Estados Unidos

Florida implementará desde julio una herramienta para localizar a menores autistas desaparecidos

El esquema de aviso público “Spectrum Alert”, inspirado en el formato Amber, difundirá reportes por celulares y letreros viales para acelerar la localización de niños que estén en peligro

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Persona con audífonos observa una pantalla de computadora que muestra un mapa digital con calles y nombres de áreas. Se visualizan textos y números en la pantalla
Florida pondrá en marcha Spectrum Alert el 1 de julio para localizar con rapidez a menores con autismo en situación de desaparición (WTSP)

El estado de Florida se prepara para la llegada de una nueva herramienta destinada a proteger a uno de los grupos más vulnerables, como lo son los menores con autismo en situación de desaparición.

Desde el 1 de julio, el estado pondrá en marcha Spectrum Alert, un sistema de alerta pública diseñado para movilizar a la comunidad y facilitar la localización rápida y segura de niños en el espectro autista que se encuentren en riesgo, según informaron medios regionales como Fox Orlando y ABC 25.

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Inspirada en el modelo de la Alerta Amber, esta iniciativa busca responder de manera más específica a las necesidades particulares de los menores con autismo, una población que enfrenta riesgos singulares ante la desaparición.

Adolescente sentado solo en un banco, con la cabeza gacha mientras el mundo alrededor se desplaza rápidamente, simbolizando posibles trastornos de ansiedad, depresión o disociación. La fotografía subraya la importancia de identificar y tratar problemas de salud mental en las etapas tempranas de la vida. (Imagen ilustrativa Infobae)
Especialistas advirtieron que los menores con autismo suelen alejarse de entornos seguros y quedar expuestos a accidentes de tránsito o ahogamientos (Imagen ilustrativa Infobae)

Justificación y objetivos de Spectrum Alert

La creación e implementación de Spectrum Alert responde a una problemática concreta y creciente en Florida. Según el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), los menores con autismo tienen una tendencia significativamente mayor a alejarse de entornos seguros, lo que a menudo los expone a peligros inmediatos como accidentes de tránsito o ahogamientos.

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La doctora Tamara Moodie, directora de la Escuela Charter de Autismo del Sur de Florida, subrayó la preocupación constante de los padres ante la posibilidad de que sus hijos, especialmente aquellos que no pueden comunicarse verbalmente, se extravíen y no puedan pedir ayuda o incluso interpreten los intentos de rescate como un juego.

Este escenario resalta la necesidad de un sistema de alerta especializado que informe a la comunidad y a las autoridades sobre las características y riesgos asociados a estos casos.

Funcionamiento y mecanismos de activación

El funcionamiento de Spectrum Alert se basa en un mecanismo de comunicación coordinado por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Una vez que una alerta es activada, la información sobre el menor desaparecido se difunde a través de teléfonos celulares, señales electrónicas de tránsito y otros canales oficiales.

La participación comunitaria es fundamental, dado a que los residentes pueden inscribirse en el sitio web del FDLE para recibir notificaciones en tiempo real y colaborar en la búsqueda cuando un menor desaparece en su zona. Esta respuesta colectiva busca reducir al máximo el tiempo de localización, dada la urgencia que suelen requerir estas situaciones.

Un hombre de perfil derecho con camisa azul claro trabaja en un escritorio con un teclado, dos monitores, un reloj digital y una lámpara
Spectrum Alert en Florida fue diseñado a partir del modelo de la Alerta Amber para responder a los riesgos específicos de los niños en el espectro autista (Telemundo)

Criterios y requisitos para la emisión de una alerta

Para activar una Spectrum Alert es imprescindible cumplir con ciertos criterios establecidos por la ley estatal.

Entre los requisitos se encuentran que el menor sea menor de 18 años, que exista una sospecha fundada de que la persona tiene diagnóstico de autismo, que se disponga de una descripción detallada o fotografía del menor, y que la desaparición haya ocurrido en circunstancias que representen un riesgo real para su integridad.

Solo las agencias policiales pueden solicitar la activación de la alerta, y el proceso se coordina entre el FDLE y las autoridades locales para garantizar la difusión eficiente de la información.

En situaciones de peligro inminente, se puede emitir una versión mejorada de la alerta, denominada Enhanced Spectrum Alert, que activa mensajes de emergencia inalámbricos geolocalizados en la zona donde el menor fue visto por última vez.

Capacitación policial y adaptación de protocolos

La capacitación de los agentes policiales es un componente esencial del programa. Tal como explicó el inspector Mike Martínez, el personal de las fuerzas del orden recibió formación específica para comprender mejor cómo interactúan los menores dentro del espectro autista y cómo responder de manera sensible y efectiva ante estos casos.

Dicha preparación permite a los agentes identificar comportamientos característicos del autismo, adaptar sus protocolos y evitar estrategias que puedan provocar reacciones adversas o dificultar el rescate.

Melissa Bujeda, directora de personas desaparecidas y cumplimiento de infracciones del FDLE, destacó que cada oficial fue instruido para reconocer los signos del autismo y para saber cómo establecer correctamente una Spectrum Alert en su comunidad.

Los agentes recibieron formación específica para reconocer conductas del espectro, ajustar sus procedimientos y pedir la activación del sistema (REUTERS/Brendan McDermid)
Los agentes recibieron formación específica para reconocer conductas del espectro, ajustar sus procedimientos y pedir la activación del sistema (REUTERS/Brendan McDermid)

Riesgos específicos y contexto en Florida

Uno de los principales motivos detrás de la creación de este sistema es el elevado riesgo que enfrentan los menores con autismo en Florida. Estadísticas recogidas por la Autism Society of Florida revelaron que aproximadamente la mitad de los niños con autismo intentarán alejarse de su entorno seguro al menos una vez.

En muchos casos, estas situaciones terminan en consecuencias fatales, siendo el ahogamiento la principal causa de muerte entre niños autistas.

En Florida, la abundancia de cuerpos de agua aumenta aún más el peligro, lo que hace urgente una respuesta rápida y coordinada. Investigaciones de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia advirtieron sobre el riesgo de ahogamiento y la necesidad de implementar estrategias preventivas y de respuesta adaptadas a esta realidad.

Espalda de un hombre sentado frente a dos monitores de computadora que muestran un formulario de datos y un mapa de calles con edificios y marcadores
La ley estatal exige que la Spectrum Alert solo se active para menores de 18 años con sospecha fundada de autismo, descripción o foto y riesgo real para su integridad (WTSP)

Spectrum Alert, producto de la Ley HB 711 aprobada por la Legislatura estatal y promulgada por el gobernador Ron DeSantis en 2025, surge como respuesta a estas alarmantes cifras y al reclamo de familias, especialistas y organizaciones.

El sistema busca no solo agilizar la búsqueda y el rescate, sino también sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención y la protección de menores con autismo.

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