Estados Unidos

Un juez autoriza el acceso al historial médico de Tiger Woods en el caso por conducir ebrio en Florida

La orden judicial estableció que los registros del hospital al que fue tras el accidente del 27 de marzo serán confidenciales y solo podrán ser vistos por fiscales, agentes designados, peritos y la defensa

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Tiger Woods enfrenta dos cargos menores por conducir bajo los efectos del alcohol con daños a la propiedad y por negarse a someterse a una prueba legal (Martin County Sheriff's Office vía AP).
Tiger Woods enfrenta dos cargos menores por conducir bajo los efectos del alcohol con daños a la propiedad y por negarse a someterse a una prueba legal (Martin County Sheriff's Office vía AP).

Los historiales médicos de Tiger Woods quedarán a disposición de la Fiscalía de Florida en la causa por conducción bajo los efectos de sustancias que enfrenta el golfista. Un juez autorizó el acceso a los registros del hospital donde lo atendieron tras el choque del 27 de marzo en Jupiter Island, informaron Associated Press y Reuters.

Según NBC News, la causa incluye dos cargos menores: conducir bajo los efectos del alcohol con daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba legal. Woods se declaró no culpable de ambos cargos en el proceso que se tramita en el tribunal de circuito del Condado de Martin, al norte del condado de Palm Beach.

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Acceso de la fiscalía a los registros médicos de Woods

El juez Darren Steele aprobó un acuerdo entre la defensa de Woods y la Fiscalía del Estado de Florida para que los fiscales soliciten documentación del Cleveland Clinic Martin South Hospital, adonde trasladaron al golfista tras el siniestro del 27 de marzo, reportó Associated Press.

La fiscalía había presentado una solicitud de “todos y cada uno de los informes que documenten las declaraciones del paciente con respecto al consumo de alcohol o sustancias químicas” y “todos y cada uno de los resultados de las pruebas de detección de drogas”, precisó Golf Digest citado por Reuters.

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Por orden del magistrado, la difusión de esos registros quedó limitada a fiscales, agentes del orden designados, peritos de la acusación y la defensa de Woods. Por lo tanto, los registros deben permanecer confidenciales y no pueden compartirse con otras partes.

En mayo, Steele ya había autorizado un acuerdo similar para que la fiscalía accediera a los registros de medicamentos recetados del golfista en una farmacia de Palm Beach, desde comienzos de año hasta finales de marzo. Esta decisión fue impugnada por el abogado defensor Doug Duncan en abril.

La orden judicial estableció que los registros médicos de Tiger Woods serán confidenciales y solo podrán ser vistos por fiscales, agentes designados, peritos y la defensa (Martin County Sheriff's Office vía AP).
La orden judicial estableció que los registros médicos de Tiger Woods serán confidenciales y solo podrán ser vistos por fiscales, agentes designados, peritos y la defensa (Martin County Sheriff's Office vía AP).

Cómo fue el accidente en Jupiter Island

De acuerdo con NBC News, el accidente ocurrió el 27 de marzo en Jupiter Island, cuando Woods circulaba por una carretera residencial junto a la playa e intentó adelantar a un camión de limpieza a presión en una vía de dos carriles. Woods iba a alta velocidad en una vía con límite de 30 millas por hora (casi 50 km/h), señaló Associated Press.

Su automóvil, un Land Rover, golpeó la parte trasera del camión, volcó y Woods salió arrastrándose por el lado del pasajero. El golfista declaró que no advirtió que el vehículo había reducido la velocidad. Nadie resultó herido en el choque, pero el impacto causó USD 5.000 en daños al camión.

Las autoridades detectaron señales de afectación tras el choque. El informe citado por NBC News indicó que un agente observó varios indicios de intoxicación y pidió a otro que iniciara una pesquisa por posible conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

El golfista aceptó una prueba de alcoholemia que no detectó alcohol, pero rechazó una prueba de orina, un punto que derivó en la disputa judicial sobre su historial de medicamentos, detallaron Associated Press y NBC News.

Las imágenes muestran el momento tenso tras el accidente y el diálogo entre el golfista y la policía mientras aclaraba su estado y explicaba el uso de medicamentos

Pese al resultado negativo del test de alcoholemia, según NBC News, Tiger tuvo dificultades en las pruebas de sobriedad en el lugar y se inclinaba hacia la derecha durante uno de los ejercicios. A su vez, Woods afirmó al agente policial que se había sometido a varias operaciones de espalda y pierna y que el tobillo se le bloqueaba al caminar.

Por otro lado, el informe relata que Woods declaró que había tomado Motrin, ibuprofeno y otros medicamentos cuyos nombres aparecen censurados en el informe. Los agentes encontraron dos pastillas de hidrocodona en su bolsillo.

Tras el arresto, Woods anunció que se apartaba del golf para buscar tratamiento. Los registros judiciales citados por Associated Press indicaron que el golfista salió de Estados Unidos para recibir atención en un centro de tratamiento con internación.

Este fue al menos el tercer incidente de tráfico en el que tuvo contacto con las autoridades, después de un choque en 2021 en el condado de Los Ángeles y un episodio de 2017, cuando la policía lo encontró dormido al volante y él atribuyó lo ocurrido a una “reacción inesperada a los medicamentos recetados”, consignó NBC News.

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