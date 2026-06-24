Estados Unidos

Cierra el Hard Rock Cafe de Bayside Marketplace en Miami tras más de 30 años

La empresa decidió no renovar el contrato de alquiler que vence este año y el ajuste impacta a 117 empleados, según un aviso presentado ante el estado de Florida

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Edificio Hard Rock Cafe con fachada de varios colores, terraza con sombrillas, escaleras, palmeras, plantas en macetas rojas y un cuerpo de agua
El Hard Rock Cafe de Bayside Marketplace cerrará el 19 de agosto tras más de 30 años en Miami y eliminará 117 puestos de trabajo (@hardrockcafemiami)

El Hard Rock Cafe de Bayside Marketplace cerrará sus puertas en agosto luego de 33 años de actividad en Miami, con la pérdida de 117 puestos de trabajo. La empresa confirmó que su contrato de arrendamiento vence este año y que decidió no renovarlo.

El cierre lo adelantó el bloguero gastronómico Sef Gonzalez —conocido como Burger Beast— en su cuenta de Patreon. Días después, un aviso WARN presentado ante el estado de Florida el 20 de junio lo hizo oficial, según informó Miami New Times.

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Cuándo cierra y cuál es la situación de sus empleados

El último día de operaciones será el 19 de agosto, de acuerdo al Miami Herald. El documento detalla el desglose exacto de los despidos: 34 meseros, 19 cocineros de línea, 12 bartenders, 9 bussers y personal gerencial.

Vista aérea de un edificio Hard Rock Cafe con una noria grande al lado, rascacielos, mar con barcos, muelles y palmeras bajo un cielo nublado
La empresa confirmó que el contrato de arrendamiento del Hard Rock Cafe de Bayside vence este año y que no lo renovará (@hardrockcafemiami)

La empresa no ha comunicado si los empleados tendrán opciones de reubicación. El Hard Rock Cafe del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Davie, en el condado de Broward, permanecerá abierto.

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Qué fue el Hard Rock Cafe de Bayside Marketplace

El restaurante abrió el 21 de septiembre de 1993 en el 401 de Biscayne Boulevard, sobre las aguas de la Bahía de Biscayne. Tomó el lugar del restaurante Reflections on the Bay y llegó con 350 asientos, una guitarra de neón giratoria en el techo y una estética ruidosa orientada al turismo del área.

La guitarra del techo era una réplica de una Fender Stratocaster de 1957 construida 22 veces más grande que el original. Pesaba alrededor de 8.165 kilogramos (18.000 libras) y fue instalada con dos grúas sobre un pilar de acero diseñado para resistir vientos de hasta 193 km/h (120 mph).

Hamburguesa con pan, carne deshebrada, queso, tomate, pepinillos y aros de cebolla fritos. Un pincho de Hard Rock Cafe y papas fritas. Una mano sostiene el plato
El aviso WARN detalla despidos de meseros, cocineros de línea, bartenders, bussers y personal gerencial en el Hard Rock Cafe de Miami (@hardrockcafemiami)

El interior albergó piezas de colección de alto valor: la chaqueta de cuero tachonada de Michael Jackson, tasada en USD 8.000; un abrigo bordado de Madonna —usado en el filme Truth or Dare— valorado en USD 6.000; y una guitarra eléctrica Gibson Flying V de Jimi Hendrix por USD 15.000.

También había discos de oro, cartas y artículos de Paul McCartney y Elvis Presley.

Cómo fue recibido en sus primeros años

La apertura generó filas en la calle desde el primer mes. “Decir que el Hard Rock ha sido exitoso en su primer mes aquí es quedarse corto”, escribió el columnista gastronómico del Miami Herald Kendall Hamersly en 1993. También advirtió que los fines de semana el interior era "puro caos" y que “si sospechas que el ambiente de feria puede reducir la comida a algo secundario, básicamente tienes razón”.

Una mano junto a una bandeja con nachos dulces, helado de vainilla y chocolate, cerezas, salsa y coco rallado. En la mesa, un vaso con hielo, carne a la parrilla y un gratín de queso
El cierre en Miami se suma a clausuras de Hard Rock Cafe en Key West, Chicago, Pittsburgh, París y otros mercados, mientras la empresa prioriza casinos, hoteles y apuestas (@hardrockcafemiami)

Con el tiempo, la percepción cambió. Cuando el aviso WARN circuló en Threads y superó las 25.000 vistas en menos de un día, los comentarios de exempleados y exclientes fueron variados.

“Esa ubicación en Bayside Miami lleva muerta mucho tiempo. Me sorprende que no haya cerrado antes”, escribió un usuario. Otro recordó haber trabajado allí durante una década.

Un tercero, que llegó transferido desde Orlando, duró dos semanas: “Ya era viejo y polvoriento hace 20 años cuando trabajé brevemente ahí”, escribió, según reportó Miami New Times.

Por qué el modelo de cafés ya no es el negocio principal

El cierre de Miami no es un hecho aislado. El Hard Rock Cafe de Key West cerró en mayo tras casi 30 años. El de Pigeon Forge, Tennessee, presentó su propio aviso WARN el día anterior al de Miami.

El de Chicago cerró en marzo de 2025 después de casi 40 años. El de Pittsburgh, en febrero. El de París, en noviembre de 2024. Más de una docena de locales cerraron en los últimos dos años a nivel global.

Cartel iluminado de Hard Rock Cafe Miami con letras doradas, la palabra "Cafe" y "Miami", y varios platillos de batería Sabian dorados en la pared
El local de Bayside albergó objetos de Michael Jackson, Madonna, Jimi Hendrix, Paul McCartney y Elvis Presley como parte de su colección (@hardrockcafemiami)

La empresa reorientó su negocio hacia casinos, hoteles y apuestas. La Tribu Seminola de Florida compró Hard Rock International en marzo de 2007 por cerca de USD 1.000 millones, cuando la cadena atravesaba dificultades durante la Gran Recesión.

Desde entonces, el grupo construyó un emporio de casinos y hoteles: hoy opera 15 casinos y 36 hoteles en todo el mundo. En 2025, la compañía generó USD 7.900 millones en ingresos, un tercio más que dos años antes, según The Economist.

La aplicación de apuestas Hard Rock Bet, lanzada en Florida en 2023, ya opera en diez estados.

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