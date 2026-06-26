¿Brad Pitt se casará con Ines de Ramon? Fuentes cercanas revelan nuevos detalles de su relación con la diseñadora de joyas

Ines de Ramon y Brad Pitt están juntos desde 2022 (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La relación entre Brad Pitt e Ines de Ramon ha despertado numerosas especulaciones desde que se hizo pública en 2022. Ambos han mantenido un perfil discreto, pero su vínculo ha ido fortaleciéndose con el tiempo, en especial en el entorno familiar del actor.

El círculo íntimo de Pitt ha mostrado una clara aceptación hacia la joven diseñadora de joyas, quien es casi treinta años menor que el actor. Según relatos de allegados citados por Page Six, de Ramon mantiene una relación cercana con los familiares del actor, participando en reuniones, celebraciones y manteniendo contacto regular con ellos, incluso más allá de la presencia de Pitt.

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La diseñadora ha sido incluida en la rutina de la familia Pitt. Asiste a encuentros con los hermanos, sobrinas y sobrinos del actor y, según fuentes, se siente cómoda y espontánea en estos espacios, donde ya no es vista únicamente como la pareja de Brad, sino como parte del núcleo familiar.

Con el paso del tiempo, Ines de Ramon se ha vuelto muy cercan a la familia y amistades de Brad Pitt REUTERS/Benoit Tessier

A pesar de la buena sintonía, muchos seguidores y medios se preguntan si la pareja planea formalizar la relación. La pregunta sobre una posible boda entre ambos ha cobrado fuerza, especialmente tras las recientes noticias sobre la dinámica familiar y los cambios en la relación de Pitt con sus hijos.

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Brad Pitt, de 62 años, y su novia de 33 años han construido una relación que ha resistido tanto la atención mediática como los desafíos personales recientes. De Ramon, además, vivió su propio proceso de separación tras un breve matrimonio con el actor Paul Wesley, con quien se casó en 2019 y se distanció en 2022.

Por parte de Pitt, el divorcio con Angelina Jolie se finalizó en diciembre de 2024, ocho años después de haberse casado. Esta separación, sumada a los recientes gestos de autonomía de sus hijos, ha cambiado el panorama familiar del actor, quien ha encontrado en de Ramon una compañía estable y bien recibida por su entorno.

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El divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie terminó formalmente en 2024 REUTERS/Kevork Djansezian/File Photo

Qué se sabe sobre una posible boda

Aunque la relación entre Pitt y de Ramon goza de buena salud y aceptación familiar, el actor no tiene intención de casarse con su actual novia, según información revelada por Page Six. Una persona cercana a la pareja afirmó que, a pesar de la integración de Ines en el ámbito familiar y la estima que le profesan los allegados del actor, “Brad no tiene planes de casarse, pese a lo cercana que se ha vuelto Ines con todos”.

La pareja continúa fortaleciendo su relación y compartiendo momentos con la familia del actor, pero la formalización mediante matrimonio no figura en sus proyectos inmediatos, de acuerdo con fuentes próximas.

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Así, aunque el entorno de Pitt considera a de Ramon como una más del grupo y la pareja atraviesa un momento estable, la decisión de mantener la relación sin boda parece firme. La dinámica familiar, marcada por cambios y distancias recientes, tampoco ha modificado esta postura.

A pesar del amor entre ambos, Brad Pitt no tiene intenciones de casarse con Inés de Ramón REUTERS/Kylie Cooper

El vínculo de los hijos de Pitt y la reacción de la familia

En los últimos meses, la familia Pitt ha sido noticia por la decisión de cinco de los seis hijos del actor de dejar de utilizar su apellido. Este cambio ha sido interpretado como un distanciamiento, aunque uno de los hijos, Pax, mantiene lazos con la parte paterna de la familia y sigue participando en celebraciones y encuentros familiares.

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Pax, a pesar de su relación distante con Brad Pitt, sigue formando parte de la vida del núcleo familiar extendido, como quedó reflejado en una reciente comida para celebrar un compromiso familiar, donde estuvo acompañado por otros parientes del actor.

La relación entre Pitt y de Ramon se mantiene ajena a estos conflictos, consolidándose en un entorno donde los afectos familiares, aunque complejos, han recibido a la diseñadora como una integrante más, sin que esto implique, al menos por ahora, una boda en el horizonte.

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