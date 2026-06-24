Millones de abejas se dispersan tras el vuelco de un camión en una zona residencial de Texas

Enjambres se agrupan en árboles y cercas mientras equipos especializados trabajan para controlar la situación (Queen Bee Supply LLC)

El vuelco de un semirremolque en el condado de Orange, Texas, provocó la liberación de millones de abejas en una zona residencial, generando una operación de emergencia que movilizó a autoridades, apicultores y a la propia comunidad.

De acuerdo con ABC News y CBS News, el incidente ocurrió el domingo por la mañana cuando el camión, que transportaba más de 400 colmenas, perdió el control y volcó en una zona de calles angostas tras una maniobra fallida.

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El vuelco de un camión liberó una cantidad inusual de abejas en plena zona residencial, alterando la vida cotidiana de los habitantes (Queen Bee Supply LLC)

El accidente y la respuesta inmediata

Las autoridades del condado de Orange ordenaron el cierre de carreteras y solicitaron a los habitantes que permanecieran en sus domicilios, con ventanas y puertas cerradas, para reducir riesgos ante la presencia de enjambres.

Fox35 Orlando informó que el camión, cargado con unas 406 colmenas —cada una con entre 60.000 y 80.000 abejas—, se dirigía a Dakota del Norte para prestar servicios de polinización cuando el conductor tomó una ruta equivocada en la localidad de Mauriceville.

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Según testimonios recabados por CBS News, el impacto del accidente hizo que numerosas colmenas se rompieran, liberando millones de abejas que rápidamente inundaron la zona de Colony Drive.

Los equipos de emergencia y los apicultores locales trabajaron de forma coordinada para intentar contener la situación y proteger tanto a los insectos como a los vecinos.

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Las primeras horas tras el accidente estuvieron marcadas por medidas de emergencia y la urgencia de proteger a la población local (Queen Bee Supply LLC)

La comunidad apícola y el impacto económico

El accidente puso de manifiesto la colaboración de la comunidad apícola local. Según ABC News, al menos tres empresas apícolas, junto a voluntarios, acudieron para ayudar en la recuperación de colmenas y la reubicación de los insectos.

Chris Moore, dueño de Moore Honey, lideró parte del operativo de rescate y estimó que “solo sobrevivirá alrededor de una cuarta parte de las 408 colmenas”. La supervivencia, explicó, depende en gran medida de cuántas reinas lograron mantenerse vivas tras el accidente.

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Fox Weather detalló que, en situaciones como esta, las abejas tienden a buscar un nuevo hogar y rara vez muestran agresividad a menos que se sientan amenazadas. Sin embargo, los expertos advirtieron que la pérdida de una reina puede llevar al colapso total de una colmena, lo que agrava el impacto económico para los apicultores.

Las colmenas accidentadas estaban destinadas a la polinización agrícola en el norte del país.

El proceso de recuperación incluyó la instalación de cajas de captura para atrapar abejas dispersas y el traslado de las colmenas recuperables a granjas locales.

Según The Guardian, la cifra de abejas liberadas podría superar los 24 millones, con estimaciones basadas en el número de colmenas y la densidad promedio de cada una.

“Cada vez que pierdes tantas colmenas en un solo accidente, la pérdida es considerable, no solo en términos de abejas sino también en el ingreso futuro para la empresa”, expresó Moore en declaraciones recogidas por CBS News.

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Productores y voluntarios se unieron para salvar la mayor cantidad posible de colmenas, conscientes de las pérdidas económicas implicadas (Queen Bee Supply LLC)

Operativo de rescate y lecciones para la seguridad

Las imágenes y videos compartidos por la comunidad y medios locales mostraron a apicultores y rescatistas trabajando entre enjambres, mientras las abejas se agrupaban en árboles, postes y cercas.

El operativo se extendió hasta la tarde del lunes, cuando la mayoría de las colmenas recuperadas fue transportada a una granja de miel de la zona, según el reporte de Fox Weather.

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El incidente dejó algunas enseñanzas para la seguridad y la logística del transporte de colmenas. Los apicultores recomendaron a los residentes que, ante la presencia de abejas, eviten hacer movimientos bruscos o intentar espantarlas, ya que esto puede provocar ataques.

La coordinación entre apicultores y autoridades permitió minimizar riesgos y dejó nuevas recomendaciones para el transporte de colmenas (Queen Bee Supply LLC)

Las autoridades reiteraron la importancia de cerrar puertas y ventanas y de informar de inmediato a los servicios de emergencia en caso de detectar enjambres masivos. Los camiones que transportan abejas suelen tomar rutas específicas para evitar áreas residenciales. En este caso, la desviación fue clave en el accidente.

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Aunque la mayor parte de los insectos se recuperó sin incidentes graves, tanto la comunidad apícola como los responsables de la emergencia destacaron que la rápida cooperación entre voluntarios, profesionales y vecinos fue esencial para evitar consecuencias mayores.

Según The Independent, la vigilancia en la zona se mantuvo hasta que los enjambres dejaron de representar un peligro para la población.