Estados Unidos

Más de 400 detenidos tras una ola de violencia y caos en las fiestas del 4 de julio en Newport Beach

El operativo policial se extendió durante 36 horas tras desmanes en la península, con fuegos artificiales y peleas, en un episodio que también dejó a un agente lesionado por el impacto de un mortero

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Imágenes captadas por testigos muestran explosiones de fuegos artificiales a escasos metros de la multitud y escenas de pánico entre los presentes (@Surflick/@CollinRugg)

La celebración del Día de la Independencia en Newport Beach se vio opacada por una serie de disturbios que culminaron con la detención de más de 400 personas en apenas 36 horas.

El evento, que atrajo a miles de jóvenes y visitantes de otras ciudades y estados, derivó en enfrentamientos con la policía, saqueos, lesiones y daños materiales, reavivando el debate sobre las medidas de seguridad y el impacto de las redes sociales en la organización de reuniones masivas.

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Tal y como remarcó Los Angeles Times, la magnitud de los incidentes forzó la implementación de un operativo policial sin precedentes en la ciudad costera.

Agentes de policía caminan entre una multitud de personas en un paseo marítimo junto a una playa con palmeras, vehículos y un muelle al fondo
Una jornada de festejos patrios terminó marcada por el caos y la intervención masiva de fuerzas de seguridad en la costa de California (@CollinRugg)

Masiva intervención policial y descontrol en las calles

Las autoridades de Newport Beach desplegaron el operativo desde la tarde del sábado, tras recibir reportes de grandes multitudes encendiendo fuegos artificiales y protagonizando peleas en la zona de la península.

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El ambiente festivo se tornó caótico alrededor de las 19:00, momento en el que la policía debió intervenir para contener la situación.

De acuerdo con la alcaldesa Lauren Kleiman, se movilizaron más de 350 oficiales para hacer frente a los disturbios, con apoyo de agencias regionales.

Mujer de cabello castaño oscuro y ojos azules, vestida con un blazer blanco, una blusa brillante y un broche redondo, posa sonriendo sobre un fondo azul oscuro
La alcaldesa encabezó el monitoreo de la situación y ordenó medidas excepcionales para restablecer el orden en la ciudad (Newport Beach City Council)

Durante la noche se registraron escenas de desorden: los agentes respondieron a múltiples incidentes, incluyendo el lanzamiento de fuegos artificiales no autorizados en medio de la multitud y agresiones directas contra la policía. Un oficial resultó herido cuando un mortero fue lanzado en su dirección, aunque sus lesiones no pusieron en riesgo su vida.

Además, se reportaron saqueos en la tienda Pavilions sobre West Balboa Boulevard, donde numerosos individuos causaron daños y robaron productos, tal y como evidenciaron videos difundidos en redes sociales y confirmaron empleados de comercios aledaños.

La policía declaró asamblea ilegal y procedió a desalojar a la multitud, que en algunos puntos superó las 3.000 personas según cifras de las autoridades.

El operativo se extendió durante horas, con detenciones masivas que afectaron principalmente a jóvenes, muchos de ellos menores de edad y no residentes de Newport Beach. La alcaldesa subrayó que una vez contenida la situación, los arrestos se concentraron en quienes desobedecieron las órdenes de dispersión.

Los Angeles Times aseguró que la cifra de detenidos fue la más alta registrada en mucho tiempo en la ciudad durante estas fechas.

Vehículo SUV de policía blanco y negro con la inscripción "NEWPORT BEACH POLICE" estacionado frente al mar con casas en la costa y cielo nublado
El cuerpo policial desplegó cientos de agentes y recurrió a refuerzos externos para controlar a los grupos y proceder con las detenciones (Newport Beach Police Department)

Estrategias de prevención y reacción ante el desorden

Ante el incremento de incidentes en celebraciones previas, el municipio había lanzado la campaña “Not in Newport” en redes sociales, como recordatorio de la política de tolerancia cero frente a la intoxicación pública, el uso de fuegos artificiales ilegales y otras conductas peligrosas.

