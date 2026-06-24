El Concejo de Hialeah aprueba una inversión de 45 millones de dólares para ampliar el Departamento de Construcción y modernizar el ayuntamiento

El Concejo de Hialeah vota una inversión de 45 millones de dólares para ampliar el Building y modernizar el City Hall

La ciudad de Hialeah en Miami-Dade, Florida se prepara para una transformación en su infraestructura municipal con una inversión de 45 millones de dólares destinada a la ampliación del Departamento de Construcción (Building) y la modernización del City Hall. Esta iniciativa, impulsada por el alcalde Bryan Calvo, busca resolver deficiencias estructurales, mejorar la atención a los residentes y cumplir con nuevas regulaciones estatales. El plan incluye no solo la expansión física, sino también la actualización tecnológica y el saneamiento de las instalaciones.

Uno de los principales retos que enfrenta el Departamento de Construcción es la falta de espacio físico, situación que afecta directamente la eficiencia en el procesamiento de permisos. El edificio municipal fue construido en 1967 para una ciudad con menos de 100.000 habitantes, mientras que hoy Hialeah ha duplicado su población y su ritmo de desarrollo. Esta desproporción ha generado cuellos de botella en la gestión de trámites, dificultando la capacidad operativa y ralentizando la respuesta a los ciudadanos.

PUBLICIDAD

El problema de espacio se manifiesta también en el manejo de la documentación. Actualmente, los planos que presentan residentes y desarrolladores no pueden almacenarse en el propio ayuntamiento, por lo que se archivan en instalaciones externas. Cada vez que un funcionario necesita consultar un expediente, los documentos deben ser trasladados físicamente entre sedes, lo que incrementa los tiempos y el gasto de recursos municipales. La ampliación proyectada contempla 2.787 m² adicionales, lo que permitirá centralizar operaciones, agilizar permisos e inspecciones y optimizar la atención al público.

La propuesta del alcalde Bryan Calvo busca resolver la falta de espacio que retrasa el procesamiento de permisos en Hialeah

A las deficiencias espaciales se suma un grave problema de salud pública: un análisis técnico reciente detectó la presencia de plomo, moho y asbesto en el City Hall. Estos materiales peligrosos requieren intervención inmediata, ya que representan un riesgo tanto para empleados como para visitantes. El saneamiento de estos contaminantes implica desalojar temporalmente parte de las instalaciones municipales, lo cual ha sido considerado insoslayable por la administración local.

PUBLICIDAD

El contexto legal también juega un papel determinante en el impulso de este proyecto. El próximo 1 de julio entra en vigor la ley estatal HB 1614, que limita la cantidad de fondos que los gobiernos locales pueden mantener acumulados en sus departamentos de construcción. La normativa obliga a utilizar los excedentes en proyectos relacionados con la aplicación del Código de Construcción de Florida, como modernización tecnológica, mejora de infraestructuras o formación de personal. Además, establece que los fondos en reserva no deben superar el promedio de los gastos operativos de los últimos cuatro años fiscales.

En el caso de Hialeah, el Building Fund cuenta actualmente con unos 53 millones de dólares, de los cuales cerca de ocho millones corresponden al presupuesto operativo anual. Según el alcalde Calvo, la diferencia —unos 45 millones— debe invertirse para cumplir con la nueva ley, evitando así el riesgo de perder estos recursos. El destino de los fondos obedecerá exclusivamente a mejoras en el Departamento de Construcción, sin posibilidad legal de reembolsos directos o transferencias a los residentes.

PUBLICIDAD

Con el fin de permitir la continuidad de las operaciones municipales mientras se desarrollan las obras en el City Hall, la resolución presentada al Concejo incluye la compra de los locales comerciales del Palm Center por un valor de 10 millones de dólares. Estas instalaciones, ubicadas en 60 East 3 Street y 150 East 1 Street, servirán como sede temporal durante aproximadamente dos años, hasta que concluyan las remodelaciones. La adquisición se fundamenta en tasaciones realizadas por dos compañías independientes, lo que garantiza que el precio cumple con los requisitos de la legislación estatal.

El traslado de los empleados municipales al Palm Center se realizará de forma gradual entre septiembre y diciembre, coincidiendo con el inicio de las obras en el Ayuntamiento. El alcalde defendió la decisión de compra frente a la alternativa de alquiler, argumentando que resultaría más costoso arrendar oficinas para todo el personal durante el periodo de reformas. Una vez finalizada la transición, la ciudad conservará un activo inmobiliario que podrá destinar a otros fines.

PUBLICIDAD

La ampliación del Departamento de Construcción sumará 2.787 m² para centralizar operaciones, agilizar inspecciones y mejorar la atención al público

La reubicación en el Palm Center ha generado inquietudes entre los comerciantes que actualmente operan en el edificio. La Hialeah Housing Authority dejó de renovar varios contratos comerciales en previsión de este proyecto, lo que ha incrementado la cantidad de locales vacíos. Aquellos negocios cuyos contratos sigan vigentes podrán continuar hasta su vencimiento, mientras que los locales desocupados pasarán a control municipal para facilitar la mudanza de las oficinas públicas.

La ejecución de la remodelación estará sujeta a un proceso de licitación pública. La administración está elaborando los planos definitivos y, una vez concluidos, abrirá el concurso para que las empresas interesadas presenten sus propuestas. La expansión se realizará principalmente hacia el frente del Ayuntamiento, generando nuevas oficinas y áreas de atención ciudadana.

PUBLICIDAD

En cuanto al futuro del Palm Center, la ciudad planea utilizar los espacios comerciales adquiridos para fomentar el desarrollo económico local, atraer nuevas industrias y diversificar la oferta de servicios en la zona. Contar con este inmueble bajo control municipal facilitará la implementación de estrategias orientadas a dinamizar la actividad comercial y de entretenimiento.

El alcalde Calvo ha comparado el costo de este proyecto con iniciativas similares en otras ciudades del sur de Florida. Mientras que Miami construye una nueva alcaldía por 250 millones de dólares y Coral Gables destina 35 millones solo a su remodelación, Hialeah ejecutará su plan con fondos ya existentes y sin recurrir a aumentos de impuestos ni endeudamiento municipal. De este modo, el proyecto no representará un costo adicional para los contribuyentes ni implicará recortes en otros servicios públicos.

PUBLICIDAD