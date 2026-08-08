Quién era Sydney Towle, la influencer de 26 años que contó en redes su vida con un cáncer terminal

Sydney Towle superó 1 millón de seguidores en TikTok, donde alternó contenidos desde el hospital con publicaciones sobre viajes, playa, ejercicio y amigos (Instagram/@sydneytowle)

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La historia de Sydney Towle quedó marcada por la forma en que convirtió su diagnóstico en un relato público. La influencer estadounidense, que murió a los 26 años, pasó casi tres años contando en redes sociales cómo era convivir con colangiocarcinoma, un cáncer agresivo en los conductos biliares poco frecuente en adultos jóvenes. En ese tiempo mostró internaciones, consultas, tratamientos y recaídas, pero también viajes, salidas con amigos, días de playa y rutinas que buscaban preservar una vida más allá de la enfermedad.

La confirmación de su muerte apareció en sus redes sociales. Según informó Associated Press, su madre, Elizabeth Morrow, y su hermano, Austin Towle, publicaron un video en TikTok para comunicar que había muerto el miércoles. “Syd falleció en paz anoche, tras una batalla de casi tres años contra el colangiocarcinoma”, dijo su hermano en ese mensaje.

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De acuerdo con Associated Press, Sydney Elizabeth Towle nació el 15 de noviembre de 1999 en Newburyport, Massachusetts, y creció en Hobe Sound, Florida. Antes de que su enfermedad ocupara el centro de su contenido, ya tenía presencia en redes con publicaciones sobre su vida cotidiana, su vínculo con el mar y sus actividades al aire libre.

El mismo medio detalló que se graduó en Dartmouth College en 2022, donde estudió gobierno y estudios ambientales, y que luego trabajó como social media manager en Epic Games.

Sydney Towle contó en TikTok e Instagram su vida con colangiocarcinoma, un cáncer poco frecuente en adultos jóvenes, durante casi tres años (Instagram/@sydneytowle)

Su caso cobró una visibilidad particular por el tipo de enfermedad que enfrentaba. Associated Press reportó que había sido diagnosticada en agosto de 2023 con colangiocarcinoma, una forma agresiva de cáncer en los conductos biliares. Estudios clínicos y revisiones médicas ubican la mediana de edad de diagnóstico bastante por encima de los 26 años y describen estos casos como menos frecuentes en pacientes jóvenes, según un estudio sobre casos de inicio temprano y otra investigación sobre pacientes jóvenes.

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A partir de ese momento, Towle empezó a usar TikTok e Instagram como una especie de diario abierto sobre su tratamiento. Associated Press indicó que compartió la parte más dura del proceso, aunque sin abandonar contenidos ligados a su identidad, como correr, viajar, ir a la playa o salir con amigos. En uno de los videos que publicó pocos días después del diagnóstico, dijo:“Estoy de buen ánimo, sonrío. En todo caso, esto solo me hace valorar más la vida”. Según ese medio, esa frase condensó el tono con el que decidió mostrarse durante la enfermedad.

La dimensión pública de ese testimonio fue creciendo con el tiempo. Según Associated Press, Towle superó 1 millón de seguidores en TikTok, donde alternó escenas desde camas de hospital y sesiones médicas con otras de su vida diaria. En febrero, su madre escribió una columna para reclamar más financiación para la investigación de esa enfermedad y sostuvo que su hija se había convertido en “un faro de esperanza para muchísimas personas”, de acuerdo con el mismo reporte.

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El diagnóstico de colangiocarcinoma de Sydney Towle en agosto de 2023 dio visibilidad a un cáncer agresivo en los conductos biliares que suele presentarse a mayor edad (Instagram/@sydneytowle)

En la etapa final de su enfermedad, también contó el avance del cáncer. Euronews informó que en mayo publicó una serie de videos desde el hospital en los que explicó que el cuadro se había extendido al peritoneo, la membrana que recubre la cavidad abdominal. La diseminación peritoneal aparece descrita en la literatura médica sobre tumores avanzados del tracto biliar, según una revisión médica sobre colangiocarcinoma. Ese medio agregó que el 19 de mayo relató un intercambio con su oncólogo, quien le había sugerido iniciar cuidados paliativos, una posibilidad que ella rechazó en ese momento para buscar otro especialista.

Pese al deterioro de su estado de salud, mantuvo la decisión de mostrarse en público y sostener proyectos personales. Euronews reportó que pocos días después cumplió uno de sus deseos al desfilar en traje de baño en el evento The Chemo Club x Post Swim durante Miami Swim Week, una pasarela pensada para personas atravesadas por el cáncer.

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La muerte de Sydney Towle a los 26 años fue comunicada por su madre, Elizabeth Morrow, y su hermano, Austin Towle, en un video publicado en TikTok (Tik Tok/@austin_towle)

Además de contar su experiencia, Towle impulsó acciones vinculadas con la concientización y la recaudación de fondos. Associated Press detalló que en su cuenta de LinkedIn había publicado planes para correr la Maratón de Nueva York 2026 con el objetivo de reunir dinero para la Cholangiocarcinoma Foundation, organización dedicada a promover la investigación y acompañar a pacientes y cuidadores. Según ese medio, ya había recaudado más de 10.000 dólares.

Tras su muerte, los mensajes de familiares y seguidores retomaron esa dimensión pública que había construido alrededor de su enfermedad. Su familia sostuvo en un comunicado citado por Euronews que Towle quería generar visibilidad sobre los cánceres raros y promover la autoexigencia de respuestas dentro del sistema de salud. Esa búsqueda quedó en el centro del recorrido que hizo en redes hasta sus últimos meses.

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