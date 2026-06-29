Estados Unidos

Estados Unidos intensifica el despliegue de ayuda militar y humanitaria en Venezuela tras los terremotos

La llegada de recursos estadounidenses y la coordinación con organismos internacionales amplían la asistencia sobre el terreno, mientras equipos de rescate y fuerzas armadas apoyan las operaciones de emergencia en las zonas afectadas

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Un contingente internacional se desplegó en Venezuela para brindar apoyo logístico y sanitario tras el desastre (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Un contingente internacional se desplegó en Venezuela para brindar apoyo logístico y sanitario tras el desastre (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La llegada de equipos de rescate y asistencia militar de Estados Unidos a Venezuela marcó el inicio de una de las mayores operaciones internacionales de auxilio luego de los terremotos que sacudieron el país el 24 de junio de 2026.

La cifra oficial de víctimas, comunicada por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ascendió a 1.450 muertos, mientras los organismos de emergencia continúan reportando miles de heridos y personas no localizadas.

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La magnitud del desastre activó una respuesta global sin precedentes, encabezada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y respaldada por recursos civiles y militares estadounidenses.

Tres rescatistas con cascos, linternas frontales, guantes y mascarillas trabajan entre bloques de concreto y escombros de una estructura derrumbada
Las dos fuertes sacudidas sorprendieron a miles de familias y provocaron daños graves en el norte del país (U.S. Southern Command)

Coordinación internacional y llegada de rescatistas

Según informó la ONU en su portal oficial, más de 2.000 rescatistas de 27 países se encuentran en Venezuela en tareas de búsqueda y rescate, con el apoyo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

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Esta misión internacional incluye la presencia de equipos de Estados Unidos, México, España, Brasil, Francia, Reino Unido, Alemania y varias naciones latinoamericanas. El despliegue fue solicitado por el gobierno venezolano tras la devastación causada por dos terremotos consecutivos, con magnitudes de 7,2 y 7,5.

Las tareas de rescate avanzan contra el tiempo en localidades como La Guaira, donde se concentran los daños más graves y se mantiene la esperanza de hallar sobrevivientes bajo los escombros.

Persona con uniforme camuflado, mascarilla y bandana, agachada observando entre escombros de concreto roto. Se ven restos de ropa, botellas y un balde
Equipos de salvamento de diversas nacionalidades trabajan junto a autoridades locales en la búsqueda de sobrevivientes (U.S. Southern Command)

Asistencia militar de Estados Unidos y operaciones en el terreno

De acuerdo con un comunicado del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), la asistencia norteamericana en Venezuela incluye equipos de búsqueda y rescate, ingenieros militares y recursos logísticos, todos operando de manera autosuficiente.

Según Fox News, SOUTHCOM afirmó que sus operaciones no requieren recursos locales, lo que permite enfocar los esfuerzos en la entrega de ayuda humanitaria.

Varias personas con mascarillas, cascos y gorros, transportan escombros con cubos en un terreno con restos de construcción, bajo luz artificial nocturna
Personal militar estadounidense colabora en tareas de auxilio y facilita el traslado de suministros a las áreas más impactadas (U.S. Southern Command)

La labor de los marines estadounidenses fue documentada en imágenes difundidas por el propio comando militar, donde se observa a efectivos colaborando con rescatistas internacionales y venezolanos en la remoción de escombros y la atención de víctimas.

Entre los recursos movilizados destaca la llegada de aeronaves militares como el V-22 Osprey y el posicionamiento de barcos de la Marina para coordinación logística y evacuación sanitaria. Según el Departamento de Estado, cerca de 250 especialistas civiles estadounidenses participan en las operaciones, mientras que el gobierno estadounidense comprometió USD 150 millones en asistencia humanitaria y técnica.

El impacto de la intervención incluye la reparación de la pista principal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, facilitando el arribo de vuelos de ayuda y la salida de heridos graves hacia hospitales de campaña. Esta acción, confirmada por Just Security, agilizó la llegada de suministros médicos, alimentos y personal especializado.

Hombre con uniforme militar y equipamiento táctico sube por la ventana de un edificio, con efecto de visión nocturna y borde circular negro
Las labores de remoción de escombros y atención médica se desarrollan de manera simultánea en varias ciudades afectadas (U.S. Southern Command)

Cifras de víctimas y desafíos humanitarios

El balance de víctimas se actualiza continuamente. Organismos oficiales y reportes de la ONU coinciden en que el número de muertos supera los 1.400 y los heridos se acercan a 3.300.

El dato de 51.000 personas no localizadas, citado por Fox News, corresponde a reportes de familiares y voluntarios, aunque las autoridades no confirmaron oficialmente esa cifra como desaparecidos. Según The Guardian, la magnitud de los daños llevó a la declaración de emergencia nacional y a la restricción del acceso a zonas siniestradas.

La evaluación inicial de la ONU estima que los daños físicos ascienden a USD 6.700 millones, lo que representa aproximadamente el 6% del producto interno bruto venezolano.

Además, más de 12.000 personas permanecen desplazadas y miles de viviendas quedaron inhabitables. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que cerca de 1,8 millones de personas, incluidos 680.000 niños, requieren asistencia urgente.

El número de fallecidos y desplazados aumenta, mientras se multiplican las solicitudes de ayuda urgente para la población damnificada (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
El número de fallecidos y desplazados aumenta, mientras se multiplican las solicitudes de ayuda urgente para la población damnificada (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Impacto político y colaboración bilateral

La catástrofe generó un inédito nivel de cooperación entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos. Según declaraciones recogidas por la ONU, la coordinación entre el Comando Sur, el Departamento de Estado y las autoridades venezolanas permitió priorizar la respuesta en las zonas más afectadas y evitar la duplicidad de esfuerzos.

El gobierno venezolano desplegó más de 14.000 efectivos de fuerzas armadas y policía en las áreas de desastre, mientras que la ayuda internacional continúa llegando a través de vuelos y convoyes humanitarios.

La actuación de la comunidad internacional, el despliegue de recursos estadounidenses y el flujo constante de información oficial fueron claves para afrontar una de las mayores emergencias humanitarias en la historia reciente de Venezuela.

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