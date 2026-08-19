Florida, Wyoming, Alaska y California definieron candidatos clave para las elecciones de noviembre en Estados Unidos (REUTERS)

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Las primarias de Estados Unidos dejaron el martes varias definiciones clave de cara a las elecciones generales de noviembre, con la victoria del republicano Byron Donalds en la carrera por la gobernación de Florida, el triunfo de Harriet Hageman en la interna republicana para el Senado de Wyoming y un nuevo avance del ala progresista demócrata con Angie Nixon, que ganó la nominación de su partido para el Senado por Florida.

Las votaciones también determinaron candidaturas para la Cámara de Representantes y avanzaron contiendas relevantes en Alaska, mientras que California celebró una elección especial para completar el mandato del exrepresentante demócrata Eric Swalwell. Los resultados forman parte de las disputas que definirán el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

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En Florida, Donalds obtuvo la nominación republicana para gobernador y se enfrentará en noviembre al ex representante republicano David Jolly, quien consiguió la candidatura demócrata. Donalds, representante federal y aliado del presidente Donald Trump, buscará convertirse en el primer gobernador afrodescendiente de Florida.

Trump respaldó de forma explícita a Donalds durante la campaña. Tras la victoria, el congresista agradeció el apoyo, aunque afirmó que no dependerá de ese respaldo para ganar las elecciones generales.

“Obviamente, él es el que cuenta con más seguidores en nuestro partido. Ese es el punto de partida”, dijo Donalds sobre Trump. Sin embargo, agregó: “No puedes simplemente quedarte de brazos cruzados y pensar que el respaldo del presidente te va a llevar a la victoria”.

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El republicano Byron Donalds (REUTERS)

El candidato republicano también centró su discurso en la economía y en el costo de vida en Florida. “La asequibilidad es un problema para todos los floridanos. No importa cuál sea su ideología política. No importa el color de su piel”, afirmó.

Donalds también prometió ampliar el programa estatal de eficiencia gubernamental conocido como DOGE. “Vamos a poner en jaque a todos los gobiernos locales y a todas las agencias estatales. No habrá intocables”, sostuvo.

En la interna demócrata, Jolly obtuvo la nominación después de abandonar el Partido Republicano, convertirse en independiente y finalmente incorporarse al Partido Demócrata. “A mis amigos demócratas, gracias por darme la bienvenida al partido”, dijo ante sus seguidores.

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Jolly planteó una plataforma que combina una defensa del capitalismo y de un gobierno austero con una mayor intervención estatal en determinadas áreas. “Como republicano de la vieja escuela, hablo de poner fin a las guerras culturales no para celebrar alguna plataforma progresista”, declaró, “sino porque sigo creyendo en la política libertaria republicana de la vieja escuela de que el gobierno simplemente debe mantenerse al margen de tu vida”.

La otra gran definición de Florida correspondió a Angie Nixon, quien ganó la nominación demócrata para el Senado. Si gana en noviembre, será la primera senadora afroamericana del estado. Nixon se impuso al teniente coronel retirado Alex Vindman, exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional que declaró contra Trump durante el juicio político de 2019.

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La representante estatal demócrata Angie Nixon (AP)

La victoria de Nixon representó otro triunfo de los candidatos progresistas frente a sectores tradicionales del Partido Demócrata. La legisladora estatal pertenece a los Socialistas Democráticos de América (DSA) y atribuyó el avance de esta corriente a la frustración de los votantes con la dirigencia partidaria.

Nixon se enfrentará en noviembre a la senadora republicana Ashley Moody, quien ganó la nominación de su partido para completar los dos últimos años del mandato que correspondió a Marco Rubio antes de su designación como secretario de Estado.

En otra de las principales contiendas de Florida, la representante Debbie Wasserman Schultz obtuvo la nominación demócrata en el nuevo Distrito 20 y quedó en posición de buscar un duodécimo mandato en el Congreso. También ganó la interna demócrata el representante Jared Moskowitz, quien consiguió la candidatura para la reelección en un distrito rediseñado.

