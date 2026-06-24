Finales NBA y Copa del Mundo: un verano récord para los deportes en Estados Unidos

Datos de Google Trends mostraron que las búsquedas sobre los New York Knicks y la Copa Mundial de la FIFA 2026 se superpusieron entre fanáticos del deporte en Estados Unidos (Reuters)

Durante una semana extraordinaria en junio, los fanáticos del deporte en Estados Unidos enfrentaron una elección que ninguna generación anterior había experimentado a esta escala: los New York Knicks buscando su primer campeonato de la NBA en 53 años, o la selección masculina de fútbol de Estados Unidos disputando su primer partido del Mundial en casa.

Ambos eventos generaron cifras históricas. Ahora están siendo analizados por ejecutivos de medios, economistas deportivos y estrategas de marcas como un anticipo de la batalla más trascendental del futuro de la industria, no en la cancha ni en el campo, sino en la sala de juntas y en los balances contables.

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Dos récords, una semana

Las cifras de ambos lados de este choque son sorprendentes. Las Finales de la NBA 2026 promediaron 19,6 millones de espectadores en cuatro partidos por ESPN y ABC, la mayor audiencia de unas Finales desde el último campeonato de Michael Jordan en 1998; solo el Juego 4 atrajo a 20,4 millones de espectadores, alcanzando un pico de 23,2 millones mientras los Knicks lograban una remontada de 29 puntos.

Tras tres partidos, las Finales promediaban 19,1 millones de espectadores, y la serie terminó como las Finales de la NBA más vistas desde 1998, un incremento del 116% respecto al año anterior.

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Las Finales de la NBA 2026 promediaron 19,6 millones de espectadores y fueron las más vistas desde 1998 (REUTERS/Christian Monterrosa)

Mientras tanto, el fútbol también superaba sus propios récords. La victoria inaugural de la selección masculina de Estados Unidos por 4-1 sobre Paraguay promedió 24,9 millones de espectadores combinados en Fox, Telemundo y todas las plataformas de streaming, alcanzando un pico de 18,86 millones solo en Fox entre las 22:45 y las 23:00 ET, lo que la convierte en la transmisión más vista en la historia de la selección masculina de Estados Unidos.

Incluso el partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica, sin equipos estadounidenses involucrados, promedió 6,31 millones de espectadores en Fox, un récord para un partido inaugural de Mundial en televisión en inglés, un aumento del 97% respecto a 2022.

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Los datos de Google Trends de esa misma semana muestran a los estados dividiéndose activamente entre búsquedas de “último campeonato de los Knicks” y “Copa Mundial de la FIFA 2026”, una señal de comportamiento que indica que ambos eventos captaron la atención de grupos superpuestos de fanáticos del deporte en Estados Unidos, y no de audiencias separadas.

La selección masculina de Estados Unidos logró la transmisión más vista de su historia con 24,9 millones de espectadores en su debut del Mundial 2026 ante Paraguay (REUTERS/Steven Bisig)

La arquitectura de derechos detrás del choque

Para entender por qué los ejecutivos de medios observan con tanta atención esta convergencia, hay que seguir el dinero y los contratos.

El acuerdo de derechos de medios de la NBA por 11 años y USD 77 mil millones, firmado en 2024 y vigente hasta la temporada 2035-36, distribuye los partidos entre Disney (ABC y ESPN), NBCUniversal (NBC y Peacock) y Amazon Prime Video, con ABC conservando la exclusividad de las Finales de la NBA. Ese acuerdo le aporta a la liga aproximadamente USD 7 mil millones anuales y representa el paquete de derechos deportivos nacionales más caro en la historia del baloncesto.

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En el lado del fútbol, las cifras de derechos son más complejas y, según algunos, más reveladoras. Se espera que la FIFA genere más de USD 3.800 millones solo con los derechos de medios del Mundial 2026, lo que representa más del 60% del total proyectado para el torneo, que ronda los 6 mil millones.

Fox pagó aproximadamente USD 485 millones por los derechos en inglés en Estados Unidos y Telemundo cerca de 465 millones por los derechos en español, llevando solo los derechos norteamericanos por encima de los 1.000 millones. Sin embargo, Fox podría estar obteniendo una ganga: The New York Times reportó que el acuerdo de Fox podría valer hasta tres veces la cifra dada, debido al valor extra por ser en casa.

