Estados Unidos

Florida busca que la compra de armas sea inmediata: quiere eliminar la espera de tres días aprobada en 1990

La propuesta reaviva el debate entre quienes priorizan mayores controles y quienes defienden el derecho a comprar sin demoras

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El fiscal general de Florida pidió a una corte federal que anule la espera de tres días para la mayoría de las compras de armas por considerar que viola la Segunda Enmienda (REUTERS/Jeenah Moon)
El fiscal general de Florida pidió a una corte federal que anule la espera de tres días para la mayoría de las compras de armas por considerar que viola la Segunda Enmienda (REUTERS/Jeenah Moon)

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, pidió a una corte federal que anule la espera de tres días para la mayoría de las compras de armas en el estado, al sostener que esa exigencia viola la Segunda Enmienda.

La definición reabre un debate sobre una norma aprobada por 84 % de los votantes y que, según críticos de su eliminación, ayuda a reducir suicidios con armas y homicidios con armas de fuego.

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Uthmeier presentó ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida una propuesta de fallo conjunta con los demandantes del caso Dunn contra Glass. El documento plantea que el estado reconozca la inconstitucionalidad del período de espera y deje de aplicarlo, aunque mantenga los controles de verificación de antecedentes.

Según WUSF Public Media, el planteo del fiscal implica que el propio estado no defenderá la norma en juicio y que el caso quedará en manos del tribunal federal, que debe decidir si acepta el acuerdo y elimina el requisito para la mayoría de las compras.

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La medida en discusión nació en 1990 con una enmienda constitucional aprobada por más del 84% de los votantes de Florida. Casi tres décadas después, tras el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, los legisladores extendieron el requisito a rifles y escopetas.

La presentación judicial y el alcance de la norma

La presentación judicial en Florida propone eliminar el período de espera, mantener la verificación de antecedentes y reconocer la inconstitucionalidad de la norma (REUTERS/Shannon Stapleton)
La presentación judicial en Florida propone eliminar el período de espera, mantener la verificación de antecedentes y reconocer la inconstitucionalidad de la norma (REUTERS/Shannon Stapleton)

SegúnWCTV, Uthmeier y otros abogados del estado presentaron un “Offer of Judgment” y pidieron que el tribunal federal declare la norma inconstitucional bajo la Segunda Enmienda. El medio detalló que el texto del planteo califica el período de espera como “arbitrario” y “sin relación con el tiempo requerido para completar una verificación de antecedentes”.

Según WUSF Public Media, el ofrecimiento del fiscal prevé que Florida deje de aplicar el período de espera, mientras se mantendrían los requisitos de verificación de antecedentes. El mismo medio indicó que, bajo esa propuesta, los demandantes también recibirían USD 10.000 en honorarios de abogados.

La norma vigente prevé excepciones para quienes tienen licencias de porte oculto, para permutas de armas y para algunos cazadores. Su alcance recae sobre todo en las ventas minoristas.

La demanda y los argumentos contra el “período de enfriamiento”

La demanda fue presentada en agosto de 2025 por la Asociación Nacional del Rifle, comercios de armas y compradores particulares. Su argumento es que las disposiciones del llamado período de enfriamiento no encajan en la tradición histórica de regulación de armas en Estados Unidos y resultan inconstitucionales.

Según WUSF Public Media, Uthmeier sostuvo esa misma posición en una rueda de prensa. “Aquí en Florida no vamos a violar la Segunda Enmienda. Son derechos importantes. Los fundadores la colocaron en el número dos, creo, por una buena razón”.

Según FOX 13 Tampa Bay, Uthmeier también cuestionó que la espera sea una demora “arbitraria” y la desvinculó del tiempo necesario para completar una verificación de antecedentes.

Críticas demócratas y advertencias sobre seguridad pública

Dirigentes demócratas de Florida rechazaron la eliminación de la espera de tres días y advirtieron que el fiscal general busca deshacer una decisión respaldada por ciudadanos y legisladores (REUTERS/Shannon Stapleton)
Dirigentes demócratas de Florida rechazaron la eliminación de la espera de tres días y advirtieron que el fiscal general busca deshacer una decisión respaldada por ciudadanos y legisladores (REUTERS/Shannon Stapleton)

La eliminación del período de espera provocó rechazo entre dirigentes demócratas y organizaciones de seguridad pública. Su objeción central es que esos días de demora pueden frenar decisiones impulsivas en momentos de crisis.

La líder de la minoría demócrata en el Senado estatal, Lori Berman, cuestionó que el fiscal busque terminar con el requisito en vez de defenderlo. “Creo que es una dejación de sus funciones como fiscal general. El fiscal intenta deshacer lo que los ciudadanos del estado, así como los legisladores, han hecho, y esto está mal”.

Las advertencias sobre el impacto de la medida

Tanya Schardt, asesora principal de la organización Brady contra la violencia armada, advirtió que retirar esa barrera temporal tendría un costo humano. “Cuando se crea esa barrera de tiempo, se genera una oportunidad para que alguien quizá cambie de opinión y no realice esa actividad”.

Andrew Morral, investigador de políticas sobre armas de la corporación RAND, sostuvo que las pruebas disponibles respaldan ese tipo de medidas.

“Hemos revisado varios estudios y concluido que el respaldo a los períodos de espera es moderadamente sólido, que parecen reducir los suicidios con armas de fuego y el total de homicidios”.

Durante años, compradores y vendedores de armas habían cuestionado la espera por considerarla una demora arbitraria, sobre todo en los casos en que la verificación de antecedentes se aprueba de inmediato y obliga a volver días después al comercio. El tribunal federal debe resolver ahora si esa exigencia continúa vigente o si Florida deja de aplicarla.

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