Desde Brad Pitt hasta Paris Hilton: los famosos que asistieron al partido entre Estados Unidos y Turquía por la Copa Mundial de la FIFA

El SoFi Stadium de Los Ángeles reunió fútbol y celebridades en el partido entre Estados Unidos y Turquía por la Copa Mundial de la FIFA 2026

El SoFi Stadium de Los Ángeles se convirtió en el epicentro del fútbol y el espectáculo durante el enfrentamiento entre Estados Unidos y Turquía en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que no solo capturó la atención por el resultado deportivo, sino también por la notable presencia de figuras del mundo del entretenimiento. La jornada, celebrada el jueves 25 de junio, estuvo marcada por la intensidad del juego y la multitud de estrellas que colmaron las gradas, confirmando el atractivo global del torneo.

El encuentro entre la selección estadounidense y la escuadra turca fue vibrante de principio a fin. Turquía logró imponerse por 3-2 en un partido que mantuvo la emoción hasta los últimos minutos. La primera mitad vio a Baris Alper Yilmaz abrir el marcador para Turquía a los 31 minutos, desatando la algarabía entre los aficionados turcos presentes. No obstante, la respuesta estadounidense no se hizo esperar y, gracias al esfuerzo colectivo, Sebastian Berhalter logró igualar el marcador a dos goles por lado, aportando dramatismo a la contienda al minuto 49.

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Turquía venció 3-2 a Estados Unidos en un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se definió en el descuento (REUTERS/Matthew Childs)

La definición llegó en el tiempo añadido, cuando Kaan Ayhan, en el séptimo minuto del descuento, anotó el gol que sentenció el partido a favor de Turquía. A pesar de la derrota, la selección de Estados Unidos ya había asegurado su pase a la siguiente ronda del torneo, lo que permitió que el ánimo en las tribunas se mantuviera en alto. El desenlace del partido dejó una mezcla de sensaciones entre los seguidores, quienes valoraron el esfuerzo del equipo local y celebraron los momentos de brillantez futbolística.

El ambiente en el estadio no solo estuvo marcado por el fútbol. La asistencia de celebridades aportó un matiz especial a la jornada, transformando las gradas en una auténtica pasarela de rostros conocidos de la industria del cine, la música y el entretenimiento internacional. Desde las primeras horas previas al partido, la atención de los medios se concentró en la llegada de figuras como Brad Pitt, Paris Hilton, Jessica Alba y Will Ferrell, entre otros, quienes no ocultaron su entusiasmo por formar parte del espectáculo deportivo.

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Brad Pitt asistió al partido de la selección de Estados Unidos y compartió la jornada con Edward Norton en el estadio

Entre los asistentes más destacados se encontraba Brad Pitt, quien eligió una camiseta de la selección estadounidense, pantalones blancos y un sombrero de pescador blanco para la ocasión. El actor compartió asiento y conversación con Edward Norton, su compañero de reparto en la cinta “El club de la pelea”. Ambos disfrutaron del partido mientras degustaban cervezas y se integraban al ambiente festivo de la jornada.

Paris Hilton fue al encuentro con Carter Reum y sus hijos, vestidos con conjuntos de Adidas inspirados en la selección de Estados Unidos (REUTERS/Lisi Niesner)

La presencia de Paris Hilton y su familia no pasó desapercibida. Hilton acudió acompañada de su esposo, Carter Reum, y sus dos hijos, Phoenix y London, quienes vistieron conjuntos de Adidas a juego con motivos de estrellas rojas, blancas y azules, en honor a la selección local. Hilton, de 45 años, optó por un minivestido de la misma marca, que complementó con gafas de sol blancas y botas altas de cuña de gamuza, aportando un toque de glamour al graderío.

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Jessica Alba presenció el partido junto a sus hijas Honor y Haven desde una zona preferencial del estadio (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)

Otra figura que captó la atención fue Jessica Alba, quien decidió vestir de negro absoluto, con un top de escote halter y jeans oscuros. Alba estuvo acompañada por sus hijas, Honor y Haven, quienes invitaron a dos amigas para compartir la experiencia. Se la vio tomándose selfies y disfrutando del partido desde una de las zonas preferenciales del estadio.

Will Ferrell y Keegan-Michael Key mostraron su apoyo a la selección de Estados Unidos con la camiseta nacional (REUTERS/Matthew Childs)

El actor Will Ferrell se sumó a la ola de apoyo al equipo estadounidense, luciendo la camiseta nacional y una visera blanca, mientras que la cantante Kelly Rowland, exintegrante de Destiny’s Child, apostó por un atuendo informal y clásico, demostrando su afinidad por el fútbol y el ambiente relajado del evento. La actriz Malin Akerman, reconocida por su papel en “The Hunting Wives”, optó por productos oficiales del Mundial de 2026, sumándose a la promoción del torneo.

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Dentro del grupo de celebridades, también destacó Joey King, quien eligió representar a Turquía con una camiseta del equipo y una minifalda negra, combinando el estilo deportivo con la moda. Keegan-Michael Key fue otro de los famosos que mostró su apoyo a Estados Unidos con la camiseta nacional.

La combinación de figuras de Hollywood, música y televisión aportó un aire festivo y cosmopolita al encuentro, reforzando el carácter internacional de la Copa del Mundo y el atractivo de Los Ángeles como sede de grandes eventos. La presencia de celebridades no solo añadió brillo a la jornada, sino que también sirvió para captar la atención de audiencias globales, ampliando el impacto mediático del torneo.

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Tras la derrota ante Turquía, la selección de Estados Unidos se prepara para enfrentar a Bosnia y Herzegovina el próximo 1 de julio en Santa Clarita, California. El equipo estadounidense, pese al revés sufrido, mantiene intactas sus aspiraciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y buscará avanzar aún más en el certamen, respaldado por el apoyo de sus seguidores y la expectación generada por la presencia de personalidades en cada partido. La próxima cita promete mantener la emoción y el espectáculo tanto dentro como fuera del campo, consolidando el papel de Los Ángeles como epicentro del fútbol y el entretenimiento mundial.