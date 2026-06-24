Estados Unidos

Un juez federal de California anula los arrestos en tribunales de inmigración y frena las detenciones extendidas

La resolución concluye que las agencias actuaron de forma arbitraria y caprichosa, vulnerando la Ley de Procedimiento Administrativo, y repone las restricciones aplicadas durante el mandato de Joe Biden

Guardar
Primer plano de un martillo de juez de madera sobre una mesa. Al fondo, un juez y una balanza de la justicia están fuera de foco en un tribunal.
Un juez federal de California anuló las políticas de la administración Trump que autorizaban arrestos en los tribunales de inmigración y ampliaban la detención de migrantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez federal de California anuló este martes las políticas de la administración Trump que autorizaban arrestos en los tribunales de inmigración y extendían el tiempo de detención de migrantes en celdas de corto plazo. El fallo, de 71 páginas, restableció de facto las restricciones vigentes durante el gobierno de Biden.

El juez P. Casey Pitts, del Distrito Norte de California, determinó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia actuaron de manera “arbitraria y caprichosa”, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo.

PUBLICIDAD

Qué anuló el fallo, quién presentó la demanda y dónde

El juez Pitts anuló dos políticas del gobierno de Trump. La primera permitía a ICE arrestar personas dentro o en los alrededores de los tribunales de inmigración, algo que antes solo era posible en circunstancias acotadas.

El fallo del juez P. Casey Pitts restableció las restricciones vigentes durante el gobierno de Biden sobre los arrestos de ICE en tribunales de inmigración (EFE/Archivo)
El fallo del juez P. Casey Pitts restableció las restricciones vigentes durante el gobierno de Biden sobre los arrestos de ICE en tribunales de inmigración (EFE/Archivo)

La segunda eliminaba el límite de 12 horas para mantener detenidos a migrantes en instalaciones de corto plazo, y lo extendía hasta 72 horas. El fallo restauró ambos límites previos.

PUBLICIDAD

El caso lo inició un solicitante de asilo al que agentes de ICE arrestaron a la salida de una audiencia de rutina en el tribunal de inmigración de San Francisco. Ese episodio fue el punto de partida para cuestionar la legalidad de las nuevas políticas federales ante la justicia.

Por qué el juez consideró ilegales las políticas

Pitts señaló que ICE arrestaba a personas precisamente por las mismas infracciones migratorias por las que esas personas se presentaban ante un juez de inmigración, lo que contradice la justificación oficial de la medida.

El juez también encontró que el gobierno pasó más de seis meses argumentando que las políticas de 2025 representaban “una elección intencional y razonada” para ampliar los arrestos en los tribunales. El argumento no lo convenció.

Hombre esposado con bridas de plástico es escoltado por dos agentes. Uno de los agentes viste un chaleco táctico negro con "POLICE ICE" en blanco
Pitts concluyó que ICE y la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración actuaron de forma arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo (REUTERS)

“Ahora está claro que la falta de conexión entre las justificaciones declaradas de ICE y la expansión de arrestos en los tribunales de inmigración no resulta de una toma de decisiones meramente sin fundamento, sino de una completa ausencia de toma de decisiones”, escribió Pitts, según consignó Law360.

El juez determinó que la política de detención extendida violaba la Quinta Enmienda de la Constitución, porque sometía a los detenidos a condiciones de confinamiento de carácter punitivo.

“Durante 80 años, el Congreso ordenó a las agencias federales que pensaran antes de actuar”, escribió Pitts en el fallo. La ley, agregó, exige que una agencia “al menos proporcione razones sólidas para seguir el curso elegido”.

Cuándo comenzaron los arrestos en tribunales y cuál fue su impacto

La práctica de arrestar personas en los tribunales de inmigración comenzó con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, como parte de una campaña de deportaciones.

Los arrestos en tribunales de inmigración comenzaron con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 y fueron cuestionados también por otro juez federal en Nueva York (REUTERS/Jonathan Ernst)
Los arrestos en tribunales de inmigración comenzaron con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 y fueron cuestionados también por otro juez federal en Nueva York (REUTERS/Jonathan Ernst)

Desde entonces, líderes comunitarios y legisladores demócratas denunciaron confrontaciones en los pasillos de los juzgados. Según CBS News, canal de noticias estadounidense, las tácticas de los agentes federales generaron un clima de temor en numerosas comunidades.

Cómo reaccionó el gobierno de Trump

James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, rechazó el fallo en la red social X, una plataforma social. “Cuando un juez condena a un acusado, ese acusado es detenido. Si un juez de inmigración ordena la deportación de un extranjero, lo mismo debería ocurrir”, escribió.

Percival comentó en X: “Activismo judicial desnudo al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas”.

El fallo de California no es un caso aislado. El mes pasado, el juez federal P. Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, prohibió los arrestos en los tribunales de inmigración de Manhattan.

