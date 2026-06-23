Estados Unidos

El transporte al MetLife Stadium dependerá de trenes con transbordo y autobuses oficiales

La operación para los ocho partidos del Mundial 2026 en East Rutherford se basará en los servicios de NJ TRANSIT, con combinación en Secaucus Junction y unidades dedicadas desde Manhattan y Nueva Jersey

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El estadio de East Rutherford albergará ocho partidos, incluido el encuentro decisivo del torneo.
El estadio de East Rutherford albergará ocho partidos, incluido el encuentro decisivo del torneo.

MetLife Stadium es una de las sedes más exigentes del Mundial de 2026 en materia de transporte: el recinto de East Rutherford, Nueva Jersey, alberga ocho partidos, incluida la final del 19 de julio, y su acceso obliga a la mayoría de los aficionados a combinar trenes, autobuses o traslados autorizados, según NJ TRANSIT y el Comité Organizador NYNJ World Cup 26.

La escala del operativo explica por qué la pregunta sobre cómo llegar al estadio se volvió una de las búsquedas más repetidas entre quienes planean asistir. Cada partido movilizará a aficionados internacionales, voluntarios, personal de seguridad, periodistas, equipos técnicos y trabajadores del estadio, según NJ TRANSIT.

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La mayoría de los aficionados llegará mediante servicios ferroviarios especiales organizados para el Mundial.
La mayoría de los aficionados llegará mediante servicios ferroviarios especiales organizados para el Mundial.

Durante el torneo, el recinto será denominado oficialmente New York New Jersey Stadium por las normas de patrocinio de la FIFA, según NJ TRANSIT. Allí se jugarán cinco partidos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final, uno de octavos y la final del 19 de julio, de acuerdo con njtransit.com.

El acceso principal será por tren con transbordo en Secaucus Junction

La vía de llegada que recomiendan las autoridades es NJ TRANSIT. El trayecto partirá desde Penn Station, en Manhattan, o desde otras estaciones ferroviarias de Nueva Jersey, y continuará hasta Secaucus Junction, donde todos los pasajeros deberán cambiar a la Meadowlands Rail Line, un servicio especial que solo funcionará durante los partidos, según el Comité Organizador NYNJ World Cup 26.

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Los pasajeros deberán realizar allí el transbordo hacia la Meadowlands Rail Line antes de cada partido.
Los pasajeros deberán realizar allí el transbordo hacia la Meadowlands Rail Line antes de cada partido.

El esquema ferroviario contempla horarios reforzados. El servicio comenzará unas cuatro horas antes de cada encuentro, los trenes pasarán cada 10 a 20 minutos antes del inicio y, una vez terminado el partido, operarán bajo el sistema load and go durante hasta tres horas, según NJ TRANSIT.

La recomendación oficial es comprar los boletos con anticipación a través de la aplicación de NJ TRANSIT, según ese organismo. Los organizadores también piden consultar alertas de servicio y llegar varias horas antes del comienzo de cada partido, de acuerdo con el Comité Organizador NYNJ World Cup 26.

La principal terminal ferroviaria de Manhattan operará con servicios reforzados durante el campeonato.
La principal terminal ferroviaria de Manhattan operará con servicios reforzados durante el campeonato.

El traslado al MetLife Stadium no podrá improvisarse ni resolverse como un viaje urbano habitual. El estadio no está conectado directamente con el sistema de metro de Nueva York, y esa diferencia con otras sedes de mundiales anteriores llevó a las autoridades a publicar guías específicas para orientar a los asistentes, según el Comité Organizador NYNJ World Cup 26.

Habrá autobuses oficiales y restricciones para peatones y conductores

Además del tren, el operativo incluye autobuses oficiales desde cuatro puntos: Port Authority Bus Terminal, Columbus Circle, Midtown East cerca de Grand Central y Hackensack Meridian School of Medicine, en Nueva Jersey, según el Comité Organizador NYNJ World Cup 26. Esos servicios también requerirán compra anticipada por la demanda prevista, de acuerdo con la misma entidad.

Las autoridades recomiendan adquirir los boletos con anticipación y planificar el viaje con varias horas de margen.
Las autoridades recomiendan adquirir los boletos con anticipación y planificar el viaje con varias horas de margen.

Las autoridades descartan el acceso a pie desde Nueva York. El estadio no está diseñado para llegar caminando, y las rutas oficiales de ingreso quedarán limitadas a trenes, autobuses autorizados, estacionamientos reservados con antelación y servicios de transporte habilitados, según CBS News.

Incluso quienes usen aplicaciones de transporte deberán caminar una distancia considerable desde las zonas oficiales de descenso, según CBS News. La logística, por eso, no se limita a conocer la dirección del estadio: los visitantes buscan tiempos de viaje, combinaciones, horarios, costos, controles de seguridad y restricciones de acceso.

Servicios especiales conectarán Manhattan y distintos puntos de Nueva Jersey con el estadio.
Servicios especiales conectarán Manhattan y distintos puntos de Nueva Jersey con el estadio.

El Mundial también altera la operación cotidiana de Penn Station. En las horas previas y posteriores a los partidos, algunos servicios estarán reservados exclusivamente para quienes tengan entrada, y los demás pasajeros podrán ser derivados a rutas alternativas como PATH o la terminal de autobuses de Port Authority para reducir la congestión, según CBS News.

El MetLife figura entre las sedes con acceso más complejo

El desafío del MetLife Stadium no se reduce al volumen de público, sino a su localización y a la necesidad de transbordos. Un informe citado por el New York Post ubicó al estadio entre los recintos con menor accesibilidad del torneo por la complejidad del recorrido y el costo de algunos servicios especiales.

Desde la terminal partirán autobuses dedicados para los días de partido.
Desde la terminal partirán autobuses dedicados para los días de partido.

La respuesta oficial apunta a una red coordinada entre NJ TRANSIT, la Autoridad Portuaria y el Comité Organizador. Ese sistema combinará trenes especiales, autobuses dedicados y controles de seguridad para absorber un flujo de pasajeros que se contará por decenas de miles en cada jornada, según njtransit.com.

Para los aficionados, la respuesta concreta a la pregunta central es directa: llegar al MetLife Stadium durante el Mundial 2026 implicará usar, en la mayoría de los casos, un tren de NJ TRANSIT hasta Secaucus Junction y desde allí un servicio especial hacia el estadio, o bien optar por uno de los autobuses oficiales habilitados desde Manhattan y Nueva Jersey, según NJ TRANSIT y el Comité Organizador NYNJ World Cup 26.

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Mundial 2026Nueva JerseyTransporte público

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