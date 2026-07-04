Estados Unidos

Impactantes imágenes de los shows aéreos militares por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos

Los Red Arrows y la Patrouille de France realizaron maniobras aéreas sobre Manhattan y el río Hudson, trazando en el cielo estelas de color rojo, blanco y azul ante miles de personas que se acercaron para presenciar el espectáculo

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Una exhibición aérea de los Red Arrows de la Royal Air Force sobre Nueva York

Un grupo de aviones de la Real Fuerza Aérea británica y de la Fuerza Aérea francesa realizaron un sobrevuelo conjunto este sábado sobre Nueva York para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Las formaciones aéreas Red Arrows del Reino Unido y la Patrouille de France colorearon el cielo con estelas rojas, blancas y azules, con acrobacias sobre el perfil de Manhattan y el río Hudson, ante miles de personas congregadas para el evento.

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El equipo acrobático de la RAF dejó una estela de humo rojo, blanco y azul, dispuestos para representar la bandera estadounidense (Reuters)
El equipo acrobático de la RAF dejó una estela de humo rojo, blanco y azul, dispuestos para representar la bandera estadounidense (Reuters)

La participación de estos escuadrones simboliza la relación histórica y la cooperación entre Estados Unidos, Reino Unido y Francia, en el marco de una gira especial que incluyó otras ciudades estadounidenses y concluyó en la Gran Manzana.

Trump dijo que este sábado hubo shows aéreos "nunca antes vistos"
Aviones de la Armada francesa participaron de los festejos por el Día de la Independencia de EEUU (Fuerzas Armadas de Francia)

El comandante de ala del Red Arrow, Jon Bond, quien lideró la formación del equipo, señaló: “Volar sobre Nueva York, rodeado de tantos lugares emblemáticos y sitios famosos con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense, es un gran honor”.

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“Ha sido fantástico traer los colores rojo, blanco y azul característicos de los Red Arrows a esta ocasión especial y celebrar el 4 de julio con el pueblo estadounidense y todos los que nos están viendo”, agregó.

Los Red Arrows sobrevolaron Nueva York como parte de un homenaje aéreo por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos (Reuters)
Los Red Arrows sobrevolaron Nueva York como parte de un homenaje aéreo por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos (Reuters)

El despliegue aéreo integró más de 150 aeronaves de distintos países, con los Blue Angels de la Marina estadounidense al frente de la exhibición.

En paralelo al espectáculo aéreo, el río Hudson se llenó de embarcaciones históricas y modernas, entre las que destacaron el Esmeralda de Chile, el BAP Unión de Perú, el ARA Libertad de Argentina y el buque escuela español Juan Sebastián Elcano, con sus banderas desplegadas al viento.

Estas embarcaciones navegaron desde el puente Verrazzano hasta el puente George Washington y permanecerán abiertas al público entre el 5 y el 7 de julio en distintos puertos de la ciudad.

La Fragata Libertad de la Armada Argentina, ya arribó a la ciudad de Nueva York para sumarse a las celebraciones por el 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.

Por su parte, Nueva York organizó un desfile de grandes veleros y fragatas, con la mayor flotilla internacional reunida en la memoria reciente. El Sail4th250 congregó a embarcaciones de veinte países.

El desfile naval estuvo encabezado por el buque de asalto USS Kearsarge y contó con la presencia de otros barcos de la Marina estadounidense como el USS Arlington, USS Iwo Jima, USS Farragut, USS Nitze y USS Jason Dunham, además de unidades de más de cincuenta naciones. La Revista Naval Internacional, séptima en la historia del país, incluyó maniobras y saludos protocolares ante una multitud apostada en los muelles y parques de Manhattan.

El USS Kearsarge encabezó la Revista Naval Internacional en el río Hudson, guiando el desfile de buques militares y veleros internacionales durante los festejos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos en Nueva York (Reuters)
El USS Kearsarge encabezó la Revista Naval Internacional en el río Hudson, guiando el desfile de buques militares y veleros internacionales durante los festejos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos en Nueva York (Reuters)

La jornada sufrió un contratiempo la noche anterior, cuando una tormenta eléctrica sorprendió a varias embarcaciones durante una exhibición previa. La tormenta causó daños materiales y obligó a marineros y técnicos a trabajar toda la noche para garantizar la presencia de los veleros en el desfile oficial. Además, una zona especial para espectadores en Governors Island tuvo que cerrarse al público por razones de seguridad.

En Washington D.C., el presidente Donald Trump encabezó la ceremonia central en el Monumento a Lincoln, donde pronunció un discurso ante una multitud que superó las expectativas, pese a las altas temperaturas.

Trump destacó el marcado sentimiento patriótico y la magnitud de los espectáculos aéreos, que calificó como “nunca antes visto”. También mencionó la Piscina Reflectante del National Mall, dañada días antes por actos vandálicos, y aseguró que será restaurada tras el fin de semana festivo. Cerró su mensaje con una felicitación general y la afirmación de que “el país es más fuerte que nunca”.

Donald Trump afirmó que los shows aéreos alcanzaron un nivel sin precedentes (Europa Press)
Donald Trump afirmó que los shows aéreos alcanzaron un nivel sin precedentes (Europa Press)

Además, el vicepresidente JD Vance intervino durante el desfile de veleros desde el USS Kearsarge, agradeció la participación de cincuenta países y resaltó la importancia de exhibir el poder naval y aéreo estadounidense ante el mundo.

“Es algo muy estadounidense marcar 250 años de historia de EE.UU. exhibiendo el poder de nuestras fuerzas navales y aéreas para que lo vea el mundo”, declaró.

El aniversario motivó mensajes de felicitación de líderes y figuras internacionales. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó los valores compartidos entre Estados Unidos y la Unión Europea y recordó la donación de la Estatua de la Libertad como símbolo de amistad.

El papa León XIV invitó a reflexionar sobre la responsabilidad ética y social del legado fundacional, defendió la protección de la vida y el apoyo a los migrantes, y subrayó la libertad religiosa como parte esencial de la identidad nacional.

Desde Moscú, Vladímir Putin evocó el apoyo ruso durante la independencia estadounidense y remarcó la responsabilidad compartida en la seguridad global. Además, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, agradeció la mediación estadounidense en acuerdos regionales y pidió respaldo continuo a las Fuerzas Armadas libanesas.

Por su parte, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció la donación de 250 cerezos a Washington y la participación de fuegos artificiales japoneses en las festividades, con una reafirmación de la alianza política y cultural entre ambos países.

(Con información de EFE y BBC)

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