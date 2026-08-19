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Por qué el hallazgo de restos humanos en el desierto de Pima no despeja el misterio sobre la desaparición de Nancy Guthrie

A siete meses del caso, la aparición de un cuerpo en el sur de Arizona reavivó las especulaciones, pero los investigadores descartan por ahora una conexión

Camioneta del Sheriff de Pima County y otro vehículo blanco en desierto rocoso con cactus y vegetación; un agente policial, cinta amarilla. Recuadro con dos mujeres
Nancy Guthrie desapareció el 31 de enero en Catalina Foothills, cerca de Tucson, sin su teléfono ni sus medicamentos esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias/Captura de video CNN).
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La aparición de restos humanos en el desierto del Condado de Pima, a pocos kilómetros de la casa de Nancy Guthrie, volvió a poner el foco sobre una de las desapariciones más seguidas del país. Desde fines de enero, se desconoce el paradero de la mujer de 84 años, madre de la conductora Savannah Guthrie.

El sheriff Chris Nanos informó que los agentes acudieron a una zona desértica cercana a West Ajo Way y South La Cholla Boulevard, en el noroeste de Tucson, tras un reporte, detalló Newsweek.

“Los restos parecen haber permanecido en el lugar durante un período prolongado. Por el momento, no hay indicios de que estén relacionados con la investigación del caso de Nancy Guthrie”, aseguró el agente.

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Las autoridades evitaron precisar quién encontró los restos, cuándo fueron localizados y sobre qué elementos se apoyó la evaluación preliminar que los desvinculó de la desaparición, reportó CNN.

El sheriff Chris Nanos informó que los restos humanos fueron hallados cerca de West Ajo Way y South La Cholla Boulevard, en el suroeste de Tucson (NBC/Today/REUTERS).
El sheriff Chris Nanos informó que los restos humanos fueron hallados cerca de West Ajo Way y South La Cholla Boulevard, en el suroeste de Tucson (NBC/Today/REUTERS).

El hallazgo no resulta excepcional en el desierto de Arizona

De acuerdo con Newsweek, este tipo de descubrimientos no es extraño en el sur de Arizona. La Oficina del Médico Forense del Condado de Pima interviene en unas 4.500 investigaciones de muertes por año.

Asimismo, encabezan el almacenamiento de restos óseos en Estados Unidos, con hasta 600 conjuntos de restos esqueléticos bajo resguardo, según datos de 2024.

El médico forense jefe, Greg Hess, atribuyó ese volumen a las condiciones del desierto de Sonora, donde el calor, la sequedad y la exposición aceleran la descomposición.

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La exagente del FBI Jennifer Coffindaffer dijo a Newsweek que muchos restos hallados en el desierto suelen atribuirse a migrantes y a cadáveres ocultados por delincuentes. Según su lectura, la evaluación inicial de las autoridades sugiere que los restos conservaban rasgos suficientes para descartar de forma preliminar que correspondieran a una mujer de edad avanzada.

Por su parte, el analista de seguridad John Miller detalló a CNN que existe una diferencia entre una decir que no creen que exista una conexión y una exclusión forense concluyente: “Lo primero requiere un juicio investigativo basado en lo que observan, pero lo segundo requiere evidencia científica real”.

Las autoridades del condado de Pima señalaron de forma preliminar que los restos humanos no estarían vinculados con la investigación por Nancy Guthrie (NBC/Today/REUTERS).
Las autoridades del condado de Pima señalaron de forma preliminar que los restos humanos no estarían vinculados con la investigación por Nancy Guthrie (NBC/Today/REUTERS).

Una desaparición sin respuestas concluyentes

Nancy Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero en su vivienda de Catalina Foothills, cerca de Tucson. Su desaparición se denunció al día siguiente. Las autoridades sostienen que fue secuestrada o retenida contra su voluntad.

A mediados de febrero, el FBI difundió videos de vigilancia en los que se veía a un hombre enmascarado en el porche de la vivienda la noche de la desaparición. Desde entonces no hubo sospechosos identificados, ni detenciones.

La pesquisa adquirió alcance nacional tras la llegada de cartas extorsivas a medios de prensa. La primera, enviada el 2 de febrero y dirigida a Savannah Guthrie, afirmaba que su madre estaba viva y exigía USD 4 millones en bitcoin a cambio de su liberación. El texto también amenazaba con asesinarla si el pago no se concretaba dentro del plazo fijado.

Una segunda nota, remitida el 6 de febrero, aseguraba que la mujer había muerto poco después del secuestro. Las autoridades no confirmaron esa versión y mantuvieron abierta la búsqueda.

El FBI difundió videos de vigilancia que muestran a un hombre enmascarado en la casa de Nancy Guthrie la noche de su desaparición (Pima County Sheriff's Department/REUTERS).
El FBI difundió videos de vigilancia que muestran a un hombre enmascarado en la casa de Nancy Guthrie la noche de su desaparición (Pima County Sheriff's Department/REUTERS).

Al cumplirse seis meses de la desaparición, la oficina del sheriff difundió el contenido de ambas cartas con la expectativa de recibir nuevas pistas e identificar a su autor. Los investigadores creen que ciertos rasgos lingüísticos podrían resultar familiares para alguien que haya tratado con quien escribió esos mensajes.

Especialistas citados por Newsweek descartan que la causa se haya “enfriado” por completo. La exagente Coffindaffer afirmó que todavía queda por revisar evidencia genética hallada en la casa de Guthrie, que no corresponde ni a ella ni a personas de su entorno cercano.

Al mismo tiempo, la familia mantiene una recompensa de USD 1 millón por información que permita hallar a Guthrie.

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