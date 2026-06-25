Estados Unidos

El Pentágono restablece la vacuna obligatoria tras un brote de gripe con 275 casos

La emergencia sanitaria en la base de Lackland, Texas, forzó a revocar la libre elección médica implementada semanas atrás. El hacinamiento aceleró los contagios masivos entre los reclutas

Guardar
El Pentágono restableció la vacunación obligatoria contra la gripe para todos los reclutas de las fuerzas armadas de Estados Unidos (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)
El Pentágono restableció la vacunación obligatoria contra la gripe para todos los reclutas de las fuerzas armadas de Estados Unidos (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

El Pentágono restableció la vacunación obligatoria contra la gripe para todos los reclutas de las fuerzas armadas de Estados Unidos, apenas semanas después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth la declarara voluntaria. La medida llega en medio de un brote activo en la base aérea de Lackland, en Texas, que ya afectó a 275 personas.

Un funcionario del Pentágono confirmó a la Associated Press que todas las ramas militares recibieron autorización para mantener la vacuna como requisito obligatorio para sus reclutas. La excepción fue aprobada en los primeros días de junio, tras una solicitud formal de todos los departamentos militares presentada en mayo.

PUBLICIDAD

El brote que aceleró la decisión

La base Lackland aloja el programa de entrenamiento básico de la Fuerza Aérea. Recibe alrededor de 700 reclutas nuevos por semana en condiciones de hacinamiento: dormitorios colectivos, duchas compartidas e instrucción en contacto estrecho y permanente.

La decisión del Pentágono llegó semanas después de que Pete Hegseth declarara voluntaria la vacuna contra la gripe (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)
La decisión del Pentágono llegó semanas después de que Pete Hegseth declarara voluntaria la vacuna contra la gripe (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Cuando Hegseth eliminó la obligatoriedad de la vacuna a fines de abril, solo el 40% de los reclutas que ingresaron a Lackland eligió vacunarse, según una fuente con conocimiento directo de la situación que habló con AP bajo condición de anonimato. El brote comenzó aproximadamente tres semanas atrás.

PUBLICIDAD

El representante demócrata Joaquín Castro, cuyo distrito incluye parte de la base, informó en redes sociales que el brote produjo 275 casos confirmados de gripe. El personal de la base aplica medidas de contención, monitorea a los expuestos y trata los casos con antivirales como Tamiflu, según informó un portavoz de la Fuerza Aérea a CBS News.

La posición oficial del Pentágono

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, confirmó en un comunicado que se otorgaron excepciones al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Salud de la Defensa. No ofreció detalles adicionales.

Un funcionario del Pentágono insistió ante AP en que la coincidencia entre la aprobación de las excepciones y el brote en Lackland fue fortuita: el proceso de evaluación ya estaba en marcha antes de que el brote se hiciera público.

Tras el fin de la obligatoriedad, solo el 40% de los reclutas que ingresaron a Lackland eligió vacunarse contra la gripe (REUTERS/Kent Nishimura)
Tras el fin de la obligatoriedad, solo el 40% de los reclutas que ingresaron a Lackland eligió vacunarse contra la gripe (REUTERS/Kent Nishimura)

Parnell describió las decisiones como el resultado de “evaluaciones de riesgo exhaustivas” orientadas a “maximizar la preparación operacional, la letalidad y la generación de fuerzas, al tiempo que se protege a las poblaciones en riesgo”.

Por qué los campamentos militares son vulnerables

El doctor Arnold Monto, experto en gripe y profesor emérito de la Universidad de Michigan, explicó a AP que el brote en Lackland “no es inusualmente preocupante” desde el punto de vista epidemiológico. La gripe circula a niveles bajos durante los meses cálidos, pero los entornos cerrados y masivos, como bases militares o cruceros, favorecen los contagios concentrados.

“Es especialmente necesario vacunar cuando hay entornos grupales”, advirtió Monto.

El Ejército y la Marina pidieron extender la vacunación obligatoria contra la gripe a militares desplegados, personal de salud y trabajadores de guarderías (REUTERS)
El Ejército y la Marina pidieron extender la vacunación obligatoria contra la gripe a militares desplegados, personal de salud y trabajadores de guarderías (REUTERS)

Los reclutas acumulan factores de riesgo adicionales: estrés elevado, privación de sueño y semanas de contacto físico cercano. Ese contexto convierte los campamentos de entrenamiento en ambientes propicios para la transmisión de enfermedades respiratorias.