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El Partido Republicano, por su parte, perdió a uno de sus representantes en ejercicio: Cory Mills cayó ante el ex reportero de televisión Ryan Elijah en la primaria republicana.

En Wyoming, el senador estatal Eric Barlow ganó la nominación republicana para gobernador tras derrotar a otros tres candidatos, entre ellos la superintendente estatal de Instrucción Pública Megan Degenfelder, quien contaba con el respaldo de Trump.

El senador estatal Eric Barlow

Barlow resumió su campaña con una frase: “Preséntate, haz el trabajo y cumple con tu cometido”. Tras su victoria, añadió: “Así es como gestionamos nuestro rancho, así es como he servido en la Legislatura y así es como funcionará esta administración”.

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En la elección general se enfrentará al demócrata Ken Casner, quien no tuvo oposición en la interna de su partido. Wyoming no elige a un gobernador demócrata desde hace casi dos décadas.

También en Wyoming, Harriet Hageman ganó la nominación republicana para el Senado y buscará ocupar el escaño que dejará vacante la senadora Cynthia Lummis. Hageman, aliada de Trump y representante federal desde 2023, se impuso a cuatro rivales.

La primaria republicana para la Cámara de Representantes también tuvo una amplia participación, con nueve candidatos que buscaron suceder a Hageman como única representante de Wyoming en el Congreso.

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En Alaska, las primarias redujeron el campo de candidatos para una de las contiendas por el Senado que pueden influir en el control de la Cámara alta en noviembre. El senador republicano Dan Sullivan y la ex congresista demócrata Mary Peltola avanzaron a las elecciones generales y quedaron como los principales contendientes para una disputa que puede tener impacto en el equilibrio de fuerzas del Senado.

Sullivan atacó a Peltola durante los días previos a las primarias y buscó vincularla con el ala progresista del Partido Demócrata. El senador afirmó que Peltola estaba alineada con los “liberales” del resto de Estados Unidos.

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El senador republicano Dan Sullivan (REUTERS)

Peltola, quien en 2022 se convirtió en la primera persona nativa de Alaska en ocupar un escaño en el Congreso, intentó mantener una posición centrista. Sin embargo, pocos días antes de las primarias modificó la estructura de su campaña y apartó a su director de campaña.

Sullivan y Peltola recaudaron hasta ahora más fondos que el resto de los candidatos y cuentan con el mayor reconocimiento de nombre en Alaska, factores que los ubicaron como los principales contendientes para noviembre.

En la carrera por el único escaño de Alaska en la Cámara de Representantes, el republicano Nick Begich avanzó a las elecciones generales junto con el independiente Bill Hill.

En California, los votantes del distrito 14 eligieron entre las demócratas Aisha Wahab y Melissa Hernandez para completar el mandato de Swalwell, quien renunció al Congreso después de las acusaciones de agresión sexual que él niega. Las dos candidatas también se enfrentarán en noviembre por el mandato completo de dos años.

La contienda de California volvió a mostrar la disputa entre sectores progresistas y moderados dentro del Partido Demócrata. Wahab defendió una agenda centrada en vivienda y una posición más dura frente a las políticas migratorias de Trump, mientras que Hernandez convirtió la lucha contra el crimen en uno de los ejes de su campaña.

Las primarias también estuvieron marcadas por el peso de los respaldos presidenciales. Trump celebró en Truth Social varias de las victorias de sus aliados y escribió: “¡¡¡Muchas grandes victorias esta noche!!!”.

El comunicado de Trump vía Truth Social

Las elecciones del martes dejaron así definidas varias candidaturas relevantes para noviembre y marcaron nuevas disputas dentro de ambos partidos, mientras republicanos y demócratas avanzan hacia unas elecciones de mitad de mandato que determinarán el futuro control del Congreso de Estados Unidos.

(Con información de Associated Press)