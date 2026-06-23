Estados Unidos

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 22 de junio del 2026

Como cada lunes, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores su más reciente sorteo millonario

Guardar
El boleto de Powerball tiene un costo de dos dólares. (Infobae/Jovani Pérez)
El boleto de Powerball tiene un costo de dos dólares. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Jugaste en la lotería de Powerball y quieres saber si fuiste ganador? Aquí te dejamos todos los resultados del más reciente sorteo.

Fecha del sorteo: lunes 22 de junio del 2026

Resultados ganadores: 45 13 48 21 19 17

Multipler: 2x

Powerball efectúa tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

PUBLICIDAD

No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

PUBLICIDAD

Powerball: ¿cómo se juega?

No tienes que ser residente de EEUU para participar en Powerball (AP)
No tienes que ser residente de EEUU para participar en Powerball (AP)

Para poder jugar en Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus sorteos.

Después, tienes que escoger cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego seleccionar un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números escoger, no te preocupes, permite que la terminal de lotería haga tu combinación al azar.

Para obtener del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se da un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball inició en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

PowerballResultados PowerballPowerball números ganadores EEUULoterías de EEUUÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos ratificó su reconocimiento a la Asamblea Nacional de 2015 como la “última instancia democrática” en Venezuela

El pronunciamiento de la embajada estadounidense en Caracas se dio tras un encuentro entre el encargado de negocios John Barrett y la dirigente opositora Dinorah Figuera

Estados Unidos ratificó su reconocimiento a la Asamblea Nacional de 2015 como la “última instancia democrática” en Venezuela

La renovación del Reflecting Pool desata críticas por algas, desprendimientos y vandalismo en Washington

La obra frente al Lincoln Memorial, proyectada como símbolo del 250º aniversario, exhibe fallas tempranas y episodios policiales, mientras autoridades ordenan nuevos drenajes y activan reparaciones bajo garantía para intentar estabilizar el estanque

La renovación del Reflecting Pool desata críticas por algas, desprendimientos y vandalismo en Washington

Murió Clive Davis, figura clave detrás de estrellas como Whitney Houston y Alicia Keys

El ejecutivo falleció en Nueva York tras una trayectoria de más de cinco décadas en la industria musical

Murió Clive Davis, figura clave detrás de estrellas como Whitney Houston y Alicia Keys

Revelan que la DEA no interceptó grandes cargamentos de fentanilo en barrios de mayoría hispana en Nuevo México: denuncian récord de muertes

Registros revisados por The Associated Press describen seguimientos en Albuquerque entre 2023 y 2025 en los que agentes vigilaron entregas de pastillas, descifraron comunicaciones y aun así dejaron circular envíos para fortalecer causas mayores

Revelan que la DEA no interceptó grandes cargamentos de fentanilo en barrios de mayoría hispana en Nuevo México: denuncian récord de muertes

Las grandes tecnológicas arrastran al Nasdaq y dejan a Wall Street con cierres mixtos

El S&P 500 retrocedió un 0,34% y el Dow Jones subió un 0,29%, mientras la toma de ganancias golpeó a Alphabet, Amazon y Broadcom en una sesión de volatilidad

Las grandes tecnológicas arrastran al Nasdaq y dejan a Wall Street con cierres mixtos

TECNO

Office 2021 ya tiene fecha de despedida: Microsoft dejará de actualizar Word, Excel y PowerPoint

Office 2021 ya tiene fecha de despedida: Microsoft dejará de actualizar Word, Excel y PowerPoint

Portugal vs Uzbekistán en Roja Directa TV: las amenazas ocultas para los usuarios

Este robot remató tan fuerte un penalti que destrozó la pared: estilo Messi o Ronaldo

Por qué los expertos exigen límites urgentes para Grok, la IA de Musk: un daño invisible de la IA

El tenedor va con las puntas hacia arriba o hacia abajo en el escurridor: el trend curioso de Google

ENTRETENIMIENTO

Quentin Tarantino vuelve a actuar y compartirá pantalla con Kylie Minogue

Quentin Tarantino vuelve a actuar y compartirá pantalla con Kylie Minogue

El momento exacto en el que Zendaya se enamoró de Tom Holland

“Pese a mi apariencia, mi postura y mi tono de voz, no sé nada de computadoras”, recordó Jesse Eisenberg sobre su papel en Red social

“Soy Yoshi, es mi alma gemela”: Samara Weaving y su particular vínculo con los videojuegos

Kirk Hammett de Metallica sufre una caída durante concierto tras ser criticado por usar una playera de Taylor Swift

MUNDO

El régimen de Irán le respondió a Trump y aseguró que administrará Ormuz pese a las advertencias de Washington

El régimen de Irán le respondió a Trump y aseguró que administrará Ormuz pese a las advertencias de Washington

Kim Jong-un ordenó acelerar el arsenal nuclear norcoreano

Marco Rubio inicia una gira por el Golfo para presentar el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán

El Parlamento rumano rechazó el segundo Gobierno propuesto en dos meses y profundiza la crisis política

El estrecho de Ormuz recuperó parte de su tráfico marítimo pese a las nuevas amenazas de cierre del régimen iraní