P. Kevin Castel, hombre calvo con traje oscuro y corbata a rayas rojas, en un primer plano. El fondo borroso muestra una ventana y una pared de mármol
El juez federal P. Kevin Castel limita los arrestos de ICE en tres cortes migratorias de Manhattan solo a situaciones de grave amenaza a la seguridad pública (United States Courts)

Castel también concluyó que la eliminación de los límites previos a las detenciones en esos espacios fue “arbitraria y caprichosa”, la misma expresión que usó Pitts en California.

Antes de las políticas de Trump, la normativa limitaba los arrestos en tribunales a situaciones muy específicas: amenazas a la seguridad nacional, peligro inminente o la llamada “persecución en caliente” de alguien que representara un riesgo para la seguridad pública.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasDonald TrumpICESan FranciscoInmigraciónEstados UnidosMigraciónCalifornia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ofrecía tatuajes gratis por redes sociales para atraer a menores, drogarlas y abusar de ellas: enfrenta 10 cargos federales

Andrew Wilkinson, un delincuente sexual de 36 años residente en El Bronx, quedó imputado en Nueva York. La Fiscalía lo acusa de operar como un “depredador en serie” que usaba Instagram para captar a adolescentes vulnerables

Ofrecía tatuajes gratis por redes sociales para atraer a menores, drogarlas y abusar de ellas: enfrenta 10 cargos federales

Trump ordenó investigar a las petroleras porque no baja el precio del galón pese al descenso del costo en los mercados globales

El mandatario exigió a las compañías que la tendencia mundial se refleje en los surtidores después que el barril del crudo perdiera valor por el pacto con Irán. La medida coincide con un fuerte choque político con los senadores republicanos por la agenda legislativa

Trump ordenó investigar a las petroleras porque no baja el precio del galón pese al descenso del costo en los mercados globales

Este estado de EEUU registró más de 160 tornados en 2026 y rompe todos sus récords

Las cifras preliminares sitúan a la entidad en el centro de una temporada de actividad atmosférica inusualmente intensa, según registros oficiales

Este estado de EEUU registró más de 160 tornados en 2026 y rompe todos sus récords

Posibles tormentas eléctricas en Miami amenazan con detener el partido entre Brasil y Escocia

El pronóstico para la tarde de este 24 de junio marca un 55% de lluvias y descargas cerca de las 17. Este escenario activaría normas de seguridad y podría alargar la jornada

Posibles tormentas eléctricas en Miami amenazan con detener el partido entre Brasil y Escocia

La Iglesia Católica pide a Ron DeSantis frenar la ejecución del preso de mayor edad en la historia de Florida

La Conferencia de Obispos del estado envió una carta al gobernador para solicitar que la pena sea conmutada por cadena perpetua sin libertad condicional, mientras se acerca la fecha programada para la inyección letal

La Iglesia Católica pide a Ron DeSantis frenar la ejecución del preso de mayor edad en la historia de Florida

TECNO

El celular Android se descarga muy rápido al ver partidos del Mundial 2026: 5 trucos para ahorrar batería

El celular Android se descarga muy rápido al ver partidos del Mundial 2026: 5 trucos para ahorrar batería

“¿Eres tú el de la foto?”: la trampa con la que te roban el WhatsApp sin que te des cuenta

Así es el inodoro robot que se mueve por la casa para usarlo cuando quieras 

Los 3 peligros de descargar WhatsApp Plus: Malware, robo de datos y cierre de cuenta

GTA 6 en PS5 tendrá funciones exclusivas en el control, audio y rendimiento 

ENTRETENIMIENTO

Olivia Jean pide el divorcio de Jack White y alega diferencias irreconciliables en la demanda

Olivia Jean pide el divorcio de Jack White y alega diferencias irreconciliables en la demanda

La dura vida de Christopher Meloni antes de ‘La ley y el orden’: golpes, persecuciones y un intento de atropello

“The Real Wolf of Wall Street”: la nueva docuserie sobre Jordan Belfort quiere mostrar lo que la película de Martin Scorsese no contó

Lisa establece un nuevo récord en Instagram: cuánto gana la idol de K-pop mejor pagada de la plataforma

Lisa se pronunció sobre su privacidad tras la aparente ruptura con Frédéric Arnault: “A veces solo quiero ser una persona normal”

MUNDO

Estados Unidos abatió en el noroeste de Siria a Ali Husayn al-’Ulaywi, uno de los líderes del Estado Islámico

Estados Unidos abatió en el noroeste de Siria a Ali Husayn al-’Ulaywi, uno de los líderes del Estado Islámico

Los límites del poder militar de China: por qué la invasión de Taiwán es menos viable de lo que se cree

Netanyahu concluyó su testimonio en los tres casos de corrupción tras 18 meses y 98 audiencias ante un tribunal de Tel Aviv

Operación Epic Fury: programa nuclear devastado, liderazgo iraní oculto y una inflación insoportable

El régimen de Irán utilizó espías para dirigir ataques incendiarios contra objetivos judíos en Australia