Las multas en las denominadas “zonas de refuerzo de seguridad” fueron triplicadas hasta el 6 de julio, mientras que se estableció una regla de revocación inmediata para titulares de permisos de alojamiento temporal cuyos inquilinos infringieran normas de seguridad.

Kleiman explicó que Newport Beach experimenta tradicionalmente una gran afluencia de visitantes durante el 4 de julio, con un marcado protagonismo de jóvenes.

Múltiples fuegos artificiales de luces blancas y moradas estallan en el cielo nocturno sobre una multitud de personas indistinguibles
La ciudad había implementado campañas específicas y endurecido sanciones para evitar incidentes durante las celebraciones (@Surflick)

En los últimos años, según detalló la funcionaria, se observó una tendencia al alza en la llegada de grupos provenientes de otros estados, un fenómeno que atribuyó en parte al efecto multiplicador de las redes sociales y a convocatorias virales como el denominado “TikTok Takeover”.

Los Angeles Times agregó que, según testimonios de autoridades y residentes, la masividad de la convocatoria superó los controles previstos y facilitó los episodios de violencia.

La Asociación de Policía local, a través de declaraciones de su presidente Joe DeJulio, denunció que los agentes se vieron superados en una proporción de 500 a 1 durante los momentos más críticos, mientras que la intervención de fuerzas adicionales fue clave para restablecer el orden.

En total, los bomberos y servicios de emergencia atendieron más de un centenar de incidentes y trasladaron a decenas de personas a hospitales locales.

Una playa con agentes de policía a pie y a caballo, una persona en el suelo, una mujer en bañador y basura esparcida con el mar al fondo
Las peleas y los enfrentamientos se extendieron por varios puntos, con daños a comercios y ataques contra las fuerzas de seguridad (@Surflick)

Daños, limpieza y el rol de la comunidad

La magnitud de los disturbios no solo se reflejó en los arrestos. Testigos y trabajadores de la zona relataron episodios de pánico y descontrol, con multitudes golpeando ventanas de comercios, consumiendo alcohol en la vía pública y destruyendo mobiliario urbano.

Empleados de establecimientos cercanos, como el restaurante Sancho’s Tacos, afirmaron haber sido objeto de intimidaciones y gritos por parte de los grupos desbordados.

En la jornada siguiente, varios vecinos voluntarios se organizaron para limpiar la playa y recoger los restos de la noche anterior, mostrando el compromiso de la comunidad con el mantenimiento del entorno.

Una de las trabajadoras de la zona destacó que al llegar a su puesto no encontró rastros del caos, gracias al esfuerzo colectivo.

Los Angeles Times detalló la rápida reacción de la comunidad local para recuperar la normalidad y colaborar en la restauración de los espacios públicos.

Calle con una línea divisoria blanca, cubierta de basura y escombros. Varias personas de pie al fondo en una zona iluminada
Vecinos y voluntarios se organizaron rápidamente al día siguiente para restaurar la normalidad y recoger los restos de la noche anterior (@CollinRugg)

El episodio dejó en evidencia la necesidad de revisar y fortalecer las estrategias de seguridad, así como de analizar el impacto de las redes sociales en la convocatoria de eventos multitudinarios.

La alcaldesa sostuvo que el lunes siguiente las autoridades locales se reunirían para evaluar lo ocurrido y definir nuevas acciones preventivas para futuras celebraciones.

La combinación de falta de supervisión adulta en alojamientos temporarios, el consumo de alcohol por menores y la rápida viralización de convocatorias a través de redes sociales contribuyeron a un escenario de alta conflictividad, que requirió la intervención coordinada de múltiples agencias.

Newport Beach se enfrenta ahora al desafío de equilibrar la tradición festiva del 4 de julio con la garantía de un entorno seguro para residentes y visitantes.

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