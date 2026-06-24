Estados Unidos

La historia de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe en un museo de Nueva York, mostrando objetos históricos de leyendas

La exposición “Legados de Campeones” se presenta en el Rockefeller Center, en Midtown, y reúne reliquias y relatos desde Uruguay 1930 hasta hoy, con acceso para visitantes hasta el 19 de julio

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La historia de la Copa Mundial Masculina de la FIFA se exhibe en un museo de Nueva York, mostrando objetos históricos de leyendas
La exposición “Legados de Campeones” del museo de la FIFA se presenta en el Rockefeller Center de Nueva York hasta el 19 de julio

El público futbolero en Nueva York tiene la oportunidad de sumergirse en la memoria viva del deporte rey gracias a la exposición “Legados de Campeones”, organizada por el museo de la FIFA en pleno Midtown. Mientras la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 despierta pasiones en todo el planeta, este espacio en el Rockefeller Center acerca a los visitantes a la esencia y la tradición de los torneos más recordados. La muestra, abierta hasta el 19 de julio, invita a los aficionados y curiosos a recorrer casi un siglo de historia futbolística a través de piezas únicas y relatos que evocan hazañas inolvidables.

El proyecto fue concebido con la intención de compartir la magia del fútbol con todo el mundo, según explicó el director general del museo, Marco Fazzone. La exposición despliega una narrativa visual y material de la evolución de la Copa Mundial Masculina desde sus orígenes en 1930 hasta la actualidad, permitiendo al visitante conectar con los momentos más emblemáticos del torneo. El museo de la FIFA, a través de “Legados de Campeones”, busca no solo mostrar objetos, sino también transmitir el legado intangible del fútbol y su capacidad de unir a millones de personas más allá de fronteras y generaciones.

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La historia de la Copa Mundial Masculina de la FIFA se exhibe en un museo de Nueva York, mostrando objetos históricos de leyendas
La mejor réplica existente del Trofeo Jules Rimet ocupa un lugar central en la exposición sobre la Copa Mundial Masculina de la FIFA

El recorrido por la exposición revela piezas que han marcado la historia del fútbol mundial. Entre los objetos más admirados destaca la mejor réplica existente del Trofeo Jules Rimet, símbolo máximo del torneo hasta 1970. Este trofeo, cuyo original fue robado en 1983 y nunca se ha recuperado, sigue despertando admiración y cierta nostalgia entre los asistentes. Su presencia en la muestra constituye un recordatorio del valor simbólico de los trofeos deportivos y de la importancia de preservar la memoria de los grandes logros.

Además del trofeo, la colección exhibe equipaciones originales, balones, y recuerdos de todas las ediciones de la Copa del Mundo. Estas piezas permiten a los espectadores viajar en el tiempo, desde la primera edición celebrada en Uruguay en 1930 hasta las más recientes. Camisetas de selecciones campeonas, botines usados en partidos históricos, fotografías y documentos oficiales conforman un mosaico que da cuenta de la riqueza cultural y deportiva del torneo. Cada elemento expuesto tiene una historia propia, ligada a gestas futbolísticas que han quedado grabadas en la memoria colectiva.

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Durante la inauguración, realizada el 11 de junio, la exposición recibió la visita de personalidades influyentes del fútbol mundial. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, recorrió la muestra y admiró los objetos históricos, destacando la emoción que generan estos recuerdos tangibles en quienes los contemplan. “Cuando vemos esas camisetas y los demás elementos de esta exposición, sentimos que hay algo especial”, expresó Infantino al compartir la experiencia con los presentes.

La historia de la Copa Mundial Masculina de la FIFA se exhibe en un museo de Nueva York, mostrando objetos históricos de leyendas
Marco Fazzone afirmó que “Legados de Campeones” busca compartir la historia del fútbol y su legado con visitantes de todo el mundo

La ceremonia de apertura contó también con la presencia de exjugadores que han dejado huella en la historia de la Copa del Mundo. Entre ellos, el campeón mundial Marco Materazzi y otras leyendas del fútbol italiano como Roberto Baggio y Christian Vieri. Su participación contribuyó a dotar de un ambiente único al evento, donde las anécdotas personales y la admiración por los objetos expuestos se entrelazaron con el entusiasmo general del público.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el testimonio de Christian Vieri, quien subrayó la universalidad y el poder de convocatoria del fútbol: “A todo el mundo le apasiona el fútbol. El mundo entero adora el fútbol. Y el torneo de la FIFA es el mejor torneo del mundo porque todo el mundo juega y todo el mundo te ve”. Estas palabras reflejan el sentimiento compartido por millones de aficionados que ven en la Copa del Mundo mucho más que una competición deportiva.

La historia de la Copa Mundial Masculina de la FIFA se exhibe en un museo de Nueva York, mostrando objetos históricos de leyendas
Gianni Infantino visitó la inauguración de la muestra y destacó la emoción que generan las camisetas y los objetos históricos del Mundial

El sentido profundo de la muestra y la visión del museo de la FIFA quedaron sintetizados en las palabras de Fazzone, quien destacó: “Creo que tenemos una historia fascinante que podemos compartir con nuestros visitantes. Una historia fascinante que, con suerte, continuará durante muchos años”. Esta declaración resume el espíritu de la exposición: una invitación a reconocer el peso simbólico del fútbol, su capacidad para generar recuerdos imborrables y su rol como catalizador de emociones colectivas.

El museo no solo ofrece una retrospectiva de los logros deportivos, sino que también propone una reflexión sobre el papel social y cultural del fútbol. La nostalgia evocada por los objetos y las voces presentes en la inauguración confirma que la Copa Mundial Masculina de la FIFA es, ante todo, un fenómeno que trasciende lo deportivo. Quienes recorren la exposición no solo se enfrentan a vitrinas repletas de reliquias, sino que también reviven momentos de alegría, orgullo y pertenencia que el fútbol ha sabido sembrar en distintas generaciones.

La visita a “Legados de Campeones” en el Rockefeller Center deja una huella difícil de borrar. Al abandonar la sala, la mayoría de los visitantes experimenta una sensación de nostalgia y el deseo de volver a sumergirse en la historia de la Copa Mundial, un testimonio vivo de la pasión que este deporte despierta en todo el mundo.

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