Un historial de mandatos con altibajos

La vacuna contra la gripe fue obligatoria para las tropas estadounidenses por primera vez en 1945, según un análisis de 2022 citado por CBS News. Se suspendió en 1949, se restableció en los años 50 y permaneció como requisito hasta la orden de Hegseth de abril de 2026, cuando el secretario la calificó de “excesivamente amplia e irracional” e invocó la “autonomía médica” y la libertad religiosa como justificación.

La organización Families Fighting Flu celebró el retorno a la obligatoriedad. Su directora ejecutiva, Michele Slafkosky, lamentó en un comunicado que “más de 200 personas en Lackland se enfermaron cuando se eliminó ese requisito” y afirmó que “esta guía actualizada del ejército salvará vidas”.

El Ejército y la Marina también solicitaron extender la obligatoriedad a grupos más amplios: militares desplegados en el exterior, trabajadores de salud y personal de guarderías, según confirmaron voceros de ambas ramas.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasPentágonoTexasVacunasGripeEstados UnidosFuerzas ArmadasPete HegsethGobierno de Estados UnidosLackland

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marco Rubio anunció el despliegue inmediato de rescatistas y ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela

El secretario de Estado informó en redes sociales sobre la movilización de recursos sanitarios y soporte de emergencia. Además, detalló que la Casa Blanca trabaja de la mano con el gobierno provisional para agilizar la entrega de los cargamentos

Marco Rubio anunció el despliegue inmediato de rescatistas y ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela

Exmaestra de una escuela secundaria de Nueva Jersey enfrenta 12 cargos por abuso sexual infantil

La acusada Ashley Fisler, de 36 años, suma imputaciones por producir y tener material indebido, además de delitos por conducta oficial, tras una investigación por una relación con una alumna en 2021

Exmaestra de una escuela secundaria de Nueva Jersey enfrenta 12 cargos por abuso sexual infantil

Feria de empleo en el sur de Florida: cómo conseguir trabajo y qué consejos dan los expertos

El evento Mega Job News South Florida Job Fair convoca a más de 50 empresas y agencias públicas con ofertas para Miami-Dade, Broward y Palm Beach, con acceso sin costo y entrevistas en el momento

Feria de empleo en el sur de Florida: cómo conseguir trabajo y qué consejos dan los expertos

Niños estadounidenses prefieren la inteligencia artificial antes que a los adultos para consultas de salud, tareas y problemas personales

Un informe nacional revela que la mayoría de menores recurre a plataformas digitales para resolver dudas cotidianas y recibir apoyo, desplazando a figuras tradicionales de confianza

Niños estadounidenses prefieren la inteligencia artificial antes que a los adultos para consultas de salud, tareas y problemas personales

La justicia de Nueva York da luz verde a una ley para denunciar discursos de odio en las redes sociales

El tribunal de apelaciones de la ciudad determinó que la norma no viola la Primera Enmienda. Con este fallo, las empresas tecnológicas deberán ofrecer canales de reporte y publicar sus políticas de moderación

La justicia de Nueva York da luz verde a una ley para denunciar discursos de odio en las redes sociales

TECNO

Qué es una “acción meme” y por qué la relacionan con la salida a la Bolsa de SpaceX

Qué es una “acción meme” y por qué la relacionan con la salida a la Bolsa de SpaceX

Tras su éxito en la bolsa, SpaceX eleva su deuda a 25.000 millones de dólares: el plan de Musk para liderar la IA

Cómo llevar el pasaporte en Google Wallet y pasar el control de seguridad en el aeropuerto

¿Puedo volver a cargar una pila si la froto con mis manos? La verdad detrás de este truco casero

Cómo los refrigeradores con IA evitan que desperdicies comida en casa y ahorres dinero

ENTRETENIMIENTO

Día Mundial de los Beatles, el enigma de la morsa y la mística de una canción

Día Mundial de los Beatles, el enigma de la morsa y la mística de una canción

El lado desconocido de Steve-O: de la calle al fenómeno mundial de Jackass

De parodia a ícono: así Jason Momoa cumple un sueño al interpretar a Lobo en Supergirl

“Superar a Robbie Coltrane será prácticamente imposible”, afirmó Nick Frost sobre su rol de Hagrid en la serie de Harry Potter

El round secreto de Rob Lowe y Tom Cruise durante el rodaje de “Rebeldes” que terminó con uno de ellos desmayado

MUNDO

Cinco años de obras devolverán el esplendor a la Logia de Rafael, joya oculta del Vaticano

Cinco años de obras devolverán el esplendor a la Logia de Rafael, joya oculta del Vaticano

Qué busca el régimen de China con sus patrullas civiles y el mapeo submarino al este de Taiwán

Italia solicitará a la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil para asistir a Venezuela tras los terremotos

Líderes mundiales ofrecieron ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela tras los devastadores terremotos

Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona