El gobernador de Florida Ron DeSantis veta dos proyectos bipartidistas sobre micromovilidad y voluntariado juvenil

Ron DeSantis vetó en Florida dos leyes bipartidistas sobre bicicletas eléctricas y voluntariado estudiantil en centros de votación (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, vetó el jueves dos proyectos de ley bipartidistas que habían despertado expectativas tanto en materia de seguridad pública como en el impulso de la participación ciudadana juvenil. La decisión, anunciada mediante un comunicado oficial desde Tallahassee, echó por tierra iniciativas que el Congreso estatal había aprobado de manera unánime a comienzos de año. El SB 382, destinado a regular la velocidad y el uso de bicicletas y patinetes eléctricos, y el HB 461, que buscaba facilitar el voluntariado estudiantil en los centros de votación, quedaron en suspenso tras la intervención del ejecutivo.

La medida sorprendió por el consenso previo alcanzado en ambas cámaras legislativas. Durante la jornada, DeSantis sancionó otros 15 proyectos, sumando más de 200 leyes promulgadas en 2026, pero optó por rechazar estos dos, junto al HB 4075 —una disposición sobre publicidad en la ciudad de Davie—, sin ofrecer explicaciones públicas para los vetos. Según la normativa estatal, revertir esta decisión solo es posible si dos tercios de ambas cámaras legislativas votan a favor, un umbral difícil de alcanzar en la práctica.

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Regulación de bicicletas eléctricas y patinetes: el SB 382

El SB 382 fijaba un límite de 16 km/h para bicicletas eléctricas y patinetes en aceras o senderos cuando hubiera peatones a menos de 15 metros (AP foto/Chris O'Meara)

El SB 382, presentado por el senador Keith Truenow, republicano de Tavares, proponía límites estrictos para el uso de bicicletas eléctricas y patinetes en espacios compartidos con peatones. El texto fijaba un tope de 16 km/h para estos vehículos cuando circularan por aceras o senderos y hubiera un peatón a menos de 15 metros. Además, la norma exigía que los ciclistas emitieran una señal sonora antes de adelantar a cualquier persona caminando y disponía la creación de un grupo de trabajo sobre seguridad en la micromovilidad, adscrito al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados.

El Senado de Florida aprobó el proyecto por unanimidad el 25 de febrero y la Cámara de Representantes lo ratificó el 9 de marzo. La versión original, representada en la Cámara por Yvette Benarroch, era más rigurosa aún: pretendía exigir licencia de conducir a los usuarios de bicicletas eléctricas de Clase 3, capaces de alcanzar 45 km/h, y reclasificaba estos modelos como motocicletas eléctricas. Sin embargo, estas disposiciones fueron eliminadas mediante enmiendas antes de la votación final, tras debates sobre la viabilidad de su aplicación.

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El auge de la micromovilidad en Florida planteó interrogantes sobre la capacidad ciudadana para cumplir la normativa. Whit Blanton, director ejecutivo de la agencia de planificación del transporte del condado de Pinellas, expresó dudas sobre la efectividad de la regla de los 15 metros, considerando difícil que las personas puedan calcular esa distancia con precisión en la vida diaria.

Voluntariado estudiantil en centros de votación: el HB 461

El veto de Ron DeSantis frenó el SB 382 y el HB 461, que el Congreso estatal había aprobado por unanimidad (REUTERS/Scott Audette/File Photo)

El HB 461, impulsado por la representante Kiyan Michael, abordaba la participación de estudiantes de secundaria en las jornadas electorales. El proyecto aclaraba que la prohibición de usar fondos privados para gastos electorales no impedía que jóvenes registrados o preinscritos como votantes colaboraran como voluntarios en los centros de votación, a cambio de horas de servicio comunitario válidas para la beca Bright Futures. En Florida, los adolescentes pueden preinscribirse para votar desde los 16 años, lo que abría la puerta a su implicación temprana en procesos cívicos.

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La medida tenía previsto entrar en vigor el 1 de julio y habría permitido la participación estudiantil ya en las primarias de agosto. Recibió el respaldo de entidades como la Liga de Mujeres Votantes y el Southern Poverty Law Center, que la defendieron como una oportunidad para fortalecer la educación cívica y el compromiso democrático entre los jóvenes.

Argumentos y contexto legislativo

El Congreso estatal aprobó ambas iniciativas sin oposición, en respuesta a preocupaciones crecientes sobre la seguridad en las calles y la necesidad de fomentar la participación cívica entre la juventud. El gobernador, en cambio, no expuso públicamente los motivos de sus vetos. Esta ausencia de justificación oficial ha generado interrogantes entre legisladores y organizaciones que respaldaban las propuestas, ya que ambas leyes contaban con apoyo bipartidista y habían sorteado el debate legislativo sin objeciones significativas.

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Lesiones por micromovilidad en aumento en Florida

El desarrollo de la micromovilidad en Florida ha ido acompañado de un incremento en los incidentes y lesiones. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo estimó que entre 2017 y 2022 se registraron unas 53.200 visitas a urgencias por accidentes vinculados a bicicletas eléctricas, casi la mitad de ellas solo en 2022. El fenómeno también se refleja a nivel local: en el condado de Palm Beach, los ingresos hospitalarios por traumatismos asociados a estos vehículos pasaron de 29 casos en 2023 a 66 en 2024.

Reacciones y perspectivas tras los vetos

El veto de Ron DeSantis devuelve ambas iniciativas al Congreso estatal, donde cualquier intento de restablecerlas exigirá una mayoría reforzada. Organizaciones cívicas y defensores de la seguridad vial lamentaron la suspensión de leyes que consideraban avances en la protección de peatones y en la formación de jóvenes ciudadanos. La falta de argumentos oficiales por parte del ejecutivo intensificó el debate sobre el rumbo de la política estatal en materia de seguridad pública y participación cívica.

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