerado como una de las revelaciones del Mundial 2026, el delantero de Team USA combina una historia personal particular con un rendimiento sobresaliente en el campo.

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Aunque hasta hace pocos años era un nombre poco conocido en Estados Unidos, hoy se convirtió en símbolo de las oportunidades que pueden surgir a partir de circunstancias inesperadas. Su llegada al equipo nacional representa la confluencia de talento y raíces diversas.

Folarin Balogun nació en Brooklyn y obtuvo la ciudadanía estadounidense por la 14ª Enmienda de la Constitución (REUTERS)
Folarin Balogun nació en Brooklyn y obtuvo la ciudadanía estadounidense por la 14ª Enmienda de la Constitución (REUTERS)

Origen y ciudadanía de Folarin Balogun

La vida de Balogun comenzó en Brooklyn, Nueva York, donde nació en julio de 2001 durante una breve estadía de su madre en los Estados Unidos. Florence Balogun, su madre, había viajado desde el Reino Unido, pero debido al avanzado estado de embarazo, la aerolínea le negó el regreso a Londres. Así, la familia permaneció en Nueva York cerca de dos meses antes de volver a Inglaterra con el recién nacido.

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El hecho de haber nacido en suelo estadounidense otorgó a Balogun la ciudadanía del país, en virtud de la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece ese derecho para toda persona nacida en territorio nacional, salvo contadas excepciones.

Aunque creció y se formó en Londres, el vínculo legal con Estados Unidos permaneció intacto. “Estoy muy orgulloso y muy honrado”, reconoció el delantero, quien define como “especial y única” la forma en que se dio su llegada al país.

Balogun relató que, si bien su infancia y adolescencia transcurrieron en el Reino Unido, la decisión de representar a Estados Unidos fue natural por su lugar de nacimiento. “Decidimos que sería lo correcto para mí, el país donde nací. Al final, fue una decisión sencilla”, expresó en declaraciones a la federación estadounidense. Este contexto le permitió, años después, vestir la camiseta de la selección nacional.

De este modo, la ciudadanía estadounidense de Balogun es el resultado directo de una circunstancia inesperada durante el embarazo de su madre, lo que le abrió la puerta a una carrera internacional con Estados Unidos.

Balogun afirmó que representar a Estados Unidos fue una decisión natural por haber nacido en el país (Reuters)
Balogun afirmó que representar a Estados Unidos fue una decisión natural por haber nacido en el país (Reuters)

Trayectoria futbolística de Balogun y cambio de selección nacional

Folarin Balogun se formó futbolísticamente en Inglaterra. Se incorporó a la cantera del Arsenal con apenas ocho años y fue ascendiendo hasta convertirse en una de las promesas del fútbol inglés.

Durante su etapa juvenil, defendió las camisetas juveniles tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, destacándose especialmente en el equipo sub-21 inglés, donde anotó 7 goles en 13 partidos, incluyendo una racha de 6 tantos en 5 encuentros clasificatorios europeos.

Sin embargo, su progresión en el primer equipo del Arsenal fue limitada. Tras un paso irregular por el Middlesbrough, Balogun buscó nuevos retos en el fútbol francés, firmando una cesión con Reims, donde logró una temporada notable. Posteriormente, recaló en el Mónaco, donde su impacto fue inmediato: marcó 13 goles en 30 partidos de la Ligue 1.

Folarin Balogun se formó en el Arsenal, pasó por Reims y llegó al Mónaco, donde ya marcó 13 goles en 30 partidos de la Ligue 1 (REUTERS)
Folarin Balogun se formó en el Arsenal, pasó por Reims y llegó al Mónaco, donde ya marcó 13 goles en 30 partidos de la Ligue 1 (REUTERS)

En 2023, la FIFA autorizó el cambio de selección de Balogun, permitiéndole representar a Estados Unidos. La decisión se produjo tras un proceso en el que también fue pretendido por Nigeria, país de origen de sus padres.

El delantero explicó que la elección de Estados Unidos respondió tanto a su vínculo de nacimiento como al respaldo recibido de los aficionados estadounidenses. “Cuando tomé la decisión, los hinchas me motivaron y me mostraron su apoyo. Para mí, lo más importante siempre ha sido retribuir eso”, afirmó.

El contexto en el que Estados Unidos contaba con menos alternativas ofensivas en comparación con Inglaterra y Nigeria facilitó la integración inmediata de Balogun al equipo nacional, donde rápidamente se ganó un lugar como titular bajo la conducción de Gregg Berhalter y luego Mauricio Pochettino.

El delantero Balogun se consolidó como una pieza clave en ataque para el combinado nacional dirigido por Mauricio Pochettino (REUTERS)
El delantero Balogun se consolidó como una pieza clave en ataque para el combinado nacional dirigido por Mauricio Pochettino (REUTERS)

Rendimiento de Balogun en el Mundial 2026 y reacción del entorno

En la Copa Mundial de 2026, Balogun se convirtió en una de las figuras más destacadas del combinado estadounidense. En el primer partido del certamen, anotó dos goles en la victoria ante Paraguay y provocó un gol en contra en el siguiente encuentro frente a Australia, contribuyendo a que Estados Unidos finalizara primero en el Grupo D.

Su capacidad goleadora y su aporte ofensivo fueron decisivos en el avance estadounidense hacia la fase de eliminación directa vs. Bosnia por dieciseisavos de final, donde hizo el primer gol de la victoria por 2 a 0. De esta manera, ya suma 3 tantos en su marca personal durante la Copa del Mundo.

La repercusión de sus actuaciones fue inmediata tanto entre sus compañeros como en el entorno del equipo. Christian Pulisic destacó no solo su nivel futbolístico, sino también su integración en el grupo y su carácter afable: “No solo estamos felices porque haya nacido en América, es un gran compañero y un verdadero ‘killer’ dentro del campo”.

El propio Balogun reconoció que su experiencia en Estados Unidos es todavía reciente y que continúa adaptándose a las costumbres locales. Relató con humor cómo sus compañeros lo introdujeron a la gastronomía estadounidense y a situaciones cotidianas que le resultan curiosas, como la variedad de opciones de ocio y la cultura popular. “Me gusta mucho todo lo que se puede hacer aquí”, confesó.

El impacto de Balogun trasciende el plano deportivo: su historia y sus goles despertaron entusiasmo entre los aficionados, que celebran la posibilidad de ver a Estados Unidos avanzar en el torneo de la mano de un delantero que llegó al país casi por casualidad.

Balogun anotó dos goles ante Paraguay y otro contra Bosnia en el Mundial 2026 (Reuters)
Balogun anotó dos goles ante Paraguay y otro contra Bosnia en el Mundial 2026 (Reuters)

Debate y contexto jurídico sobre la ciudadanía por nacimiento

Si bien el caso de Balogun fue utilizado como ejemplo en el actual debate sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, el delantero prefirió concentrarse en su carrera deportiva.

El Tribunal Supremo resolvió recientemente mantener vigente el principio de la 14ª Enmienda, reconociendo el derecho de quienes nacen en el país, como Balogun, a obtener la ciudadanía estadounidense.

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