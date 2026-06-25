El Pentágono restablece la vacuna obligatoria tras un brote de gripe con 275 casos

El Pentágono restableció la vacunación obligatoria contra la gripe para todos los reclutas de las fuerzas armadas de Estados Unidos (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

El Pentágono restableció la vacunación obligatoria contra la gripe para todos los reclutas de las fuerzas armadas de Estados Unidos, apenas semanas después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth la declarara voluntaria. La medida llega en medio de un brote activo en la base aérea de Lackland, en Texas, que ya afectó a 275 personas.

Un funcionario del Pentágono confirmó a la Associated Press que todas las ramas militares recibieron autorización para mantener la vacuna como requisito obligatorio para sus reclutas. La excepción fue aprobada en los primeros días de junio, tras una solicitud formal de todos los departamentos militares presentada en mayo.

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El brote que aceleró la decisión

La base Lackland aloja el programa de entrenamiento básico de la Fuerza Aérea. Recibe alrededor de 700 reclutas nuevos por semana en condiciones de hacinamiento: dormitorios colectivos, duchas compartidas e instrucción en contacto estrecho y permanente.

La decisión del Pentágono llegó semanas después de que Pete Hegseth declarara voluntaria la vacuna contra la gripe (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Cuando Hegseth eliminó la obligatoriedad de la vacuna a fines de abril, solo el 40% de los reclutas que ingresaron a Lackland eligió vacunarse, según una fuente con conocimiento directo de la situación que habló con AP bajo condición de anonimato. El brote comenzó aproximadamente tres semanas atrás.

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El representante demócrata Joaquín Castro, cuyo distrito incluye parte de la base, informó en redes sociales que el brote produjo 275 casos confirmados de gripe. El personal de la base aplica medidas de contención, monitorea a los expuestos y trata los casos con antivirales como Tamiflu, según informó un portavoz de la Fuerza Aérea a CBS News.

La posición oficial del Pentágono

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, confirmó en un comunicado que se otorgaron excepciones al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Salud de la Defensa. No ofreció detalles adicionales.

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Un funcionario del Pentágono insistió ante AP en que la coincidencia entre la aprobación de las excepciones y el brote en Lackland fue fortuita: el proceso de evaluación ya estaba en marcha antes de que el brote se hiciera público.

Tras el fin de la obligatoriedad, solo el 40% de los reclutas que ingresaron a Lackland eligió vacunarse contra la gripe (REUTERS/Kent Nishimura)

Parnell describió las decisiones como el resultado de “evaluaciones de riesgo exhaustivas” orientadas a “maximizar la preparación operacional, la letalidad y la generación de fuerzas, al tiempo que se protege a las poblaciones en riesgo”.

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Por qué los campamentos militares son vulnerables

El doctor Arnold Monto, experto en gripe y profesor emérito de la Universidad de Michigan, explicó a AP que el brote en Lackland “no es inusualmente preocupante” desde el punto de vista epidemiológico. La gripe circula a niveles bajos durante los meses cálidos, pero los entornos cerrados y masivos, como bases militares o cruceros, favorecen los contagios concentrados.

“Es especialmente necesario vacunar cuando hay entornos grupales”, advirtió Monto.

El Ejército y la Marina pidieron extender la vacunación obligatoria contra la gripe a militares desplegados, personal de salud y trabajadores de guarderías (REUTERS)

Los reclutas acumulan factores de riesgo adicionales: estrés elevado, privación de sueño y semanas de contacto físico cercano. Ese contexto convierte los campamentos de entrenamiento en ambientes propicios para la transmisión de enfermedades respiratorias.

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Un historial de mandatos con altibajos

La vacuna contra la gripe fue obligatoria para las tropas estadounidenses por primera vez en 1945, según un análisis de 2022 citado por CBS News. Se suspendió en 1949, se restableció en los años 50 y permaneció como requisito hasta la orden de Hegseth de abril de 2026, cuando el secretario la calificó de “excesivamente amplia e irracional” e invocó la “autonomía médica” y la libertad religiosa como justificación.

La organización Families Fighting Flu celebró el retorno a la obligatoriedad. Su directora ejecutiva, Michele Slafkosky, lamentó en un comunicado que “más de 200 personas en Lackland se enfermaron cuando se eliminó ese requisito” y afirmó que “esta guía actualizada del ejército salvará vidas”.

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El Ejército y la Marina también solicitaron extender la obligatoriedad a grupos más amplios: militares desplegados en el exterior, trabajadores de salud y personal de guarderías, según confirmaron voceros de ambas ramas.