Más de 100 pasajeros aislados en un crucero estadounidense por un brote de norovirus

El crucero Ruby Princess registró un brote sospechoso de norovirus con 102 pasajeros y 23 tripulantes enfermos durante un viaje por Alaska y Canadá (AP Foto/Eric Risberg/Archivo)

Más de 100 pasajeros y 23 tripulantes del crucero Ruby Princess enfermaron durante un viaje de 20 días por Alaska y Canadá en un brote sospechoso de norovirus, según el CDC. El barco, operado por Princess Cruises, atracó el 2 de julio en San Francisco, donde fue sometido a desinfección antes de reanudar su ruta esa misma tarde.

El brote convierte a este episodio en el tercero que afecta a una embarcación de Princess Cruises en lo que va del año.

Qué ocurrió a bordo del Ruby Princess

El crucero partió de San Francisco el 12 de junio con 3.032 pasajeros y 1.144 tripulantes a bordo, con destino a puertos de Alaska y Canadá, según el CDC. De ese total, 102 pasajeros —el 3,4% del contingente— y 23 tripulantes reportaron síntomas gastrointestinales leves durante la travesía.

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El CDC recibió la notificación del brote del Ruby Princess el 28 de junio y confirmó que se superó el umbral del 3% de pasajeros con síntomas (REUTERS)

La notificación formal del brote llegó al CDC el 28 de junio, más de dos semanas después de la partida, según informó SFGATE. El organismo define un brote cuando el 3% o más de los pasajeros presenta síntomas, umbral que en este caso fue superado.

El último puerto antes del regreso fue Prince Rupert, en la Columbia Británica canadiense. El barco atracó en el Muelle 35S de San Francisco a la mañana del 2 de julio, según la misma fuente.

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Qué es el norovirus y por qué es tan difícil de contener

El norovirus es la principal causa de vómitos y diarrea en Estados Unidos, según el CDC. Los síntomas —náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal— aparecen de forma repentina y suelen durar entre uno y tres días, de acuerdo con CBS News San Francisco.

El norovirus causa vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal, y sus síntomas suelen durar entre uno y tres días, según el CDC (Charles D. Humphrey/U.S. Centers for Disease Control)

El patógeno se transmite cuando partículas microscópicas de materia fecal o vómito llegan a la boca, ya sea por contacto directo o a través de superficies y objetos contaminados, según The Guardian. Una particularidad que lo hace especialmente resistente: puede sobrevivir sobre superficies durante días o semanas y no cede fácilmente ante desinfectantes comunes, advirtió CBS News San Francisco.

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Las personas que desarrollen una deshidratación severa deben buscar atención médica, según el CDC.

Por qué los cruceros amplifican el contagio

Los cruceros reúnen condiciones que favorecen la propagación del norovirus: espacios de convivencia reducidos, comedores compartidos y una rotación rápida de pasajeros entre viajes, según CBS News San Francisco. A eso se suma que el virus resiste muchos desinfectantes de uso habitual.

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Los cruceros favorecen la propagación del norovirus por los espacios compartidos, los comedores comunes y la rotación rápida de pasajeros entre viajes (REUTERS/Eloisa Lopez/File Photo)

Con todo, el CDC aclara que los brotes en cruceros representan apenas el 1% del total de brotes de norovirus reportados en el país, según la misma fuente. En 2025 se registraron 23 brotes en cruceros, 17 de ellos causados por norovirus.

Las medidas aplicadas durante el viaje

Ante la aparición de los primeros casos, el personal del barco intensificó los protocolos de limpieza y desinfección en todas las áreas comunes, según el Los Angeles Times. Los pasajeros y tripulantes enfermos fueron aislados del resto de la embarcación.

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El equipo de a bordo también consultó al CDC sobre los procedimientos sanitarios y el reporte de nuevos casos, de acuerdo con la misma fuente. Princess Cruises informó en un comunicado, citado por USA Today, que “los casos han disminuido y se mantienen en niveles bajos”.

El historial de Princess Cruises en 2026

El Ruby Princess no es la primera embarcación de la compañía en enfrentar este problema este año. En marzo, el norovirus afectó a 153 personas a bordo del Star Princess durante un crucero por el Caribe. En mayo, fueron 160 los pasajeros y tripulantes enfermos en el Caribbean Princess, en un viaje que partió desde Fort Lauderdale, Florida, según CBS News San Francisco.

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Princess Cruises acumuló en 2026 tres brotes de norovirus, incluidos los registrados en el Ruby Princess, el Star Princess y el Caribbean Princess (Princess Cruises)

El CDC ha registrado en total siete brotes de enfermedades gastrointestinales en cruceros en lo que va de 2026 que superaron el umbral de notificación pública. Dos fueron causados por E. coli y los cinco restantes, por norovirus, según el registro oficial del organismo.

Princess Cruises acumula tres de esos cinco brotes de norovirus, más que cualquier otra naviera.

Cómo prevenir el contagio: recomendaciones del CDC

El lavado de manos con agua y jabón es la medida más eficaz para reducir la transmisión del norovirus. El CDC recomienda:

Lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer.

No depender únicamente del gel antibacterial, ya que el desinfectante de manos solo no es suficiente contra el norovirus.

Evitar compartir objetos personales con otras personas.

Consultar a un médico si los síntomas se agravan o aparece deshidratación severa.

La desinfección del barco antes de su próximo viaje

Al atracar en San Francisco, el Ruby Princess fue sometido de inmediato a un proceso de limpieza y desinfección integral, según un portavoz de Princess Cruises citado por Los Angeles Times. El procedimiento concluyó antes de que la embarcación volviera a zarpar esa misma tarde con destino a Ketchikan, Alaska.

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El Puerto de San Francisco también emitió una declaración. Su portavoz Eric Young precisó, según SFGATE, que “el rol del puerto es asegurarse de que sus inquilinos sigan los procedimientos de notificación requeridos ante las autoridades de salud pública correspondientes”, y confirmó que la embarcación cumplió con los protocolos antes de recibir nuevos pasajeros.