El Pentágono solicitó al Congreso 80.000 millones de dólares para financiar la guerra con Irán

El pedido superó ampliamente la estimación inicial presentada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, semanas atrás (EFE)

El Pentágono pidió al Congreso 80.000 millones de dólares para financiar la guerra con Irán, en una gestión que elevó la presión sobre el Capitolio mientras altos funcionarios del Departamento de Defensa intensifican las conversaciones para ampliar el presupuesto militar. La solicitud surgió en reuniones y contactos privados en Washington, donde el secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la cifra ante senadores clave y planteó la urgencia de reforzar los recursos destinados a operaciones en Medio Oriente.

La mayor parte de esos fondos se destinaría a cubrir los costos del conflicto, incluida la reposición de municiones y la reparación de equipos militares. El pedido se sumó al incremento de casi el 50% del presupuesto de defensa que impulsa la administración de Donald Trump para llevar el gasto militar a cifras históricas.

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Aunque la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca todavía no formalizó la petición ante el Congreso, el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, ya notificó a comités legislativos sobre el alcance del pedido y su posible impacto en las cuentas públicas.

La noticia generó escepticismo inmediato entre los legisladores, en especial entre quienes rechazan la guerra y cuestionan la magnitud de los recursos destinados al Pentágono. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, anticipó que la solicitud será analizada en detalle y que su aprobación dependerá de cómo se alineen las fuerzas políticas en un contexto de alto costo de vida para los estadounidenses. Thune señaló que el país necesita reponer municiones y equipos, agotados tanto por el conflicto con Irán como por compromisos militares anteriores.

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John Thune anticipó que la solicitud de fondos del Pentágono para la guerra con Irán será revisada en detalle por el Congreso, sin garantías de aprobación inmediata (Reuters)

El monto solicitado superó la estimación inicial que el propio Hegseth presentó semanas atrás, cuando calculó USD 29.000 millones para reponer armamento y reparar instalaciones.

La diferencia entre ambas cifras expuso el impacto económico de la guerra. La suma, de todos modos, quedó lejos de los USD 200.000 millones que el Pentágono manejó como primera proyección cuando comenzó el conflicto, con un cálculo para la primera semana de operaciones en torno a USD 11.300 millones.

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Las diferencias políticas quedaron expuestas en una audiencia reciente. La senadora demócrata Patty Murray cuestionó el uso de fondos públicos para una guerra impopular y recordó a Hegseth que el respaldo legislativo no está asegurado.

Patty Murray señaló que la administración gasta el dinero de los contribuyentes en una guerra que enfrenta una fuerte oposición entre los estadounidenses (Reuters)

El senador demócrata Brian Schatz advirtió que el costo real podría superar ampliamente los USD 80.000 millones, mientras que, entre los republicanos, Jim Banks defendió el gasto como una oportunidad para fortalecer la industria de defensa y repatriar la producción militar.

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El senador Jack Reed, presidente del Comité de Servicios Armados, sostuvo que cualquier ayuda suplementaria para la guerra debe integrarse en un acuerdo más amplio que contemple programas civiles. John Hoeven, miembro del subcomité de Asignaciones sobre Defensa, propuso ampliar el paquete para incluir ayuda a estados afectados por desastres naturales y asistencia agrícola, con el objetivo de ampliar el respaldo parlamentario.

Por su parte, Hegseth argumentó en un artículo de opinión publicado en New York Post que el mayor peligro para la seguridad nacional radica en la insuficiente inversión militar. Sostuvo que solo la fortaleza de las fuerzas armadas puede garantizar la estabilidad económica y fiscal de Estados Unidos y afirmó que “la prosperidad depende de la fuerza”. También señaló que el Pentágono optimizó su presupuesto tras una revisión exhaustiva, eliminó partidas no prioritarias e identificó miles de millones de dólares en redundancias administrativas.

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El funcionario anunció que el Departamento de Defensa prevé superar una auditoría financiera integral en 2028, al adelantar el cronograma previsto y presentar la disciplina fiscal como eje de su gestión. Desde la administración de Trump se redefinió al Pentágono como Departamento de Guerra, con principios centrados en la urgencia, la eficiencia y la competitividad.

(Con información de AP)