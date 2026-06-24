300.000 niños en Florida podrían quedarse sin pediatra por un drástico recorte en Medicaid

Pediatric Associates demandó a Florida por un cambio en los reembolsos de Medicaid que redujo casi un 30% el pago de las consultas pediátricas de rutina en Miami-Dade (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pediatric Associates, la mayor red de pediatras de Florida, advierte que podría dejar de atender a más de 300.000 niños si el estado no corrige un cambio en la fórmula de reembolsos de Medicaid que redujo en casi un 30% el pago por consultas de rutina en Miami-Dade. Este martes presentó una demanda para forzar esa corrección.

La demanda, presentada ante la Agencia de Salud de Florida (AHCA), describe una reorganización del presupuesto hecha en noviembre de 2025 que redirigió fondos destinados a atención primaria, especializada y aguda hacia la cobertura de terapias conductuales para el autismo. El resultado: los pediatras reciben hoy menos dinero por cada consulta que antes de ese ajuste.

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Qué cambió en los reembolsos y por qué afecta a los niños

Antes de noviembre de 2025, el estado pagaba USD 198 mensuales por niño de entre 1 y 13 años para servicios pediátricos generales, y USD 91 para terapia de autismo, según datos proporcionados por el Miami Herald. Tras el ajuste, esas cifras pasaron a USD 141 y USD 147, respectivamente.

El financiamiento para atención general bajó USD 57 por niño al mes, mientras que el de autismo subió USD 56. El presupuesto total no creció; solo cambió hacia dónde fue el dinero.

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La red de pediatras advirtió que podría dejar de atender a más de 300.000 niños, el 15% de la población pediátrica de Medicaid en Florida, si no se corrige la fórmula (Imagen Ilustrativa Infobae)

Michael Manocchio, presidente de mercado para la región este de Pediatric Associates, explicó al Miami Herald que la nueva fórmula no considera factores locales como la frecuencia con que se usan ciertos servicios ni cuánto cuestan en cada zona.

El sur de Florida, por ejemplo, tiene tasas de uso de terapia de autismo “mucho más altas” que el resto del estado, pero quedó con menos fondos tanto para esa terapia como para atención pediátrica general.

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Qué son los servicios “core” y por qué son los más afectados

Los servicios pediátricos generales —llamados “core” en el documento judicial— son los que más niños necesitan con regularidad. Incluyen:

Controles de rutina y vacunas.

Atención de enfermedades crónicas como diabetes.

Cuidados para cuadros agudos y especialidades.

La terapia de autismo, en cambio, aplica a una parte de la población. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 1 de cada 31 niños tiene autismo en Estados Unidos. En Florida, unos 41.000 menores reciben terapia conductual a través de Medicaid, según datos citados por Tampa Bay 28.

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La demanda sostiene que la AHCA redirigió en noviembre de 2025 fondos de atención primaria, especializada y aguda hacia terapias conductuales para el autismo dentro de Medicaid (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda señala que la terapia de autismo es la segunda partida más cara del presupuesto de Medicaid en Florida, con cerca de USD 2.000 millones anuales, pese a que la mayoría de los niños asegurados no tiene el trastorno.

Qué consecuencias concretas enfrentan las familias

Manocchio advirtió que el recorte afecta directamente la experiencia de las familias: “Se vuelve mucho más difícil conseguir una cita, desarrollar una relación de confianza con un médico. Tal vez significa más visitas a la sala de emergencias”.

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El doctor Rasciel Socarras, médico de Pediatric Associates en North Miami, fue más directo en un comunicado: “Si los niños que atiendo pierden acceso a la atención pediátrica, sería absolutamente devastador”.

Pediatric Associates afirmó que la nueva fórmula de reembolsos no contempla el uso real ni los costos locales de los servicios de Medicaid en el sur de Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin corrección, dijo, “más familias terminarán dependiendo de las salas de emergencias para cuidados cotidianos, o peor aún, dejando de atenderse del todo”.

En la práctica, el recorte puede traducirse en:

Menos citas disponibles para pacientes de Medicaid.

Pérdida del médico de cabecera y dificultad para construir continuidad en el cuidado.

Mayor dependencia de salas de emergencias para atención de rutina.

Pediatric Associates dice que se reunió con la AHCA al menos cinco veces entre enero y mayo de 2026, sin obtener respuesta concreta. La agencia, según un documento citado en la demanda, reconoció que el cambio tenía “el potencial de generar problemas de acceso para los niños de Medicaid” si los proveedores sufrían pérdidas significativas.

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Qué pide la demanda y cuáles son los próximos pasos

La organización le pide al juez:

Restablecer el financiamiento para atención pediátrica general.

Obligar a la AHCA a revisar o revertir la fórmula de reembolso para que refleje el uso real de la terapia de autismo.

Aplicar tarifas corregidas al ciclo presupuestario 2026-2027, que se encuentra en proceso de cierre.

La AHCA respondió al Miami Herald que “no comenta sobre litigios pendientes”. Los Centros de Medicare y Medicaid (CMS) del gobierno federal, que deben aprobar cualquier ajuste de tarifas estatales, tampoco respondieron al momento de la publicación.

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Manocchio dijo confiar en que el estado “finalmente hará lo correcto”, pero advirtió que, si no hay corrección, “tendremos que tomar decisiones difíciles”.