La policía de Florida detuvo a un sospechoso por el tiroteo ocurrido en Broward: un hombre y su hija resultaron heridos

La policía de Hallandale Beach detuvo a Ralph N-Kosi Blue III, de 18 años, por el tiroteo en el McDonald’s que hirió a un padre y a su hija de 11 años (WSVN/Broward Sheriff's Office)

La policía de Hallandale Beach, Florida detuvo a Ralph N-Kosi Blue III por el tiroteo del sábado en el estacionamiento de una sucursal McDonald’s que dejó heridos a un padre y a su hija de 11 años, un caso que los investigadores describieron como un ataque dirigido contra otras personas y ajeno por completo a la familia alcanzada por los disparos.

La investigación concluyó que el episodio se originó fuera de la ciudad y terminó en el local de 835 West Hallandale Beach Boulevard. Según CBS News, la niña y su padre esperaban comida dentro de su vehículo cuando fueron alcanzados, mientras otros dos menores que también estaban en el automóvil no sufrieron heridas.

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Blue III fue arrestado en una jurisdicción vecina sin incidentes, después de un operativo conjunto entre la policía local y la oficina del sheriff del condado de Broward. Las autoridades le imputaron dos cargos de agresión agravada y dos cargos de agresión con agravantes.

La investigación indicó que el tiroteo comenzó fuera de Hallandale Beach y terminó en el McDonald’s de 835 West Hallandale Beach Boulevard (CBS Miami)

La familia herida no tenía vínculo con la disputa que derivó en disparos

La policía de Hallandale Beach sostuvo que el sospechoso se presentaba a trabajar en el McDonald’s cuando ocurrió el tiroteo y que, de acuerdo con lo determinado hasta ahora, fue la única persona que abrió fuego. En un comunicado citado por Local 10, el departamento señaló que la familia herida “no tenía conexión con la disputa”.

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El padre ya recibió el alta hospitalaria. La niña permanece en condición estable, y de acuerdo con NBC Miami necesitó cirugía tras ser trasladada a un hospital cercano. Dentro de la camioneta también estaban otros dos niños más pequeños; en ambos casos, los reportes coincidieron en que ninguno resultó herido.

La persona arrestada fue identificado como Ralph N-Kosi Blue III, de 18 años de edad, hallado por la policía como el presunto tirador y como un empleado que en el momento del hecho, llegaba a trabajar al restaurante cuando se desencadenó la balacera.

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La policía identificó a Ralph N-Kosi Blue III como el presunto tirador y señaló que llegaba a trabajar al McDonald’s cuando ocurrió la balacera (CBS Miami)

La policía investiga si hubo más implicados en el ataque

Según NBC Miami, los investigadores creen que el atacante esperaba a alguien en el McDonald’s para tenderle una emboscada. Cuando esa persona llegó, se produjo un intercambio de disparos, aunque la policía de Hallandale Beach afirmó en su reconstrucción que Blue III “parece haber sido el único individuo que disparó”.

La madre de la niña estaba dentro del restaurante retirando el pedido cuando comenzaron los disparos. Cámaras del canal captaron un agujero de bala en la ventanilla trasera del lado del conductor del SUV en el que estaban sentados el padre y su hija.

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El jefe de policía Michel Michel atribuyó la detención al trabajo de los detectives y a la cooperación con la oficina del sheriff de Broward. En su declaración, añadió: “Una familia fue herida por un acto imprudente de violencia que no tenía nada que ver con ellos”.

La policía de Hallandale Beach mantiene abierta la investigación para identificar a cualquier otra persona implicada en el ataque y el intercambio de disparos (WSVN)

La investigación sigue abierta. La policía dijo que todavía busca pistas adicionales y trata de identificar y detener a cualquier otra persona que haya participado en los hechos.

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Según informaron los medios locales, Blue III permanece detenido en la cárcel principal del condado de Broward a la espera de una audiencia para la fijación de fianza.