Estados Unidos

La Casa de Moneda emite una tirada limitada de 25 centavos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos

El ejemplar conmemorativo no se ofrecerá en sets ni en la tienda oficial, por lo que la única vía será hallarlo en transacciones cotidianas, retiros de efectivo o solicitudes de rollos en entidades financieras

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La Casa de Moneda de Estados Unidos pondrá en circulación 250.000 monedas de 25 centavos con la marca “July 4th” por el 250 aniversario de la independencia (REUTERS/Jonathan Ernst)
La Casa de Moneda de Estados Unidos pondrá en circulación 250.000 monedas de 25 centavos con la marca “July 4th” por el 250 aniversario de la independencia (REUTERS/Jonathan Ernst)

La Casa de Moneda de Estados Unidos pondrá en circulación una edición especial de 250.000 monedas de 25 centavos con la marca “July 4th” por el 250 aniversario de la independencia del país.

La distribución será exclusiva a través de bancos y cooperativas de crédito, como parte de un programa conmemorativo.

La moneda no podrá adquirirse directamente en la United States Mint ni en sets numismáticos. La única forma de obtenerla será recibirla como cambio en una compra, en rollos bancarios o en retiros de efectivo.

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Con esa modalidad, el organismo busca que la celebración llegue a la vida cotidiana y no quede reservada a coleccionistas habituales.

Según CoinWeek, la tirada anunciada equivale a una octava parte de los cuartos America the Beautiful de 2020 con marca W de West Point. La entrega será aleatoria y sin aviso, por lo que la pieza podría aparecer de forma inesperada en el bolsillo de cualquier persona.

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El reverso del cuarto Declaration of Independence de 2026 muestra la Liberty Bell con su grieta y leyendas vinculadas a la independencia de Estados Unidos (REUTERS/Evan Vucci)
El reverso del cuarto Declaration of Independence de 2026 muestra la Liberty Bell con su grieta y leyendas vinculadas a la independencia de Estados Unidos (REUTERS/Evan Vucci)

Diseño y características de la moneda de 2026

El diseño retoma el motivo básico del cuarto Declaration of Independence de 2026, pero incorpora detalles propios. En el anverso, junto al retrato de Thomas Jefferson, figura la inscripción “July 4th” como marca distintiva, además de la ausencia de marca de ceca: no lleva las letras “P” o “D”, que identifican las monedas acuñadas en Filadelfia y Denver.

Esa diferencia permite distinguir la pieza de los cuartos regulares del mismo año. La recomendación para quienes buscan este ejemplar es revisar primero el reverso de las monedas recibidas, que muestra la Liberty Bell en el momento de sonar, con su grieta visible, y luego volver al anverso para confirmar la presencia de la inscripción especial y la falta de marca de ceca.

El reverso presenta leyendas como “The Declaration of Independence”, “Quarter Dollar”, “Liberty” y “United States of America”. La campana, símbolo de la independencia estadounidense, remite al inicio de la nación.

Cómo será la distribución aleatoria

El objetivo de la Casa de Moneda es fomentar una “búsqueda nacional”, según señaló el director del organismo, Paul Hollis. La distribución aleatoria en bancos y entidades financieras apunta a que cualquier persona pueda hallar una moneda especial en una transacción diaria, sin acceso preferencial para coleccionistas o compradores institucionales.

La distribución aleatoria de la moneda conmemorativa busca que cualquier persona pueda encontrarla en una transacción diaria y no solo los coleccionistas (REUTERS/Jonathan Ernst)
La distribución aleatoria de la moneda conmemorativa busca que cualquier persona pueda encontrarla en una transacción diaria y no solo los coleccionistas (REUTERS/Jonathan Ernst)

En palabras de Hollis, recogidas por ambos medios: “Esto es más que una moneda; es un momento decisivo en la historia de nuestra nación”.

El funcionario expresó su esperanza de que los estadounidenses “disfruten la búsqueda de estas emblemáticas monedas”, ya que están pensadas para ser compartidas, guardadas y recordadas como parte del aniversario.

La Casa de Moneda informó la cantidad acuñada y el plan de distribución, pero no fijó un precio para el mercado secundario.

El valor posterior dependerá del estado de conservación, la demanda entre coleccionistas, la certificación y la rapidez con la que se encuentren los primeros ejemplares.

El programa conmemorativo de 2026

La emisión de este cuarto de dólar forma parte de un programa más amplio que incluirá otras monedas y medallas alusivas a momentos de la historia estadounidense durante 2026.

Según El Diario NY, la serie abarcará piezas dedicadas al Pacto del Mayflower, la Guerra de Independencia, la Constitución y el Discurso de Gettysburg.

A la colección se sumarán monedas de un centavo con la inscripción “1776-2026”; de cinco centavos con Jefferson; de 10 centavos con una nueva versión de la Libertad, y de 50 centavos inspirada en símbolos nacionales.

La moneda de 25 centavos “July 4th” no se venderá en la United States Mint y solo podrá obtenerse en bancos, cooperativas de crédito, rollos bancarios o como cambio (REUTERS/Jonathan Ernst)
La moneda de 25 centavos “July 4th” no se venderá en la United States Mint y solo podrá obtenerse en bancos, cooperativas de crédito, rollos bancarios o como cambio (REUTERS/Jonathan Ernst)

Todas mantendrán su valor facial, pero la producción limitada del cuarto “July 4th” lo perfila como la pieza central de la serie.

La Casa de Moneda, creada en 1792 y adscrita al Departamento del Tesoro desde 1873, mantiene el monopolio de la fabricación de moneda de curso legal en el país. Sus programas numismáticos se financian a sí mismos y no suponen un gasto para los contribuyentes.

Qué se espera entre coleccionistas y público

La llegada de estas monedas a la circulación genera interés entre coleccionistas y público general. Quienes revisen con atención el cambio recibido o soliciten rollos bancarios tendrán la posibilidad de apartar alguna antes de que quede en manos de coleccionistas. El hecho de que la distribución sea completamente aleatoria multiplica el interés por encontrar uno de los ejemplares.

En emisiones especiales previas, algunas monedas alcanzaron precios elevados en el mercado secundario, aunque la Casa de Moneda no garantizó un valor particular para esta serie. El interés y la especulación dependerán de la escasez y la demanda, en el contexto del aniversario nacional.

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