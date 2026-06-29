Estados Unidos

Un incendio forestal arde en el oeste de Broward y las columnas de humo se desplazan

Residentes de Florida se acercaron a Sawgrass Trailhead para seguir la humareda durante la noche. Esto generó preocupaciones por problemas respiratorios y alivio parcial porque la nube se aleja de áreas pobladas

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Extensas líneas de llamas y humo se extienden sobre un terreno oscuro bajo un cielo nocturno, con luces distantes en el horizonte
El incendio forestal Atlantic sigue activo en el oeste de Broward y ya consumió más de 72 hectáreas en los Everglades (CBS Miami)

El incendio forestal Atlantic sigue activo este lunes en el oeste de Broward y ya lleva consumido más de 72 hectáreas (180 acres) en la zona de los Everglades, cerca de Sawgrass Expressway y Commercial Boulevard, sin ningún nivel de contención, en un escenario agravado por la sequedad de la vegetación, el calor peligroso y la falta de lluvias inmediatas.

El dato más delicado es que el fuego permanece en 0% de contención, de acuerdo con el Florida Forest Service. Las autoridades indicaron además que, por ahora, las llamas no amenazan viviendas ni comercios y que no se habían anunciado cierres de carreteras ni alertas por calidad del aire.

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Según NBC Miami, el incendio se mantiene activo el lunes después de haber comenzado el domingo. La misma dependencia estatal lo identificó como un incendio en la unidad de campo de Broward en los Everglades.

Carretera con varios vehículos, incluyendo un auto amarillo descapotable. La mediana con césped y árboles. Un letrero de salida verde. Columna de humo oscuro en el cielo
Las autoridades indicaron que el incendio en Broward no amenazaba viviendas ni comercios y que no había cierres de rutas ni alertas por calidad del aire (CBS Miami)

El humo se desplazó hacia el oeste y no hay lluvia prevista para el lunes

El meteorólogo Adam Berg manifestó el medio NBC Miami que los vientos soplaban levemente desde el este, lo que empujaba el humo hacia el oeste. Explicó que esa intensidad moderada del viento favorece el trabajo de quienes combaten el fuego, aunque remarcó que la variable decisiva sería la lluvia.

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Esa ayuda no parece probable durante el lunes. Berg anticipó una mejor probabilidad de precipitaciones hacia mitad de semana, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el aviso sobre condiciones secas y temperaturas peligrosas, con máximas que oscilan entre los 35°C y 37°C (equivalente a 90 °F), y una sensación térmica de 40° a 43,3°C (105-110°F).

Asimismo, la vegetación seca puede incendiarse con facilidad por un rayo o cualquier otra fuente de ignición, y eso facilita la propagación de las llamas. Ese patrón coincide con una serie de incendios recientes en el sur de Florida.

En Miami-Dade, otros tres focos identificados como Quarry, Well y Corrections estuvieron o siguen activos desde hacía varios días. El Florida Forest Service informó que todos ellos estaban al menos al 90% de contención.

Dos líneas de fuego arden en un campo con vegetación seca. Humo gris se eleva de las llamas. El fondo muestra una línea de árboles borrosa por la bruma
El Florida Forest Service informó que más temprano el incendio Atlantic permanecía en 0% de contención este lunes (CBS Miami)

Vecinos y conductores siguieron el avance del fuego desde el borde de los Everglades

Imágenes y testimonios recogidos por CBS Miami y otros medios locales mostraron columnas de humo elevándose sobre la Sawgrass Expressway durante la noche del domingo y madrugada del lunes. También se observó a decenas de residentes acercarse al área de Sawgrass Trailhead para mirar el incendio mientras avanzaba por el borde de los Everglades.

Travis Davis, un vecino citado por la cadena, describió la escena: “Es una locura, nunca había visto esto en mi vida. Llevo 42 años viviendo en el sur de Florida y es la primera vez que veo un incendio forestal en directo”.

La presencia de humo también despertó preocupación entre quienes viven cerca. Age Casas planteó a la televisora que en su familia hay problemas respiratorios y que eso lo llevó a seguir la dirección del viento: “Yo sufro de asma y mi hijo también, así que una de las cosas que me hizo prestarle atención fue ver hacia dónde soplaba el viento”.

Otros testigos relataron que el humo era visible a gran distancia y que el fuego parecía intensificarse con el paso de las horas. En declaraciones recogidas por WSVN, algunos vecinos señalaron que el avance hacia el oeste alivió parte de la preocupación inmediata, al alejar el humo de zonas habitadas y de las vías principales, aunque los conductores en la Sawgrass Expressway podían verlo a varios kilómetros.

Un camión pickup blanco está estacionado frente a un terraplén cubierto de hierba; detrás, una densa columna de humo gris se eleva hacia el cielo
Vecinos y conductores observaron columnas de humo sobre la Sawgrass Expressway, mientras sigue sin conocerse la causa del incendio forestal Atlantic (CBS Miami)

El incendio comenzó el domingo por la tarde. Por el momento, no está claro qué habría causado el foco.

Debido a esto, el Miami Herald informó que cámaras de tráfico en vivo del Departamento de Transporte de Florida difundieron imágenes del humo denso visible desde la autopista. De igual modo, no se reportaron cierres viales asociados al incendio.

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