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The Observer fue más allá, calificando al Mundial 2026 como “la última gran ganga de la TV deportiva”, señalando que las cuatro grandes ligas deportivas de Norteamérica ahora exigen más de USD 15 mil millones anuales en derechos domésticos combinados.

La FIFA espera generar más de USD 3.800 millones en derechos de medios del Mundial 2026, con Fox y Telemundo superando los USD 1.000 millones en Estados Unidos (Reuters/Eric Lee)

La cuestión de Apple

El subtema más interesante a nivel estratégico en la guerra de derechos es lo que no ocurrió: el ampliamente anticipado acuerdo global de FIFA con Apple.

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En abril de 2024, The New York Times informó que la FIFA estaba cerca de cerrar un acuerdo histórico de streaming global con Apple que le habría otorgado a la empresa tecnológica los derechos mundiales para un torneo importante, acuerdo que podría haber reestructurado el acceso de miles de millones de fanáticos al fútbol a nivel global. Esas negociaciones finalmente fracasaron.

La FIFA selló en cambio un acuerdo de streaming con DAZN para el Mundial de Clubes 2025, valorado en unos USD 1.000 millones, mientras que el Mundial 2026 fue repartido entre Fox, Telemundo y una constelación de plataformas de streaming.

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La ausencia de Apple en el panorama de 2026 no significa una salida de sus ambiciones en medios deportivos, sino una postergación. La empresa ya posee derechos de la MLS a través de su acuerdo con Apple TV+, y el colapso de las negociaciones con FIFA se interpreta en la industria como una discrepancia en el precio, no una retirada estratégica.

El próximo ciclo de Mundial será una negociación radicalmente diferente, con el acuerdo de Fox a precio de ganga expirando y el boom de audiencia de 2026 como prueba de lo que realmente valen los derechos.

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El acuerdo global de streaming entre la FIFA y Apple no prosperó en 2025, y la transmisión del Mundial de clubes quedó a manos de DAZN (REUTERS)

La audiencia superpuesta es el premio

Lo que hace que el choque NBA-FIFA sea comercialmente único es la audiencia que revela. Casi un tercio de los consumidores estadounidenses, el 32%, planeaba ver el Mundial 2026, frente al 26% de solo unos meses antes, según Numerator.

Los consumidores hispanos (54%) y asiáticos (51%) eran los grupos con mayor probabilidad de observarlo. Esos mismos grupos también tienen altos índices de audiencia en la NBA y representan los segmentos de consumo de más rápido crecimiento en el país.

El impacto proyectado del gasto de los consumidores por el Mundial, de USD 7.500 millones, supera a los Juegos Olímpicos de Invierno y solo queda detrás del Super Bowl, dando a marcas y cadenas una cifra concreta en juego.

Los datos de Google Trends captan esta superposición en tiempo real: la misma zona triestatal que registraba búsquedas de los Knicks en niveles récord también mostraba interés por la Copa Mundial de la FIFA, y San Antonio —el mercado de los Spurs, que ya buscaba “asientos junto a la cancha” en máximos históricos— era al mismo tiempo una de las ciudades con más pasión futbolera del sur estadounidense. La audiencia no está dividida, sino compartida, y es enorme.

Qué viene después

El verano de 2026 es menos un punto final que un documento de negociación. Cada récord de audiencia, cada pico de búsquedas en Google, cada asiento junto a la cancha vendido es un dato que se citará en la próxima ronda de negociaciones por derechos: para el Mundial 2030, la próxima escala de acuerdos de la NBA, o lo que Apple, Amazon y Netflix estén dispuestos a pagar para sentarse en la mesa de los deportes.

El acuerdo de Fox para 2026 puede ser el último gran paquete de derechos deportivos conseguido con un auténtico descuento. El acuerdo de la NBA por 77 mil millones estableció el piso de lo que valen los deportes en vivo premium.

La audiencia compartida entre la NBA y el Mundial 2026 reforzó el valor comercial de los deportes en vivo para futuras negociaciones de derechos (Reuters/Caean Couto)

Lo que demostró este verano es que cuando los dos mayores eventos deportivos en vivo del mundo coinciden en la misma ventana de dos semanas en suelo estadounidense, el valor comercial combinado supera lo que calcularon los contadores de cualquiera de las partes. Para la próxima ronda de postores, este verano parece más bien un plano a seguir.

(c) 2026, Fortune